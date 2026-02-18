Hokej na olympiáde: Slovensko - Nemecko / ONLINE výsledok štvrťfinále na ZOH 2026 Miláno/Cortina) - FOTO

Výsledok štvrťfinále medzi Slovenskom a Nemeckom na olympijskom hokejovom turnaji.
Hokej na olympiáde: štvrťfinále Slovensko - Nemecko
Taliansko Hokej Hokej z lokality Taliansko

Slovenskí hokejisti hrajú dnes (v stredu 18. februára) od 12:10 proti Nemcom štvrťfinálový zápas olympijského turnaja. Medzi osmičku postúpili priamo ako víťazi základnej B-skupiny, v ktorej najprv porazili Fínsko (4:1), potom aj domáce Taliansko (3:2) a výsledkom 3:5 proti Švédom si zaistili prvé miesto v tabuľke.

Fotogaléria k článku:

Nemci začali turnaj triumfom nad Dánmi (3:1), ale potom prekvapujúco nestačili na Lotyšov (3:4) a podľahli aj favorizovaným Američanom (1:5), ale v minitabuľke trojbodových mali najlepšie skóre a tak v základnej C-skupine obsadili druhé miesto. V utorňajšom osemfinále si potom hladko poradili s Francúzskom (5:1).

Výsledok štvrťfinále – Hokej na ZOH 2026 Miláno/Cortina

  • hrá sa od 12.10

Slovensko – Nemecko

  •  Miláno (Santagiulia Hockey Arena)

Góly:

Vylúčenia:

strely na bránu: 0:0 (0:0), vylúčenia: 0:0 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodcovia:

Zostavy:
Slovensko:
Nemecko:

I. tretina

  • priebeh zápasu vám priblížime v stredu od 12:10

Nominácia Slovenska:

Brankári: Samuel Hlavaj, Adam Gajan, Stanislav Škorvánek
Obrancovia: Peter Čerešňák, Erik Černák (Tampa Bay Lightning – NHL), Martin Fehérváry (Washington Capitals – NHL), Šimon Nemec (New Jersey Devils – NHL), Martin Gernát, Michal Ivan, Patrik Koch, Martin Marinčin
Útočníci: Martin Pospíšil (Calgary Flames – NHL), Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens – NHL), Tomáš Tatar, Peter Cehlárik, Dalibor Dvorský (St. Louis Blues – NHL), Lukáš Cingel, Libor Hudáček, Miloš Kelemen, Adam Liška, Oliver Okuliar, Pavol Regenda (San Jose Sharks – NHL), Adam Ružička, Matúš Sukeľ, Samuel Takáč

Nominácia Nemecka:

Brankári: Maximilian Franzreb, Philipp Grubauer (Seattle Kraken – NHL), Mathias Niederberger
Obrancovia: Leon Gawanke, Korbinian Geibel, Lukas Kälble, Jonas Müller, Moritz Müller, Moritz Seider (Detroit Red Wings – NHL), Fabio Wagner, Kai Wissman
Útočníci: Leon Draisaitl (Edmonton Oilers – NHL), Alexander Ehl, Dominik Kahun, Marc Michaelis, John-Jason Peterka (Utah Mammoth – NHL), Lukas Reichel, Tobias Rieder, Josh Samanski (Edmonton Oilers – NHL), Justin Schütz, Wojciech Stachowiak, Tim Stützle (Ottawa Senators – NHL), Nico Sturm (Minnesota Wild – NHL), Frederik Tiffels, Parker Tuomie

