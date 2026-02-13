Hokej na olympiáde: Slovensko - Taliansko / ONLINE zo zápasu B-skupiny na ZOH 2026 Miláno/Cortina - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Slovenskí hokejisti hrajú v piatok od 12.10 proti domácim Talianom svoj druhý zápas na tohtoročnej zimnej olympiáde Miláno/Cortina 2026.
Zverenci trénera Vladimíra Országha začali hokejový turnaj nečakaným triumfom nad Fínmi (4:1), keď sa dvomi gólmi blysol Juraj Slafkovský a 39 úspešných zákrokov predviedol brankár Samuel Hlavaj. Taliani v úvodnom zápase trochu potrápili Švédov, keď viedli 1:0 aj vyrovnávali na 2:2, ale nakoniec favoritovi podľahli 2:5.
Posledný duel v základnej B-skupine odohrajú Slováci v sobotu 14. februára, kedy od 12:10 vyzvú reprezentáciu „troch koruniek“. Taliani nastúpia v rovnaký deň od 16.40 proti výberu Suomi.
Výsledok – Hokej na ZOH 2026 Miláno/Cortina
- Skupina B
Taliansko – Slovensko
- hrá sa od 12.10 (Miláno – Rho Ice Hockey Arena)
Góly:
Vylúčenia:
strely na bránu: 0:0, vylúčenia: 0:0 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodcovia:
Zostavy:
Taliansko:
Slovensko:
I. tretina
- zápas vám prinesieme online (minúta o minúte od 12.10
Nominácia Slovenska:
Brankári: Samuel Hlavaj, Adam Gajan, Stanislav Škorvánek
Obrancovia: Peter Čerešňák, Erik Černák (Tampa Bay Lightning – NHL), Martin Fehérváry (Washington Capitals – NHL), Šimon Nemec (New Jersey Devils – NHL), Martin Gernát, Michal Ivan, Patrik Koch, Martin Marinčin
Útočníci: Martin Pospíšil (Calgary Flames – NHL), Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens – NHL), Tomáš Tatar, Peter Cehlárik, Dalibor Dvorský (St. Louis Blues – NHL), Lukáš Cingel, Libor Hudáček, Miloš Kelemen, Adam Liška, Oliver Okuliar, Pavol Regenda (San Jose Sharks – NHL), Adam Ružička, Matúš Sukeľ, Samuel Takáč
Kapitánom Slovenska na turnaji je Tomáš Tatar, jeho asistentmi sú Erik Černák a Martin Fehérváry.
Nominácia Talianska
Brankári: Damian Clara, Davide Fadani, Gianluca Vallini
Obrancovia: Dylan Di Perna, Gregory Di Tomaso, Daniel Glira, Thomas Larkin, Phil Pietroniro, Jason Seed, Alex Trivellato, Luca Zanatta
Útočníci: Matthew Bradley, Tommaso De Luca, Cristiano DiGiacinto, Luca Frigo, Mikael Frycklund, Dustin Gazley, Diego Kostner, Daniel Mantenuto, Giovanni Morini, Alexander Petan, Tommy Purdeller, Nick Saracino, Alessandro Segafredo, Marco Zanetti