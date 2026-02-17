Hokej na olympiáde: Česko - Dánsko / ONLINE výsledok osemfinále na ZOH 2026 Miláno/Cortina - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Hokejisti Česka v kľúčovom zápase v základnej A-skupine podľahli Švajčiarsku 3:4 po predĺžení, v tabuľke obsadili 3. miesto a ak v osemfinále vyradia Dánsko, nastúpia proti favorizovanej Kanade, ktorej vo svojom úvodnom súboji podľahli 0:5. Tretí v tabuľke boli aj Dáni vďaka lepšiemu skóre ako mali Lotyšsko, keďže v „céčku“ mali tri tímy po tri body.
Výsledok osemfinále – Hokej na ZOH 2026 Miláno/Cortina
- hrá sa od 16.40
Česko – Dánsko
- Miláno (Santagiulia Hockey Arena)
Góly:
Vylúčenia:
strely na bránu: 0:0, vylúčenia: 0:0 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodcovia:
Zostavy:
Česko:
Dánsko:
I. tretina
- priebeh zápasu vám prinesieme online od 16:40
Nominácia Česka:
Brankári: Lukáš Dostál (Anaheim Ducks – NHL), Karel Vejmelka (Utah Mammoth – NHL), Daniel Vladař (Philadelphia Flyers – NHL)
Obrancovia: Radko Gudas (Anaheim Ducks – NHL), Filip Hronek (Vancouver Canucks – NHL), Michal Kempný, Tomáš Kundrátek, Jan Rutta, Radim Šimek, David Špaček, Jiří Ticháček
Útočníci: Roman Červenka, Filip Chlapík, Radek Faksa (Dallas Stars – NHL), Jakub Flek, Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights – NHL), David Kämpf (Vancouver Canucks – NHL), Ondřej Kaše, Dominik Kubalík, Martin Nečas (Colorado Avalanche – NHL), Ondřej Palát (New York Islanders – NHL), David Pastrňák (Boston Bruins – NHL), Lukáš Sedlák, Matěj Stránský, David Tomášek
Nominácia Dánska:
Brankári: Frederik Andersen (Carolina Hurricanes – NHL), Frederik Dichow, Mads Sogaard (Ottawa Senators – NHL)
Obrancovia: Phillip Bruggisser, Jesper Jensen Aabo, Nicholas B. Jensen, Anders Koch, Matias Lassen, Markus Lauridsen, Oliver Lauridsen, Malte Setkov
Útočníci: Mikkel Aagaard, Mathias Bau, Oliver Bjorkstrand (Tampa Bay Lightning – NHL), Joachim Blichfeld, Nikolaj Ehlers (Carolina Hurricanes – NHL), Lars Eller (Ottawa Senators – NHL), Oscar Fisker Mølgaard (Seattle Kraken – NHL), Nicklas Jensen, Nick Olesen, Morten Poulsen, Patrick Russell, Frederik Storm, Alexander True, Christian Wejse