Hokej na olympiáde: Česko - Kanada / ONLINE zo zápasu A-skupiny na ZOH 2026 Miláno/Cortina - FOTO

Výsledok zápasu základnej A-skupiny medzi Českom a Kanadou na zimnej olympiáde v Taliansku.
Hokej na olympiáde: Zápas Česko - Kanada
Foto: SITA/AP.
Taliansko Hokej Hokej z lokality Taliansko

Českí hokejisti v prvom zápase na olympijskom turnaji hrajú proti favorizovanej Kanade. Od 12.10 sa je štvrtok v základnej A-skupine na programe aj duel Švajčiarsko – Francúzsko.

Výsledok – Hokej na ZOH 2026 Miláno/Cortina

  • Skupina A

Česko – Kanada

  • hrá sa od 16.40 (Miláno – Santagiulia Hockey Arena)

Góly:

Vylúčenia:

strely na bránu: 0:0, vylúčenia: 0:0 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodcovia:

Zostavy:
Česko:
Kanada:

I. tretina

  • zápas vám prinesieme online (minúta po minúte)

Nominácia Česka:

Brankári: Lukáš Dostál (Anaheim Ducks – NHL), Karel Vejmelka (Utah Mammoth – NHL), Daniel Vladař (Philadelphia Flyers – NHL)
Obrancovia: Radko Gudas (Anaheim Ducks – NHL), Filip Hronek (Vancouver Canucks – NHL), Michal Kempný, Tomáš Kundrátek, Jan Rutta, Radim Šimek, David Špaček, Jiří Ticháček
Útočníci: Roman Červenka, Filip Chlapík, Radek Faksa (Dallas Stars – NHL), Jakub Flek, Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights – NHL), David Kämpf (Vancouver Canucks – NHL), Ondřej Kaše, Dominik Kubalík, Martin Nečas (Colorado Avalanche – NHL), Ondřej Palát (New York Islanders – NHL), David Pastrňák (Boston Bruins – NHL), Lukáš Sedlák, Matěj Stránský, David Tomášek

Nominácia Kanady:

Brankári: Jordan Binnington (St. Louis Blues – NHL), Darcy Kuemper (Los Angeles Kings – NHL), Logan Thompson (Washington Capitals – NHL)
Obrancovia: Drew Doughty (Los Angeles Kings – NHL), Thomas Harley (Dallas Stars – NHL), Cale Makar (Colorado Avalanche – NHL), Josh Morrissey (Winnipeg Jets – NHL), Colton Parayko (St. Louis Blues – NHL), Travis Sanheim (Philadelphia Flyers – NHL), Shea Theodore (Vegas Golden Knights – NHL), Devon Toews (Colorado Avalanche – NHL)
Útočníci: Sam Bennett (Florida Panthers – NHL), Macklin Celebrini (San Jose Sharks – NHL), Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins – NHL), Brandon Hagel (Tampa Bay Lightning – NHL), Bo Horvat (New York Islanders – NHL), Seth Jarvis (Carolina Hurricanes – NHL), Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche – NHL), Brad Marchand (Florida Panthers – NHL), Mitch Marner (Vegas Golden Knights – NHL), Connor McDavid (Edmonton Oilers – NHL), Sam Reinhart (Florida Panthers – NHL), Mark Stone (Vegas Golden Knights – NHL), Nick Suzuki (Montreal Canadiens – NHL), Tom Wilson (Washington Capitals – NHL)

Okruhy tém: Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
