Online - Hokej: Švajčiarsko - Francúzsko (výsledok zápasu A-skupiny na ZOH 2026 Miláno/Cortina) - FOTO

Výsledok zápasu základnej A-skupiny medzi Švajčiarskom a Francúzskom na zimnej olympiáde v Taliansku.
- Aktualizované
Hokej na olympiáde - Švajčiarsko - Francúzsko
Foto: SITA.
Taliansko Hokej Hokej z lokality Taliansko

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

Hokejový turnaj na zimnej olympiáde odštartoval nečakaným triumfom Slovenska nad Fínskom (4:1) a v stredu večer potom domáci Taliani podľahli Švédom (2:5). Vo štvrtok sa hrajú štyri zápasy a v prvom s úvodným buly o 12.10 na seba narazia Švajčiarsko a Francúzsko.

V nominácii „galského kohúta“ je aj Alexandre Texier, spoluhráč Juraja Slafkovského z Montrealu Canadiens, ale aj jeden hráč z Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) – Stéphane Da Costa, ktorý hrá za Avtomobilist Jekaterinburg. Švajčiari majú v tíme len hráčov z NHL a domácej najvyššej súťaže – Nattional League.

Výsledok – Hokej na ZOH 2026 Miláno/Cortina

  • Skupina A

Fotogaléria k článku:

41 fotografií v galérii
Hokej na olympiáde: Slovensko - Fínsko

Nominácia Švajčiarska:

Brankári: Reto Berra, Leonardo Genoni, Akira Schmid (Vegas Golden Knights – NHL)
Obrancovia: Tim Berni, Michael Fora, Andrea Glauser, Roman Josi (Nashville Predators – NHL), Dean Kukan, Christian Marti, J.J. Moser (Tampa Bay Lightning – NHL), Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils – NHL)
Útočníci: Sven Andrighetto, Christoph Bertschy, Kevin Fiala (Los Angeles Kings – NHL), Nico Hischier (New Jersey Devils – NHL), Ken Jäger, Simon Knak, Philipp Kurashev (San Jose Sharks – NHL), Denis Malgin, Timo Meier (New Jersey Devils – NHL), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets – NHL), Damien Riat, Sandro Schmid, Pius Suter (St. Louis Blues – NHL), Calvin Thürkauf

Nominácia Francúzska:

Brankári: Julian Junca, Antoine Keller, Martin Neckář
Obrancovia: Yohann Auvitu, Jules Boscq, Enzo Cantagallo, Florian Chakiachvili, Pierre Crinon, Hugo Gallet, Enzo Guebey, Thomas Thiry
Útočníci: Justin Addamo, Pierre-Édouard Bellemare, Charles Bertrand, Louis Boudon, Kévin Bozon, Stéphane Da Costa, Aurélien Dair, Floran Douay, Dylan Fabre, Jordann Perret, Anthony Rech, Nicolas Ritz, Alexandre Texier (Montreal Canadiens – NHL), Sacha Treille

