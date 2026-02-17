Hokej na olympiáde: Švajčiarsko - Taliansko / ONLINE výsledok osemfinále na ZOH 2026 Miláno/Cortina - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Hokej na ZOH 2026: Kompletný program, výsledky a tabuľky skupiny (olympijský hokejový turnaj) - VIDEO, FOTO
Hokej na olympiáde: Nemecko alebo Francúzsko. Kto bude súper Slovenska a kedy sa hrá štvrťfinále? - FOTO
Hokejisti Švajčiarska na olympijskom turnaji v základnej A-skupine obsadili druhé miesto a v osemfinále hrajú v utorok od 12.10 proti domácim Talianom, ktorí v slovenskom „béčko“ postupne prehrali so Švédmi (2:5), Slovensku (2:3) a Fínsku (0:11). Helvéti v Miláne najprv vynulovali Francúzsko (4:0), potom nestrelili gól favorizovanej Kanade (1:5) v priamom súboji o výhodnejšiu pozíciu v play-off si v dramatickom súboji poradili s Českom (4:3 po predĺžení).
Výsledok osemfinále – Hokej na ZOH 2026 Miláno/Cortina
- hrá sa od 12.10
Švajčiarsko – Taliansko
- Miláno (Rho Ice Hockey Arena)
Góly:
Vylúčenia:
strely na bránu: 0:0, vylúčenia: 0:0 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodcovia:
Zostavy:
Švajčiarsko:
Taliansko:
Nominácia Švajčiarska:
Brankári: Reto Berra, Leonardo Genoni, Akira Schmid (Vegas Golden Knights – NHL)
Obrancovia: Tim Berni, Michael Fora, Andrea Glauser, Roman Josi (Nashville Predators – NHL), Dean Kukan, Christian Marti, J.J. Moser (Tampa Bay Lightning – NHL), Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils – NHL)
Útočníci: Sven Andrighetto, Christoph Bertschy, Kevin Fiala (Los Angeles Kings – NHL), Nico Hischier (New Jersey Devils – NHL), Ken Jäger, Simon Knak, Philipp Kurashev (San Jose Sharks – NHL), Denis Malgin, Timo Meier (New Jersey Devils – NHL), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets – NHL), Damien Riat, Sandro Schmid, Pius Suter (St. Louis Blues – NHL), Calvin Thürkauf
Nominácia Talianska:
Brankári: Damian Clara, Davide Fadani, Gianluca Vallini
Obrancovia: Dylan Di Perna, Gregory Di Tomaso, Daniel Glira, Thomas Larkin, Phil Pietroniro, Jason Seed, Alex Trivellato, Luca Zanatta
Útočníci: Matthew Bradley, Tommaso De Luca, Cristiano DiGiacinto, Luca Frigo, Mikael Frycklund, Dustin Gazley, Diego Kostner, Daniel Mantenuto, Giovanni Morini, Alexander Petan, Tommy Purdeller, Nick Saracino, Alessandro Segafredo, Marco Zanetti