Hokej na ZOH 2026: Kompletný program, výsledky a tabuľky skupiny (olympijský hokejový turnaj) - VIDEO, FOTO

Hokej na olympiáde v Taliansku – kompletný program, výsledky a tabuľky.
SITA Webnoviny
Švédsko - Slovensko, ZOH v Pekingu 2022, Juraj Slafkovský
Radosť slovenských hokejistov po góle Juraja Slafkovského v zápase o bronzové medaily na zimnej olympiáde. Peking, 19. február 2022. Foto: SITA/AP.
Taliansko Hokej Hokej z lokality Taliansko

Najbližšie zápasy – streda 11. februára 2026

  • Skupina B

11. februára 2026 (16.40): SLOVENSKO – Fínsko / Santagiulia Hockey Arena
11. februára 2026 (21.10): Švédsko – Taliansko / Santagiulia Hockey Arena

Mužský hokejový turnaj na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine sa hrá od stredy 11. februára do nedele 22. februára, ktorý je záverečným dňom tohtoročných hier. Zápasy sa hrajú v dvoch halách – Santagiulia Hockey Arena, Rho Ice Hockey Arena.

Hokej na ZOH 2026 – turnaj mužov – základné informácie:

  • dátum: 11. až 22. február
  • miesto: Miláno (Santagiulia Hockey Arena, Rho Ice Hockey Arena)
  • počet tímov: 12

Hrací systém turnaja:

Na turnaji hrá 12 reprezentácii rozdelených do troch základných skupín (Skupina A: Česko, Francúzsko, Švajčiarsko, Kanada – Skupina B: Fínsko, Taliansko, SLOVENSKO, Švédsko – Skupina C: Dánsko, Lotyšsko, Nemecko, USA). Automatický postup malo sedem najlepších krajín podľa rebríčka IIHF plus hostiteľská krajina (Taliansko) a štyri (Francúzsko, Slovensko, Dánsko a Lotyšsko), ktoré sa do Milána dostali cez kvalifikáciu. Rusko a Bielorusko dostali stopku pre vojnu na Ukrajine. Prvý tím z každej skupiny a najlepší tím z druhých miest postúpia priamo do štvrťfinále, ostatné výbery si zahrajú play-off o postup do najlepšej osmičky. Následne sa hrajú štvrťfinálové a semifinálové zápasy a potom súboje o 3. miesto a finále o zlato.

Slovenskí hokejisti štartujú už na svojej deviatej olympiáde a v základnej Skupine B budú ich súpermi postupne Fínsko, Taliansko a Švédsko. Prvýkrát od roku 2014 hrajú na turnaji aj hráči z NHL. Obhajcom titulu z Pekingu spred štyroch rokov je Fínsko, ktoré vo finále zdolalo Rusko, ktoré štartovalo pod názvom olympijský výbor. Bronz si v roku 2022 odniesli slovenskí hokejisti, keď v dueli o 3. miesto porazili Švédsko.

Hokej na ZOH 2026: Kompletný program a výsledky – olympijský hokejový turnaj v Miláne

  • časy sú v SEČ

Streda 11. februára 2026

  • Skupina B

SLOVENSKO – Fínsko / 16:40 Santagiulia Hockey Arena
Švédsko – Taliansko / 21:10 Santagiulia Hockey Arena

Štvrtok 12. februára 2026

  • Skupina A

Švajčiarsko – Francúzsko / 12:10 Santagiulia Hockey Arena
Česko – Kanada / 16:40 Santagiulia Hockey Arena

  • Skupina C

Lotyšsko – USA / 21:10 Santagiulia Hockey Arena
Nemecko – Dánsko / 21:10 Rho Ice Hockey Arena

Piatok 13. februára 2026

  • Skupina B

Taliansko – SLOVENSKO / 12:10 Rho Ice Hockey Arena
Fínsko – Švédsko / 12:10 Santagiulia Hockey Arena

  • Skupina A

Francúzsko – Česko / 16:40 Santagiulia Hockey Arena
Kanada – Švajčiarsko / 21:10 Santagiulia Hockey Arena

Sobota 14. februára 2026

  • Skupina B

Švédsko – SLOVENSKO / 12:10 Santagiulia Hockey Arena
Fínsko – Taliansko / 16:40 Santagiulia Hockey Arena

  • Skupina C

Nemecko – Lotyšsko / 16:40 Rho Ice Hockey Arena
USA – Dánsko /21:10 Santagiulia Hockey Arena

Nedeľa 15. februára 2026

  • Skupina A

Švajčiarsko – Česko / 12:10 Santagiulia Hockey Arena
Kanada – Francúzsko / 16:40 Santagiulia Hockey Arena

  • Skupina C

Kanada – Francúzsko / 19:10 Rho Ice Hockey Arena
USA – Nemecko / 16:40 Santagiulia Hockey Arena

Utorok 17. februára 2026

  • Play-off o štvrťfinále

??? – ??? / 12:10 Santagiulia Hockey Arena
??? – ??? / 12:10 Rho Ice Hockey Arena
??? – ??? / 16:40 Santagiulia Hockey Arena
??? – ??? / 21:10 Santagiulia Hockey Arena

Streda 18. februára 2026

  • Štvrťfinále

1. zápas: ??? – ??? / 12:10 Santagiulia Hockey Arena
2. zápas: ??? – ??? / 16:40 Santagiulia Hockey Arena
3. zápas: ??? – ??? / 18:10 Rho Ice Hockey Arena
4. zápas: ??? – ??? / 21:10 Santagiulia Hockey Arena

Piatok 20. februára 2026

  • Semifinále

1. zápas: ??? – ??? / 16:40 Santagiulia Hockey Arena
2. zápas: ??? – ??? / 21:10 Santagiulia Hockey Arena

Sobota 21. februára 2026

  • o 3. miesto (zápas o bronz)

??? – ??? / 20:40 Santagiulia Hockey Arena

Nedeľa 22. februára 2026

  • finále (zápas o zlato)

??? – ??? / 20:40 Santagiulia Hockey Arena

