Hokej (semifinále): Slovensko - USA / ONLINE výsledok ZOH 2026 Miláno/Cortina - FOTO

Výsledok zápasu Slovensko – USA v semifinále zimnej olympiády.
Hokej výsledok semifinále: Slovensko - USA
Foto: SITA.
Taliansko Hokej Hokej z lokality Taliansko

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

Slovenskí hokejisti hrajú v piatok od 21:10 proti USA semifinále olympijského turnaja. Oba tímy sa pod piatimi kruhmi stretli aj pred štyrmi rokmi v Pekingu, kde vo štvrťfinále zvíťazili 3:2 po sam. nájazdoch zásluhou gólu Petra Cehlárika a potom získali bronzové medaily. Bol to však iný turnaj, keďže vtedy nehrali hráči z NHL.

Výsledok semifinále – Hokej na ZOH 2026 Miláno/Cortina

  • hrá sa od 21.10

USA – Slovensko

  •  Miláno (Santagiulia Hockey Arena)

Góly:

Vylúčenia:

strely na bránu: 0:0 (0:0), vylúčenia: 0:0 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodcovia:

Zostavy:
USA:
Slovensko:

I. tretina

  • priebeh zápasu vám prinesieme online od 21:10

Slovensko aj USA v Miláne postúpili priamo do štvrťfinále, v ktorom zverenci trénera Vladimíra Országha hladko porazili Nemcov (6:2) a Američania si poradili so Švédmi (2:1 po predĺžení). Hokejisti USA boli v základnej C-skupine stopercentní, keď postupne vyhrali nad Lotyšmi (5:1), Dánmi (6:3) a Nemcami (5:1).

Slováci začali turnaji triumfom nad Fínskom (4:1), potom tesne zdolali aj domácich Talianov (3:2) a výsledkom 3:5 v súboji so Švédmi sa vyhli osemfinálového zápasu.

Nominácia Slovenska:

Brankári: Samuel Hlavaj, Adam Gajan, Stanislav Škorvánek
Obrancovia: Peter Čerešňák, Erik Černák (Tampa Bay Lightning – NHL), Martin Fehérváry (Washington Capitals – NHL), Šimon Nemec (New Jersey Devils – NHL), Martin Gernát, Michal Ivan, Patrik Koch, Martin Marinčin
Útočníci: Martin Pospíšil (Calgary Flames – NHL), Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens – NHL), Tomáš Tatar, Peter Cehlárik, Dalibor Dvorský (St. Louis Blues – NHL), Lukáš Cingel, Libor Hudáček, Miloš Kelemen, Adam Liška, Oliver Okuliar, Pavol Regenda (San Jose Sharks – NHL), Adam Ružička, Matúš Sukeľ, Samuel Takáč

Nominácia USA:

Brankári: Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets – NHL), Jake Oettinger (Dallas Stars – NHL), Jeremy Swayman (Boston Bruins – NHL)
Obrancovia: Brock Faber (Minnesota Wild – NHL), Noah Hanifin (Vegas Golden Knights – NHL), Quinn Hughes (Minnesota Wild – NHL), Jackson LaCombe (Anaheim Ducks – NHL), Charlie McAvoy (Boston Bruins – NHL), Jake Sanderson (Ottawa Senators – NHL), Jaccob Slavin (Carolina Hurricanes – NHL), Zach Werenski (Columbus Blue Jackets – NHL)
Útočníci: Matt Boldy (Minnesota Wild – NHL), Kyle Connor (Winnipeg Jets – NHL), Jack Eichel (Vegas Golden Knights – NHL), Jack Hughes (New Jersey Devils – NHL), Jake Guentzel (Tampa Bay Lightning – NHL), Clayton Keller (Utah Mammoth – NHL), Dylan Larkin (Detroit Red Wings – NHL), Auston Matthews (Toronto Maple Leafs – NHL), J.T. Miller (New York Rangers – NHL), Brock Nelson (Colorado Avalanche – NHL), Brady Tkachuk (Ottawa Senators – NHL), Matthew Tkachuk (Florida Panthers – NHL), Tage Thompson (Buffalo Sabres – NHL), Vincent Trocheck (New York Rangers – NHL)

