Hokej (semifinále): Slovensko - USA / ONLINE výsledok ZOH 2026 Miláno/Cortina - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Hokej na ZOH 2026: Kompletný program, výsledky a tabuľky skupiny (olympijský hokejový turnaj) - VIDEO, FOTO
Hokej (semifinále): Kanada - Fínsko / ONLINE výsledok ZOH 2026 Miláno/Cortina - FOTO
Slovenskí hokejisti hrajú v piatok od 21:10 proti USA semifinále olympijského turnaja. Oba tímy sa pod piatimi kruhmi stretli aj pred štyrmi rokmi v Pekingu, kde vo štvrťfinále zvíťazili 3:2 po sam. nájazdoch zásluhou gólu Petra Cehlárika a potom získali bronzové medaily. Bol to však iný turnaj, keďže vtedy nehrali hráči z NHL.
Podarí sa Slovensku získať druhý cenný kov na ZOH? Surový pre SITA: Hráme výborne a sebavedomo - FOTO
Slováci môžu písať históriu. Partia drží pokope, kolektív dokáže zdolať aj veľkých favoritov - FOTO
Výsledok semifinále – Hokej na ZOH 2026 Miláno/Cortina
- hrá sa od 21.10
USA – Slovensko
- Miláno (Santagiulia Hockey Arena)
Góly:
Vylúčenia:
strely na bránu: 0:0 (0:0), vylúčenia: 0:0 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodcovia:
Zostavy:
USA:
Slovensko:
I. tretina
- priebeh zápasu vám prinesieme online od 21:10
Slovensko aj USA v Miláne postúpili priamo do štvrťfinále, v ktorom zverenci trénera Vladimíra Országha hladko porazili Nemcov (6:2) a Američania si poradili so Švédmi (2:1 po predĺžení). Hokejisti USA boli v základnej C-skupine stopercentní, keď postupne vyhrali nad Lotyšmi (5:1), Dánmi (6:3) a Nemcami (5:1).
Slafkovský a jeho spin-o-rama je hitom internetu. Kam ideš, mohol sa opýtať - VIDEO, FOTO
Štvrťfinále Slovensko - Nemecko prinieslo aj mrazivý moment, Slafkovský ostal otrasený ležať na ľade - FOTO
Slováci začali turnaji triumfom nad Fínskom (4:1), potom tesne zdolali aj domácich Talianov (3:2) a výsledkom 3:5 v súboji so Švédmi sa vyhli osemfinálového zápasu.
Nominácia Slovenska:
Brankári: Samuel Hlavaj, Adam Gajan, Stanislav Škorvánek
Obrancovia: Peter Čerešňák, Erik Černák (Tampa Bay Lightning – NHL), Martin Fehérváry (Washington Capitals – NHL), Šimon Nemec (New Jersey Devils – NHL), Martin Gernát, Michal Ivan, Patrik Koch, Martin Marinčin
Útočníci: Martin Pospíšil (Calgary Flames – NHL), Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens – NHL), Tomáš Tatar, Peter Cehlárik, Dalibor Dvorský (St. Louis Blues – NHL), Lukáš Cingel, Libor Hudáček, Miloš Kelemen, Adam Liška, Oliver Okuliar, Pavol Regenda (San Jose Sharks – NHL), Adam Ružička, Matúš Sukeľ, Samuel Takáč
Nominácia USA:
Brankári: Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets – NHL), Jake Oettinger (Dallas Stars – NHL), Jeremy Swayman (Boston Bruins – NHL)
Obrancovia: Brock Faber (Minnesota Wild – NHL), Noah Hanifin (Vegas Golden Knights – NHL), Quinn Hughes (Minnesota Wild – NHL), Jackson LaCombe (Anaheim Ducks – NHL), Charlie McAvoy (Boston Bruins – NHL), Jake Sanderson (Ottawa Senators – NHL), Jaccob Slavin (Carolina Hurricanes – NHL), Zach Werenski (Columbus Blue Jackets – NHL)
Útočníci: Matt Boldy (Minnesota Wild – NHL), Kyle Connor (Winnipeg Jets – NHL), Jack Eichel (Vegas Golden Knights – NHL), Jack Hughes (New Jersey Devils – NHL), Jake Guentzel (Tampa Bay Lightning – NHL), Clayton Keller (Utah Mammoth – NHL), Dylan Larkin (Detroit Red Wings – NHL), Auston Matthews (Toronto Maple Leafs – NHL), J.T. Miller (New York Rangers – NHL), Brock Nelson (Colorado Avalanche – NHL), Brady Tkachuk (Ottawa Senators – NHL), Matthew Tkachuk (Florida Panthers – NHL), Tage Thompson (Buffalo Sabres – NHL), Vincent Trocheck (New York Rangers – NHL)