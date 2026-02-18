Hokej na olympiáde: USA - Švédsko / ONLINE výsledok štvrťfinále na ZOH 2026 Miláno/Cortina) - FOTO

Výsledok štvrťfinále medzi USA a Švédskom na olympijskom hokejovom turnaji.
Hokej na olympiáde: štvrťfinále USA - Švédsko
Foto: SITA.
Taliansko Hokej Hokej z lokality Taliansko

Najväčším šlágrom štvrťfinále olympijského hokejového turnaja je bez pochyby súboj USA – Švédsko, ktorý sa hrá v stredu od 21:10. Američania ovládli základnú C-skupinu, keď postupne porazili Lotyšsko (5:1), Dánsko (6:3) aj Nemecko (5:1). Reprezentácia „troch koruniek“ mala tiež na dosah priamy postup zo skupiny hneď medzi osmičku najlepších, ale gól Dalibora Dvorského 39 sekúnd pred sirénou poslal Švédov na tretie miesto v skupine a v utorok museli hrať proti Lotyšom aj osemfinále (5:1).

Výsledok štvrťfinále – Hokej na ZOH 2026 Miláno/Cortina

  • hrá sa od 21.10

USA – Švédsko

  •  Miláno (Santagiulia Hockey Arena)

Góly:

Vylúčenia:

strely na bránu: 0:0 (0:0), vylúčenia: 0:0 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodcovia:

Zostavy:
USA:
Švédsko:

I. tretina

  • priebeh zápasu vám priblížime v stredu od 21:10

Nominácia USA:

Brankári: Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets – NHL), Jake Oettinger (Dallas Stars – NHL), Jeremy Swayman (Boston Bruins – NHL)
Obrancovia: Brock Faber (Minnesota Wild – NHL), Noah Hanifin (Vegas Golden Knights – NHL), Quinn Hughes (Minnesota Wild – NHL), Jackson LaCombe (Anaheim Ducks – NHL), Charlie McAvoy (Boston Bruins – NHL), Jake Sanderson (Ottawa Senators – NHL), Jaccob Slavin (Carolina Hurricanes – NHL), Zach Werenski (Columbus Blue Jackets – NHL)
Útočníci: Matt Boldy (Minnesota Wild – NHL), Kyle Connor (Winnipeg Jets – NHL), Jack Eichel (Vegas Golden Knights – NHL), Jack Hughes (New Jersey Devils – NHL), Jake Guentzel (Tampa Bay Lightning – NHL), Clayton Keller (Utah Mammoth – NHL), Dylan Larkin (Detroit Red Wings – NHL), Auston Matthews (Toronto Maple Leafs – NHL), J.T. Miller (New York Rangers – NHL), Brock Nelson (Colorado Avalanche – NHL), Brady Tkachuk (Ottawa Senators – NHL), Matthew Tkachuk (Florida Panthers – NHL), Tage Thompson (Buffalo Sabres – NHL), Vincent Trocheck (New York Rangers – NHL)

Nominácia Švédska:

Brankári: Filip Gustavsson (Minnesota Wild – NHL), Jacob Markström (New Jersey Devils – NHL), Jesper Wallstedt (Minnesota Wild – NHL)
Obrancovia: Rasmus Andersson (Vegas Golden Knights – NHL), Philip Broberg (St. Louis Blues – NHL), Rasmus Dahlin (Buffalo Sabres – NHL), Oliver Ekman-Larsson (Toronto Maple Leafs – NHL), Gustav Forsling (Florida Panthers – NHL), Victor Hedman (Tampa Bay Lightning – NHL), Erik Karlsson (Pittsburgh Penguins – NHL), Hampus Lindholm (Boston Bruins – NHL)
Útočníci: Jesper Bratt (New Jersey Devils – NHL), Joel Eriksson Ek (Minnesota Wild – NHL), Filip Forsberg (Nashville Predators – NHL), Pontus Holmberg (Tampa Bay Lightning – NHL), Marcus Johansson (Minnesota Wild – NHL), Adrian Kempe (Los Angeles Kings – NHL), Gabriel Landeskog (Colorado Avalanche – NHL), Elias Lindholm (Boston Bruins – NHL), William Nylander (Toronto Maple Leafs – NHL), Elias Pettersson (Vancouver Canucks – NHL), Rickard Rakell (Pittsburgh Penguins – NHL), Lucas Raymond (Detroit Red Wings – NHL), Alexander Wennberg (San Jose Sharks – NHL), Mika Zibanejad (New York Rangers – NHL)

Najnovšie na SITA.sk