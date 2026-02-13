Hokej na olympiáde: Kanada - Švajčiarsko / ONLINE zo zápasu A-skupiny na ZOH 2026 Miláno/Cortina - FOTO

Výsledok zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Švajčiarskom na ZOH 2026 Miláno/Cortina.
Hokej na olympiáde: Kanada - Švajčiarsko
Taliansko Hokej Hokej z lokality Taliansko

Okrem severského derby Fínsko – Švédsko sa v piatok na olympijskom hokejovom turnaji od 21:10 hrá aj šláger základnej A-skupiny medzi Kanadou a Švajčiarskom. Oba tímy na úvod nezaváhali, zámorský tím deklasoval Česko 5:0 a Helvéti vynulovali Francúzsko (4:0), keď dva góly strelil Timo Meier, spoluhráča slovenského obrancu Šimona Nemca v tíme New Jersey Devils.

Výsledok – Hokej na ZOH 2026 Miláno/Cortina

  • Skupina A

Nominácia Kanady:

Brankári: Jordan Binnington (St. Louis Blues – NHL), Darcy Kuemper (Los Angeles Kings – NHL), Logan Thompson (Washington Capitals – NHL)
Obrancovia: Drew Doughty (Los Angeles Kings – NHL), Thomas Harley (Dallas Stars – NHL), Cale Makar (Colorado Avalanche – NHL), Josh Morrissey (Winnipeg Jets – NHL), Colton Parayko (St. Louis Blues – NHL), Travis Sanheim (Philadelphia Flyers – NHL), Shea Theodore (Vegas Golden Knights – NHL), Devon Toews (Colorado Avalanche – NHL)
Útočníci: Sam Bennett (Florida Panthers – NHL), Macklin Celebrini (San Jose Sharks – NHL), Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins – NHL), Brandon Hagel (Tampa Bay Lightning – NHL), Bo Horvat (New York Islanders – NHL), Seth Jarvis (Carolina Hurricanes – NHL), Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche – NHL), Brad Marchand (Florida Panthers – NHL), Mitch Marner (Vegas Golden Knights – NHL), Connor McDavid (Edmonton Oilers – NHL), Sam Reinhart (Florida Panthers – NHL), Mark Stone (Vegas Golden Knights – NHL), Nick Suzuki (Montreal Canadiens – NHL), Tom Wilson (Washington Capitals – NHL)

Nominácia Švajčiarska:

Brankári: Reto Berra, Leonardo Genoni, Akira Schmid (Vegas Golden Knights – NHL)
Obrancovia: Tim Berni, Michael Fora, Andrea Glauser, Roman Josi (Nashville Predators – NHL), Dean Kukan, Christian Marti, J.J. Moser (Tampa Bay Lightning – NHL), Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils – NHL)
Útočníci: Sven Andrighetto, Christoph Bertschy, Kevin Fiala (Los Angeles Kings – NHL), Nico Hischier (New Jersey Devils – NHL), Ken Jäger, Simon Knak, Philipp Kurashev (San Jose Sharks – NHL), Denis Malgin, Timo Meier (New Jersey Devils – NHL), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets – NHL), Damien Riat, Sandro Schmid, Pius Suter (St. Louis Blues – NHL), Calvin Thürkauf

