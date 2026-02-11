Hokej na olympiáde: Švédsko - Taliansko / ONLINE zo zápasu skupiny B na ZOH 2026 Miláno/Cortina - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Okrem zápasu Slovensko – Fínsko sa v stredu na zimnej olympiáde hrá večer aj ďalší zápas B-skupiny medzi domácim Talianskom a Švédsko, ktoré má v nominácii iba hráčov z NHL. Reprezentanti „troch koruniek“ pred štyrmi rokmi v súboji o bronz podľahli slovenským hokejistom.
Hokej na ZOH 2026: Kompletný program, výsledky a tabuľky skupiny (olympijský hokejový turnaj) - VIDEO, FOTO
Hokej na olympiáde 2026: Kedy hrá Slovensko v Miláne na ZOH? (program, výsledky, tabuľka skupiny) - VIDEO, FOTO
Nominácia Švédska:
Brankári: Filip Gustavsson (Minnesota Wild – NHL), Jacob Markström (New Jersey Devils – NHL), Jesper Wallstedt (Minnesota Wild – NHL)
Obrancovia: Rasmus Andersson (Vegas Golden Knights – NHL), Philip Broberg (St. Louis Blues – NHL), Rasmus Dahlin (Buffalo Sabres – NHL), Oliver Ekman-Larsson (Toronto Maple Leafs – NHL), Gustav Forsling (Florida Panthers – NHL), Victor Hedman (Tampa Bay Lightning – NHL), Erik Karlsson (Pittsburgh Penguins – NHL), Hampus Lindholm (Boston Bruins – NHL)
Útočníci: Jesper Bratt (New Jersey Devils – NHL), Joel Eriksson Ek (Minnesota Wild – NHL), Filip Forsberg (Nashville Predators – NHL), Pontus Holmberg (Tampa Bay Lightning – NHL), Marcus Johansson (Minnesota Wild – NHL), Adrian Kempe (Los Angeles Kings – NHL), Gabriel Landeskog (Colorado Avalanche – NHL), Elias Lindholm (Boston Bruins – NHL), William Nylander (Toronto Maple Leafs – NHL), Elias Pettersson (Vancouver Canucks – NHL), Rickard Rakell (Pittsburgh Penguins – NHL), Lucas Raymond (Detroit Red Wings – NHL), Alexander Wennberg (San Jose Sharks – NHL), Mika Zibanejad (New York Rangers – NHL)
Nominácia Talianska:
Brankári: Damian Clara, Davide Fadani, Gianluca Vallini
Obrancovia: Dylan Di Perna, Gregory Di Tomaso, Daniel Glira, Thomas Larkin, Phil Pietroniro, Jason Seed, Alex Trivellato, Luca Zanatta
Útočníci: Matthew Bradley, Tommaso De Luca, Cristiano DiGiacinto, Luca Frigo, Mikael Frycklund, Dustin Gazley, Diego Kostner, Daniel Mantenuto, Giovanni Morini, Alexander Petan, Tommy Purdeller, Nick Saracino, Alessandro Segafredo, Marco Zanetti