Hokej na olympiáde: Lotyšsko - USA / ONLINE zo zápasu C-skupiny na ZOH 2026 Miláno/Cortina - FOTO

Výsledok zápasu základnej C-skupiny medzi Lotyšskom a USA na zimnej olympiáde v Taliansku.
Hokej na olympiáde: Zápas Lotyšsko - USA
Výsledok – Hokej na ZOH 2026 Miláno/Cortina

  • Skupina C

Nominácia Lotyšska:

Brankári: Kristers Gudlevskis, Elvis Merzlikins (Columbus Blue Jackets – NHL), Arturs Silovs (Pittsburgh Penguins – NHL)
Obrancovia: Uvis Balinskis (Florida Panthers – NHL), Oskars Cibulskis, Ralfs Freibergs, Janis Jaks, Roberts Mamcics, Kristaps Rubins, Alberts Smits, Kristaps Zīle
Útočníci: Oskars Batna, Rudolfs Balcers, Teodors Bļugers (Vancouver Canucks – NHL), Rihards Bukarts, Roberts Bukarts, Kaspars Daugavinš, Martins Dzierkals, Haralds Egle, Zemgus Girgensons (Tampa Bay Lightning – NHL), Renars Krastenbergs, Dans Locmelis, Anri Ravinskis, Eduards Tralmaks, Sandis Vilmanis (Florida Panthers – NHL)

Nominácia USA:

Brankári: Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets – NHL), Jake Oettinger (Dallas Stars – NHL), Jeremy Swayman (Boston Bruins – NHL)
Obrancovia: Brock Faber (Minnesota Wild – NHL), Noah Hanifin (Vegas Golden Knights – NHL), Quinn Hughes (Minnesota Wild – NHL), Jackson LaCombe (Anaheim Ducks – NHL), Charlie McAvoy (Boston Bruins – NHL), Jake Sanderson (Ottawa Senators – NHL), Jaccob Slavin (Carolina Hurricanes – NHL), Zach Werenski (Columbus Blue Jackets – NHL)
Útočníci: Matt Boldy (Minnesota Wild – NHL), Kyle Connor (Winnipeg Jets – NHL), Jack Eichel (Vegas Golden Knights – NHL), Jack Hughes (New Jersey Devils – NHL), Jake Guentzel (Tampa Bay Lightning – NHL), Clayton Keller (Utah Mammoth – NHL), Dylan Larkin (Detroit Red Wings – NHL), Auston Matthews (Toronto Maple Leafs – NHL), J.T. Miller (New York Rangers – NHL), Brock Nelson (Colorado Avalanche – NHL), Brady Tkachuk (Ottawa Senators – NHL), Matthew Tkachuk (Florida Panthers – NHL), Tage Thompson (Buffalo Sabres – NHL), Vincent Trocheck (New York Rangers – NHL)

