Hokej (semifinále): Kanada - Fínsko / ONLINE výsledok ZOH 2026 Miláno/Cortina - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Hokej na ZOH 2026: Kompletný program, výsledky a tabuľky skupiny (olympijský hokejový turnaj) - VIDEO, FOTO
Hokej (semifinále): Slovensko - USA / ONLINE výsledok ZOH 2026 Miláno/Cortina - FOTO
Prvé semifinále na olympijskom hokejovom turnaji sa hrá v piatok od 16:40 medzi Kanadou a Fínskom. Zámorský tím zatiaľ na turnaji nezaváhal, v skupine hladko vyhrali všetky tri zápasy (Česko – 5:0, Švajčiarsko – 5:1, Francúzsko 10:2), ale vo štvrťfinále v závere otáčala výsledok proti Česku a o triumfe v 62. minúte rozhodol Mitch Marner (4:3 po predĺžení).
Štvrťfinále Kanada - Česko poznačila obrovská chyba rozhodcov, jeden z gólov nemal platiť - FOTO
Aj Fíni sa vo štvrťfinále natrápili, dvojgólový náskok Švajčiarov zmazali až v poslednej desaťminútovke a v 64. minúte ich do súbojov o medaily poslal Artturi Lehkonen. V základnej B-skupine reprezentácia Suomi na úvod podľahla Slovensku (1:4), potom v severskom derby rovnakým výsledkom zdolala Švédsko a nakoniec deklasovala domáce Taliansko (11:0).
Výsledok semifinále – Hokej na ZOH 2026 Miláno/Cortina
- hrá sa od 16:40
Kanada – Fínsko
- Miláno (Santagiulia Hockey Arena)
Góly:
Vylúčenia:
strely na bránu: 0:0 (0:0), vylúčenia: 0:0 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodcovia:
Zostavy:
Kanada:
Fínsko:
I. tretina
- priebeh zápasu vám prinesieme online od 16:40
Nominácia Kanady:
Brankári: Jordan Binnington (St. Louis Blues – NHL), Darcy Kuemper (Los Angeles Kings – NHL), Logan Thompson (Washington Capitals – NHL)
Obrancovia: Drew Doughty (Los Angeles Kings – NHL), Thomas Harley (Dallas Stars – NHL), Cale Makar (Colorado Avalanche – NHL), Josh Morrissey (Winnipeg Jets – NHL), Colton Parayko (St. Louis Blues – NHL), Travis Sanheim (Philadelphia Flyers – NHL), Shea Theodore (Vegas Golden Knights – NHL), Devon Toews (Colorado Avalanche – NHL)
Útočníci: Sam Bennett (Florida Panthers – NHL), Macklin Celebrini (San Jose Sharks – NHL), Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins – NHL), Brandon Hagel (Tampa Bay Lightning – NHL), Bo Horvat (New York Islanders – NHL), Seth Jarvis (Carolina Hurricanes – NHL), Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche – NHL), Brad Marchand (Florida Panthers – NHL), Mitch Marner (Vegas Golden Knights – NHL), Connor McDavid (Edmonton Oilers – NHL), Sam Reinhart (Florida Panthers – NHL), Mark Stone (Vegas Golden Knights – NHL), Nick Suzuki (Montreal Canadiens – NHL), Tom Wilson (Washington Capitals – NHL)
Nominácia Fínska:
Brankári: Joonas Korpisalo (Boston Bruins – NHL), Kevin Lankinen (Vancouver Canucks – NHL), Juuse Saros (Nashville Predators – NHL)
Obrancovia: Miro Heiskanen (Dallas Stars – NHL), Henri Jokiharju (Boston Bruins – NHL), Mikko Lehtonen, Esa Lindell (Dallas Stars – NHL), Olli Määttä (Utah Mammoth – NHL), Nikolas Matinpalo (Ottawa Senators – NHL), Niko Mikkola (Florida Panthers – NHL) Rasmus Ristolainen (Philadelphia Flyers – NHL)
Útočníci: Joel Armia (Los Angeles Kings – NHL), Sebastian Aho (Carolina Hurricanes – NHL), Mikael Granlund (Anaheim Ducks – NHL), Erik Haula (Nashville Predators – NHL), Roope Hintz (Dallas Stars – NHL), Kaapo Kakko (Seattle Kraken – NHL), Oliver Kapanen (Montreal Canadiens – NHL), Joel Kiviranta (Colorado Avalanche – NHL), Artturi Lehkonen (Colorado Avalanche – NHL), Anton Lundell (Florida Panthers – NHL), Eetu Luostarinen (Florida Panthers – NHL), Mikko Rantanen (Dallas Stars – NHL), Teuvo Teravainen (Chicago Blackhawks – NHL), Eeli Tolvanen (Seattle Kraken – NHL)