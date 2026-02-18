Hokej na olympiáde: Fínsko - Švajčiarsko / ONLINE výsledok štvrťfinále na ZOH 2026 Miláno/Cortina) - FOTO

Výsledok štvrťfinále medzi Fínskom a Švajčiarskom na olympijskom hokejovom turnaji.
SITA Webnoviny
Hokej na olympiáde: štvrťfinále Fínsko - Švajčiarsko
Foto: SITA.
Taliansko Hokej Hokej z lokality Taliansko

Hokejisti Fínska na olympijskom turnaji postúpili do štvrťfinále priamo, ako najlepší tím z druhého miesta. Švajčiari museli hrať o jeden zápas navyše – v stredu si v osemfinále ale bez problémov poradili s domácimi Talianmi 3:0.

Výsledok štvrťfinále – Hokej na ZOH 2026 Miláno/Cortina

  • hrá sa od 18.10

Fínsko – Švajčiarsko

  •  Miláno (Rho Ice Hockey Arena)

Góly:

Vylúčenia:

strely na bránu: 0:0 (0:0), vylúčenia: 0:0 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodcovia:

Zostavy:
Fínsko:
Švajčiarsko:

I. tretina

  • priebeh zápasu vám priblížime v stredu od 18:10

Nominácia Fínska:

Brankári: Joonas Korpisalo (Boston Bruins – NHL), Kevin Lankinen (Vancouver Canucks – NHL), Juuse Saros (Nashville Predators – NHL)
Obrancovia: Miro Heiskanen (Dallas Stars – NHL), Henri Jokiharju (Boston Bruins – NHL), Mikko Lehtonen, Esa Lindell (Dallas Stars – NHL), Olli Määttä (Utah Mammoth – NHL), Nikolas Matinpalo (Ottawa Senators – NHL), Niko Mikkola (Florida Panthers – NHL) Rasmus Ristolainen (Philadelphia Flyers – NHL)
Útočníci: Joel Armia (Los Angeles Kings – NHL), Sebastian Aho (Carolina Hurricanes – NHL), Mikael Granlund (Anaheim Ducks – NHL), Erik Haula (Nashville Predators – NHL), Roope Hintz (Dallas Stars – NHL), Kaapo Kakko (Seattle Kraken – NHL), Oliver Kapanen (Montreal Canadiens – NHL), Joel Kiviranta (Colorado Avalanche – NHL), Artturi Lehkonen (Colorado Avalanche – NHL), Anton Lundell (Florida Panthers – NHL), Eetu Luostarinen (Florida Panthers – NHL), Mikko Rantanen (Dallas Stars – NHL), Teuvo Teravainen (Chicago Blackhawks – NHL), Eeli Tolvanen (Seattle Kraken – NHL)

Nominácia Švajčiarsko:

Brankári: Reto Berra, Leonardo Genoni, Akira Schmid (Vegas Golden Knights – NHL)
Obrancovia: Tim Berni, Michael Fora, Andrea Glauser, Roman Josi (Nashville Predators – NHL), Dean Kukan, Christian Marti, J.J. Moser (Tampa Bay Lightning – NHL), Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils – NHL)
Útočníci: Sven Andrighetto, Christoph Bertschy, Kevin Fiala (Los Angeles Kings – NHL), Nico Hischier (New Jersey Devils – NHL), Ken Jäger, Simon Knak, Philipp Kurashev (San Jose Sharks – NHL), Denis Malgin, Timo Meier (New Jersey Devils – NHL), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets – NHL), Damien Riat, Sandro Schmid, Pius Suter (St. Louis Blues – NHL), Calvin Thürkauf

Okruhy tém: Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
