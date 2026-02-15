Hokej na olympiáde: Dánsko - Lotyšsko / ONLINE zo zápasu C-skupiny na ZOH 2026 Miláno/Cortina 2026 - FOTO

Výsledok zápasu základnej C-skupiny medzi Dánskom a Lotyšskom na zimnej olympiáde v Taliansku.
Hokej na olympiáde: Dánsko - Lotyšsko
Foto: SITA.
Taliansko Hokej Hokej z lokality Taliansko

V nedeľu sa na olympijskom hokejovom turnaji končia aj súboje v základnej C-skupine a od 19.10 proti sebe hrajú Dánsko a Lotyšsko, ktoré na úvod prehrali s favorizovanými Američanmi (1:5), ale v sobotu si do tabuľky zapísalo možno trochu nečakane tri body za triumf nad Nemcami (4:3). Dánsko vo štvrtok Nemecku podľahlo 1:3 a vo svojom druhom zápase na turnaji nestačilo ani na USA (3:6).

Výsledok – Hokej na ZOH 2026 Miláno/Cortina

  • Skupina C

Dánsko – Lotyšsko

  • hrá sa od 19.10 (Miláno – Rho Ice Hockey Arena)

Góly:

Vylúčenia:

strely na bránu: 0:0, vylúčenia: 0:0 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, rozhodcovia:

Zostavy:
Dánsko:
Lotyšsko:

Nominácia Dánska:

Brankári: Frederik Andersen (Carolina Hurricanes – NHL), Frederik Dichow, Mads Sogaard (Ottawa Senators – NHL)
Obrancovia: Phillip Bruggisser, Jesper Jensen Aabo, Nicholas B. Jensen, Anders Koch, Matias Lassen, Markus Lauridsen, Oliver Lauridsen, Malte Setkov
Útočníci: Mikkel Aagaard, Mathias Bau, Oliver Bjorkstrand (Tampa Bay Lightning – NHL), Joachim Blichfeld, Nikolaj Ehlers (Carolina Hurricanes – NHL), Lars Eller (Ottawa Senators – NHL), Oscar Fisker Mølgaard (Seattle Kraken – NHL), Nicklas Jensen, Nick Olesen, Morten Poulsen, Patrick Russell, Frederik Storm, Alexander True, Christian Wejse

Nominácia Lotyšska:

Brankári: Kristers Gudlevskis, Elvis Merzlikins (Columbus Blue Jackets – NHL), Arturs Silovs (Pittsburgh Penguins – NHL)
Obrancovia: Uvis Balinskis (Florida Panthers – NHL), Oskars Cibulskis, Ralfs Freibergs, Janis Jaks, Roberts Mamcics, Kristaps Rubins, Alberts Smits, Kristaps Zīle
Útočníci: Oskars Batna, Rudolfs Balcers, Teodors Bļugers (Vancouver Canucks – NHL), Rihards Bukarts, Roberts Bukarts, Kaspars Daugavinš, Martins Dzierkals, Haralds Egle, Zemgus Girgensons (Tampa Bay Lightning – NHL), Renars Krastenbergs, Dans Locmelis, Anri Ravinskis, Eduards Tralmaks, Sandis Vilmanis (Florida Panthers – NHL)

Okruhy tém: Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
