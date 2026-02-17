Hokej na olympiáde: Švajčiarsko - Taliansko / ONLINE výsledok osemfinále na ZOH 2026 Miláno/Cortina - FOTO

Výsledok osemfinálového zápasu na olympijského hokejového turnaja medzi Švajčiarskom a Taliansko.
SIITA Webnoviny
Hokej na olympiáde - výsledok osemfinále Švajčiarsko - Taliansko
Foto: SITA.
Taliansko Hokej Hokej z lokality Taliansko

Hokejisti Švajčiarska na olympijskom turnaji v základnej A-skupine obsadili druhé miesto a v osemfinále hrajú v utorok od 12.10 proti domácim Talianom, ktorí v slovenskom „béčko“ postupne prehrali so Švédmi (2:5), Slovensku (2:3) a Fínsku (0:11). Helvéti v Miláne najprv vynulovali Francúzsko (4:0), potom nestrelili gól favorizovanej Kanade (1:5) v priamom súboji o výhodnejšiu pozíciu v play-off si v dramatickom súboji poradili s Českom (4:3 po predĺžení).

Výsledok osemfinále – Hokej na ZOH 2026 Miláno/Cortina

  • hrá sa od 12.10

Švajčiarsko  – Taliansko

  •  Miláno (Rho Ice Hockey Arena)

Góly:

Vylúčenia:

strely na bránu: 0:0, vylúčenia: 0:0 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodcovia: 

Zostavy:
Švajčiarsko:
Taliansko:

Nominácia Švajčiarska:

Brankári: Reto Berra, Leonardo Genoni, Akira Schmid (Vegas Golden Knights – NHL)
Obrancovia: Tim Berni, Michael Fora, Andrea Glauser, Roman Josi (Nashville Predators – NHL), Dean Kukan, Christian Marti, J.J. Moser (Tampa Bay Lightning – NHL), Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils – NHL)
Útočníci: Sven Andrighetto, Christoph Bertschy, Kevin Fiala (Los Angeles Kings – NHL), Nico Hischier (New Jersey Devils – NHL), Ken Jäger, Simon Knak, Philipp Kurashev (San Jose Sharks – NHL), Denis Malgin, Timo Meier (New Jersey Devils – NHL), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets – NHL), Damien Riat, Sandro Schmid, Pius Suter (St. Louis Blues – NHL), Calvin Thürkauf

Nominácia Talianska:

Brankári: Damian Clara, Davide Fadani, Gianluca Vallini
Obrancovia: Dylan Di Perna, Gregory Di Tomaso, Daniel Glira, Thomas Larkin, Phil Pietroniro, Jason Seed, Alex Trivellato, Luca Zanatta
Útočníci: Matthew Bradley, Tommaso De Luca, Cristiano DiGiacinto, Luca Frigo, Mikael Frycklund, Dustin Gazley, Diego Kostner, Daniel Mantenuto, Giovanni Morini, Alexander Petan, Tommy Purdeller, Nick Saracino, Alessandro Segafredo, Marco Zanetti

Okruhy tém: Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
