Hokej na olympiáde: USA – Dánsko / ONLINE zo zápasu C-skupiny na ZOH 2026 Miláno/Cortina – FOTO

- Skupina C
Nominácia USA:
Brankári: Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets – NHL), Jake Oettinger (Dallas Stars – NHL), Jeremy Swayman (Boston Bruins – NHL)
Obrancovia: Brock Faber (Minnesota Wild – NHL), Noah Hanifin (Vegas Golden Knights – NHL), Quinn Hughes (Minnesota Wild – NHL), Jackson LaCombe (Anaheim Ducks – NHL), Charlie McAvoy (Boston Bruins – NHL), Jake Sanderson (Ottawa Senators – NHL), Jaccob Slavin (Carolina Hurricanes – NHL), Zach Werenski (Columbus Blue Jackets – NHL)
Útočníci: Matt Boldy (Minnesota Wild – NHL), Kyle Connor (Winnipeg Jets – NHL), Jack Eichel (Vegas Golden Knights – NHL), Jack Hughes (New Jersey Devils – NHL), Jake Guentzel (Tampa Bay Lightning – NHL), Clayton Keller (Utah Mammoth – NHL), Dylan Larkin (Detroit Red Wings – NHL), Auston Matthews (Toronto Maple Leafs – NHL), J.T. Miller (New York Rangers – NHL), Brock Nelson (Colorado Avalanche – NHL), Brady Tkachuk (Ottawa Senators – NHL), Matthew Tkachuk (Florida Panthers – NHL), Tage Thompson (Buffalo Sabres – NHL), Vincent Trocheck (New York Rangers – NHL)
Nominácia Dánska:
Brankári: Frederik Andersen (Carolina Hurricanes – NHL), Frederik Dichow, Mads Sogaard (Ottawa Senators – NHL)
Obrancovia: Phillip Bruggisser, Jesper Jensen Aabo, Nicholas B. Jensen, Anders Koch, Matias Lassen, Markus Lauridsen, Oliver Lauridsen, Malte Setkov
Útočníci: Mikkel Aagaard, Mathias Bau, Oliver Bjorkstrand (Tampa Bay Lightning – NHL), Joachim Blichfeld, Nikolaj Ehlers (Carolina Hurricanes – NHL), Lars Eller (Ottawa Senators – NHL), Oscar Fisker Mølgaard (Seattle Kraken – NHL), Nicklas Jensen, Nick Olesen, Morten Poulsen, Patrick Russell, Frederik Storm, Alexander True, Christian Wejse