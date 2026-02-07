Zimná olympiáda 2026: Program Slovákov po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO

Program slovenských športovcov na ZOH Miláno / Cortina 2026.
Fotografie, otvárací ceremoniál zimnej olympiády 2026.
Vlajkonosičom Slovenska počas otváracieho ceremoniálu na zimnej olympiáde 2026 bol hokejista Tomáš Tatar. Foto: SITA/AP.
Taliansko Šport Šport z lokality Taliansko

Na zimnej olympiáde Miláno/Cortina 2026 štartuje 53 reprezentantov Slovenska. Vo výprave je 36 mužov + 17 žien, súťažiacich v 11 športoch, resp. odvetviach: 6 v biatlone (2+4), 2 v boboch (ženy), 1 v krasokorčuľovaní (muž), 3 v behu na lyžiach (2+1), 1 v akrobatickom lyžovaní (žena), 2 v skokoch na lyžiach (1 + 1), 4 v zjazdovom lyžovaní (1 + 3), 25 v ľadovom hokeji (25 mužov, plus boli schválení ďalší 6 tzv. tréningoví hráči, ktorí išli do dejiska ZOH 2026 ako náhradníci a môžu tam byť dovtedy, kým nepricestujú hráči z NHL), 5 v sánkovaní (3+2), 3 v skialpinizme (1+2) a 1 v rýchlokorčuľovaní na krátkej dráhe (žena).

Zloženie slovenskej výpravy na ZOH 2026

Biatlon (6): Šimon Adamov, Jakub Borguľa, Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová
Boby (2): Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová
Krasokorčuľovanie (1): Adam Hagara
Akrobatické lyžovanie (1): Nikola Fričová
Beh na lyžiach (3): Peter Hinds, Tomáš Cenek, Mária Danielová
Skoky na lyžiach (2): Hektor Kapustík, Kira Mária Kapustíková
Zjazdové lyžovanie (4): Andreas Žampa, Rebeka Jančová, Katarína Šrobová, Petra Vlhová
Ľadový hokej (25): Adam Gajan, Samuel Hlavaj, Stanislav Škorvánek – Peter Čerešňák, Erik Černák, Martin Fehérváry, Martin Gernát, Michal Ivan, Patrik Koch, Martin Marinčin, Šimon Nemec – Peter Cehlárik, Dalibor Dvorský, Marek Hrivík, Miloš Kelemen, Adam Liška, Oliver Okuliar, Martin Pospíšil, Pavol Regenda, Adam Ružička, Juraj Slafkovský, Samuel Takáč, Tomáš Tatar, Lukáš Cingel tréningoví hráči: Marek Ďaloga, Kristián Pospíšil, Dávid Mudrák, Samuel Kňažko, Marko Daňo, Miloš Roman
Sane (5): Christián Bosman, Bruno Mick, Jozef Ninis, Viktória Praxová, Desana Špitzová
Skialpinizmus (3): Jakub Šiarnik, Rebeka Cully, Marianna Jagerčíková
Rýchlokorčuľovanie na krátkej dráhe (1): Lea Popovičová

Slovensko má súťažné zastúpenie vo všetkých šiestich olympijských lokalitách (Miláno, Bormio, Livigno, Cortina d´Ampezzo, Anterselva, Val di Fiemme) a vo všetkých šiestich olympijských dedinách. Tie však mimo samostatných dedín v Miláne a Cortine majú podobu hotelov.

Počet 53 športovcov (36+17) je o troch vyšší, než malo Slovensko v Pekingu 2022. Na porovnanie počty súťažiach slovenských športovcov na predchádzajúcich ZOH v ére našej samostatnosti: Lillehammer 1994 – 42 (34+8), Nagano 1998 – 39 (31+8), Salt Lake City 2002 – 49 (38+11), Turín 2006 – 58 (45+13), Vancouver 2010 – 72 (40+32), Soči 2014 – 62 (45+17), Pjongčang 2018 – 55 (41+14), Peking 2022 – 50 (37+13).

Zimná olympiáda v Taliansku – program Slovákov na ZOH Miláno/Cortina 2026

Sobota 7. februára 2026

17.00 sánkari – 1. jazda: Jozef Ninis
18.32 sánkari – 2. jazda: Jozef Ninis

18.45 skoky žien na strednom mostíku – 1. kolo: Kira Mária Kapustíková
19.57 skoky žien na strednom mostíku – 2. kolo: Kira Mária Kapustíková

Piatok 6. februára 2026

20.00 otvárací ceremoniál – Miláno, Cortina d´Ampezzo, Livigno, Predazzo

Fotografie, otvárací ceremoniál zimnej olympiády 2026.
Fotografie, otvárací ceremoniál zimnej olympiády 2026.
Fotografie, otvárací ceremoniál zimnej olympiády 2026.
Fotografie, otvárací ceremoniál zimnej olympiády 2026.
  • ďalšie dni olympiády

Nedeľa 8. februára 2026

11.30 zjazd žien: Rebeka Jančová, Katarína Šrobová

12.30 skiatlon mužov na 10 + 10 km: Peter Hinds

14.05 miešaná štafeta biatlonistov na 4×6 km

17.00 sánkari – 3. jazda: Jozef Ninis
18.34 sánkari – 4. jazda: Jozef Ninis

Pondelok 9. februára 2026

19.00 skoky mužov na strednom mostíku – 1. kolo: Hektor Kapustík
20.12 skoky mužov na strednom mostíku – 2. kolo: Hektor Kapustík

Utorok 10. februára 2026

9.15 kvalifikácia šprintu žien klasickou technikou: Mária Danielová
9.55 kvalifikácia šprintu mužov klasickou technikou: Peter Hinds, Tomáš Cenek

10.30 zjazd – tímová kombinácia žien

10.30 kvalifikácie v šortreku žien na 500 m: Lea Popovičová

11.45 štvrťfinále šprintu žien klasickou technikou: Mária Danielová ???
12.15 štvrťfinále šprintu mužov klasickou technikou: Peter Hinds, Tomáš Cenek ???
12.45 semifinále šprintu žien klasickou technikou: Mária Danielová ???
12.57 semifinále šprintu mužov klasickou technikou: Peter Hinds, Tomáš Cenek ???
13.13 finále šprintu žien klasickou technikou: Mária Danielová ???
13.25 finále šprintu mužov klasickou technikou: Peter Hinds, Tomáš Cenek ???

