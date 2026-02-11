Hokej na olympiáde: Švédsko - Taliansko / ONLINE zo zápasu skupiny B na ZOH 2026 Miláno/Cortina - FOTO

Výsledok zápasu základnej B-skupiny medzi Švédskom a Talianskom na ZOH 2026 Miláno/Cortina.
Hokej olympiáda švédsko - taliansko
Foto: SITA.
Taliansko Hokej Hokej z lokality Taliansko

Okrem zápasu Slovensko – Fínsko sa v stredu na zimnej olympiáde hrá večer aj ďalší zápas B-skupiny medzi domácim Talianskom a Švédsko, ktoré má v nominácii iba hráčov z NHL. Reprezentanti „troch koruniek“ pred štyrmi rokmi v súboji o bronz podľahli slovenským hokejistom.

Nominácia Švédska:

Brankári: Filip Gustavsson (Minnesota Wild – NHL), Jacob Markström (New Jersey Devils – NHL), Jesper Wallstedt (Minnesota Wild – NHL)
Obrancovia: Rasmus Andersson (Vegas Golden Knights – NHL), Philip Broberg (St. Louis Blues – NHL), Rasmus Dahlin (Buffalo Sabres – NHL), Oliver Ekman-Larsson (Toronto Maple Leafs – NHL), Gustav Forsling (Florida Panthers – NHL), Victor Hedman (Tampa Bay Lightning – NHL), Erik Karlsson (Pittsburgh Penguins – NHL), Hampus Lindholm (Boston Bruins – NHL)
Útočníci: Jesper Bratt (New Jersey Devils – NHL), Joel Eriksson Ek (Minnesota Wild – NHL), Filip Forsberg (Nashville Predators – NHL), Pontus Holmberg (Tampa Bay Lightning – NHL), Marcus Johansson (Minnesota Wild – NHL), Adrian Kempe (Los Angeles Kings – NHL), Gabriel Landeskog (Colorado Avalanche – NHL), Elias Lindholm (Boston Bruins – NHL), William Nylander (Toronto Maple Leafs – NHL), Elias Pettersson (Vancouver Canucks – NHL), Rickard Rakell (Pittsburgh Penguins – NHL), Lucas Raymond (Detroit Red Wings – NHL), Alexander Wennberg (San Jose Sharks – NHL), Mika Zibanejad (New York Rangers – NHL)

Nominácia Talianska:

Brankári: Damian Clara, Davide Fadani, Gianluca Vallini
Obrancovia: Dylan Di Perna, Gregory Di Tomaso, Daniel Glira, Thomas Larkin, Phil Pietroniro, Jason Seed, Alex Trivellato, Luca Zanatta
Útočníci: Matthew Bradley, Tommaso De Luca, Cristiano DiGiacinto, Luca Frigo, Mikael Frycklund, Dustin Gazley, Diego Kostner, Daniel Mantenuto, Giovanni Morini, Alexander Petan, Tommy Purdeller, Nick Saracino, Alessandro Segafredo, Marco Zanetti

Okruhy tém: Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
