Hokej na olympiáde: Slovensko - Fínsko / ONLINE zo zápasu skupiny B na ZOH 2026 Miláno/Cortina - FOTO

Výsledok zápasu Slovensko – Fínsko v základnej B-skupine na ZOH 2026 Miláno/Cortina.
Juraj Slafkovský na zimnej olympiáde 2026
Juraj Slafkovský počas tréningu na zimnej olympiáde 2026. Foto: www.facebook.com.
Slovenskí hokejisti hrajú v stredu na zimnej olympiáde proti Fínsku svoj prvý zápas v základnej B-skupine. Je to aj úvodný duel mužského hokejového turnaja, ktorý je plný hviezd z NHL. Vo výbere trénera Vladimíra Orzságha ich je sedem a tím Suomi má v nominácii iba hráčov z profiligy.

Ďalšími súpermi Slovákov budú domáci Taliani a Švédi. Prvý tím z každej skupiny a najlepší tím z druhých miest postúpia priamo do štvrťfinále, ostatné výbery si zahrajú play-off o postup do najlepšej osmičky. Následne sa hrajú štvrťfinálové a semifinálové zápasy a potom súboje o 3. miesto a finále o zlato.

Výsledok – Hokej na ZOH 2026 Miláno/Cortina

  • Skupina B

Slovensko – Fínsko

  • hrá sa od 16.40 (Miláno – Santagiulia Hockey Arena)

Góly:

Vylúčenia:

strely na bránu: 0:0, vylúčenia: 0:0 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodcovia:

Zostavy:
Slovensko:
Fínsko:

I. tretina

  • priebeh zápasu vám prinesieme od 16.40

Nominácia Slovenska:

Brankári: Samuel Hlavaj, Adam Gajan, Stanislav Škorvánek
Obrancovia: Peter Čerešňák, Erik Černák (Tampa Bay Lightning – NHL), Martin Fehérváry (Washington Capitals – NHL), Šimon Nemec (New Jersey Devils – NHL), Martin Gernát, Michal Ivan, Patrik Koch, Martin Marinčin
Útočníci: Martin Pospíšil (Calgary Flames – NHL), Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens – NHL), Tomáš Tatar, Peter Cehlárik, Dalibor Dvorský (St. Louis Blues – NHL), Lukáš Cingel, Libor Hudáček, Miloš Kelemen, Adam Liška, Oliver Okuliar, Pavol Regenda (San Jose Sharks – NHL), Adam Ružička, Matúš Sukeľ, Samuel Takáč

Kapitánom Slovenska na turnaji je Tomáš Tatar, jeho asistentmi sú Erik Černák a Martin Fehérváry.

Nominácia Fínska:

Brankári: Joonas Korpisalo (Boston Bruins – NHL), Kevin Lankinen (Vancouver Canucks – NHL), Juuse Saros (Nashville Predators – NHL)
Obrancovia: Miro Heiskanen (Dallas Stars – NHL), Henri Jokiharju (Boston Bruins – NHL), Mikko Lehtonen, Esa Lindell (Dallas Stars – NHL), Olli Määttä (Utah Mammoth – NHL), Nikolas Matinpalo (Ottawa Senators – NHL), Niko Mikkola (Florida Panthers – NHL) Rasmus Ristolainen (Philadelphia Flyers – NHL)
Útočníci: Joel Armia (Los Angeles Kings – NHL), Sebastian Aho (Carolina Hurricanes – NHL), Mikael Granlund (Anaheim Ducks – NHL), Erik Haula (Nashville Predators – NHL), Roope Hintz (Dallas Stars – NHL), Kaapo Kakko (Seattle Kraken – NHL), Oliver Kapanen (Montreal Canadiens – NHL), Joel Kiviranta (Colorado Avalanche – NHL), Artturi Lehkonen (Colorado Avalanche – NHL), Anton Lundell (Florida Panthers – NHL), Eetu Luostarinen (Florida Panthers – NHL), Mikko Rantanen (Dallas Stars – NHL), Teuvo Teravainen (Chicago Blackhawks – NHL), Eeli Tolvanen (Seattle Kraken – NHL)

Firmy a inštitúcie: Slovenská hokejová reprezentácia
Okruhy tém: Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