13.30 vytrvalostné preteky biatlonistov na 20 km: Šimon Adamov, Jakub Borguľa

14.00 slalom – tímová kombinácia žien

18.30 krátky program mužov: Adam Hagara

Streda 11. februára 2026

14.15 vytrvalostné preteky biatlonistiek na 15 km: Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová

16.40 hokej: Slovensko – Fínsko

17.00 ženské dvojice – 1. jazda: Viktória Praxová, Desana Špitzová
17.51 mužské dvojice – 1. jazda: Bruno Mick, Christián Bosman
18.53 ženské dvojice – 2. jazda: Viktória Praxová, Desana Špitzová
19.44 mužské dvojice – 2. jazda: Bruno Mick, Christián Bosman

Štvrtok 12. februára 2026

11.30 super-G žien: Rebeka Jančová, Katarína Šrobová

13.00 ženy 10 km voľnou technikou: Mária Danielová

20.15 štvrťfinále v šortreku žien na 500 m: Lea Popovičová ???
20.58 semifinále v šortreku žien na 500 m: Lea Popovičová ???
21.31 finále v šortreku žien na 500 m: Lea Popovičová ???

Piatok 13. februára 2026

12.00 muži 10 km voľnou technikou: Peter Hinds, Tomáš Cenek

12.10 hokej: Slovensko – Taliansko

14.00 šprint biatlonistov na 10 km: Šimon Adamov, Jakub Borguľa

19.00 voľné jazdy mužov: Adam Hagara

Sobota 14. februára 2026

10.00 obrovský slalom mužov – 1. kolo: Andreas Žampa

12.10 hokej: Slovensko – Švédsko

13.30 obrovský slalom mužov – 2. kolo: Andreas Žampa

14.00 šprint biatlonistiek na 7,5 km: Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová

18.45 skoky mužov na veľkom mostíku – 1. kolo: Hektor Kapustík
19.57 skoky mužov na veľkom mostíku – 1. kolo: Hektor Kapustík

Nedeľa 15. februára 2026

10.00 obrovský slalom žien – 1. kolo: Rebeka Jančová, Katarína Šrobová

10.00 monoboby žien – 1. jazda: Viktória Čerňanská

11.15 stíhacie preteky biatlonistov na 15 km: Šimon Adamov, Jakub Borguľa

11.50 monoboby žien – 2. jazda: Viktória Čerňanská

13.30 obrovský slalom žien – 2. kolo: Rebeka Jančová, Katarína Šrobová

14.45 stíhacie preteky biatlonistiek na 12,5 km: Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová

18.45 skoky žien na veľkom mostíku – 1. kolo: Kira Mária Kapustíková
19.57 skoky žien na veľkom mostíku – 2. kolo: Kira Mária Kapustíková ???

Pondelok 16. februára 2026

19.00 monoboby žien – 3. jazda: Viktória Čerňanská
21.06 monoboby žien – 4. jazda: Viktória Čerňanská

Streda 18. februára 2026

9.45 tímový šprint: Peter Hinds, Tomáš Cenek

10.00 slalom žien – 1. kolo: Petra Vlhová, Katarína Šrobová

13.30 slalom žien – 2. kolo: Petra Vlhová, Katarína Šrobová ???

14.45 štafeta biatlonistiek na 4×6 km: Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová

Štvrtok 19. februára 2026

9.50 kvalifikácia šprintu skialpinistiek: Marianna Jagerčíková, Rebeka Cully
10.30 kvalifikácia šprintu skialpinistov: Jakub Šiarnik
12.55 semifinále šprintu skialpinistiek: Marianna Jagerčíková, Rebeka Cully ???
13.25 semifinále šprintu skialpinistov: Jakub Šiarnik ???
13.55 finále šprintu skialpinistiek: Marianna Jagerčíková, Rebeka Cully ???
14.15 finále šprintu skialpinistov: Jakub Šiarnik ???

Piatok 20. februára 2026

10.00 skikros žien – nasadzovacie kolo: Nikola Fričová
12.00 skikros žien – osemfinále: Nikola Fričová ???
12.35 skikros žien – štvrťfinále: Nikola Fričová ???
12.54 skikros žien – semifinále: Nikola Fričová ???
13.15 skikros žien – finále: Nikola Fričová ???

14.15 preteky s hromadným štartom biatlonistov na 15 km: Šimon Adamov, Jakub Borguľa

18.00 dvojboby žien – 1. jazda: Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová
19.15 dvojboby žien – 2. jazda: Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová

Sobota 21. februára 2026

11.00 50 km mužov klasickou technikou: Peter Hinds

13.30 miešané štafety skialpinistov: Jakub Šiarnik, Marianna Jagerčíková

14.15 preteky s hromadným štartom biatlonistiek na 12,5 km: Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová

19.00 dvojboby žien – 3. jazda: Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová

21.05 dvojboby žien – 4. jazda: Viktória Čerňanská, Lucia Mokrášová

Nedeľa 22. februára 2026

20.00 záverečný ceremoniál

