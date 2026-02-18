Hokej na olympiáde: Slovensko - Nemecko / ONLINE výsledok štvrťfinále na ZOH 2026 Miláno/Cortina) - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Hokej na ZOH 2026: Kompletný program, výsledky a tabuľky skupiny (olympijský hokejový turnaj) - VIDEO, FOTO
Slovenskí hokejisti hrajú dnes (v stredu 18. februára) od 12:10 proti Nemcom štvrťfinálový zápas olympijského turnaja. Medzi osmičku postúpili priamo ako víťazi základnej B-skupiny, v ktorej najprv porazili Fínsko (4:1), potom aj domáce Taliansko (3:2) a výsledkom 3:5 proti Švédom si zaistili prvé miesto v tabuľke.
Nemci začali turnaj triumfom nad Dánmi (3:1), ale potom prekvapujúco nestačili na Lotyšov (3:4) a podľahli aj favorizovaným Američanom (1:5), ale v minitabuľke trojbodových mali najlepšie skóre a tak v základnej C-skupine obsadili druhé miesto. V utorňajšom osemfinále si potom hladko poradili s Francúzskom (5:1).
Výsledok štvrťfinále – Hokej na ZOH 2026 Miláno/Cortina
- hrá sa od 12.10
Slovensko – Nemecko
- Miláno (Santagiulia Hockey Arena)
Góly:
Vylúčenia:
strely na bránu: 0:0 (0:0), vylúčenia: 0:0 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodcovia:
Zostavy:
Slovensko:
Nemecko:
I. tretina
- priebeh zápasu vám priblížime v stredu od 12:10
Nominácia Slovenska:
Brankári: Samuel Hlavaj, Adam Gajan, Stanislav Škorvánek
Obrancovia: Peter Čerešňák, Erik Černák (Tampa Bay Lightning – NHL), Martin Fehérváry (Washington Capitals – NHL), Šimon Nemec (New Jersey Devils – NHL), Martin Gernát, Michal Ivan, Patrik Koch, Martin Marinčin
Útočníci: Martin Pospíšil (Calgary Flames – NHL), Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens – NHL), Tomáš Tatar, Peter Cehlárik, Dalibor Dvorský (St. Louis Blues – NHL), Lukáš Cingel, Libor Hudáček, Miloš Kelemen, Adam Liška, Oliver Okuliar, Pavol Regenda (San Jose Sharks – NHL), Adam Ružička, Matúš Sukeľ, Samuel Takáč
Nominácia Nemecka:
Brankári: Maximilian Franzreb, Philipp Grubauer (Seattle Kraken – NHL), Mathias Niederberger
Obrancovia: Leon Gawanke, Korbinian Geibel, Lukas Kälble, Jonas Müller, Moritz Müller, Moritz Seider (Detroit Red Wings – NHL), Fabio Wagner, Kai Wissman
Útočníci: Leon Draisaitl (Edmonton Oilers – NHL), Alexander Ehl, Dominik Kahun, Marc Michaelis, John-Jason Peterka (Utah Mammoth – NHL), Lukas Reichel, Tobias Rieder, Josh Samanski (Edmonton Oilers – NHL), Justin Schütz, Wojciech Stachowiak, Tim Stützle (Ottawa Senators – NHL), Nico Sturm (Minnesota Wild – NHL), Frederik Tiffels, Parker Tuomie