Hokej na olympiáde: USA - Nemecko / ONLINE zo zápasu C-skupiny na ZOH 2026 Miláno/Cortina 2026 - FOTO

Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Hokejisti USA zatiaľ na olympijskom turnaji nezaváhali, keď najprv zdolali Lotyšsko (5:1), potom aj Dánsko (6:3) a prvé miesto v základnej C-skupine a priamy postup do štvrťfinále budú chcieť určite potvrdiť v nedeľňajšom zápase proti Nemcom. Ak by by však prehrali a Lotyši v riadnom hracom čase zdolajú Dánov, vznikla by rovnaká situácia ako v slovenskej skupine s minitabuľkou šesťbodových, takže situácia môže byť ešte zamotaná.
Výsledok – Hokej na ZOH 2026 Miláno/Cortina
- Skupina C
USA – Nemecko
- hrá sa od 21.10 (Miláno – Santagiulia Ice Hockey Arena)
Góly:
Vylúčenia:
strely na bránu: 0:0, vylúčenia: 0:0 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, rozhodcovia:
Zostavy:
USA:
Nemecko:
Nominácia USA:
Brankári: Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets – NHL), Jake Oettinger (Dallas Stars – NHL), Jeremy Swayman (Boston Bruins – NHL)
Obrancovia: Brock Faber (Minnesota Wild – NHL), Noah Hanifin (Vegas Golden Knights – NHL), Quinn Hughes (Minnesota Wild – NHL), Jackson LaCombe (Anaheim Ducks – NHL), Charlie McAvoy (Boston Bruins – NHL), Jake Sanderson (Ottawa Senators – NHL), Jaccob Slavin (Carolina Hurricanes – NHL), Zach Werenski (Columbus Blue Jackets – NHL)
Útočníci: Matt Boldy (Minnesota Wild – NHL), Kyle Connor (Winnipeg Jets – NHL), Jack Eichel (Vegas Golden Knights – NHL), Jack Hughes (New Jersey Devils – NHL), Jake Guentzel (Tampa Bay Lightning – NHL), Clayton Keller (Utah Mammoth – NHL), Dylan Larkin (Detroit Red Wings – NHL), Auston Matthews (Toronto Maple Leafs – NHL), J.T. Miller (New York Rangers – NHL), Brock Nelson (Colorado Avalanche – NHL), Brady Tkachuk (Ottawa Senators – NHL), Matthew Tkachuk (Florida Panthers – NHL), Tage Thompson (Buffalo Sabres – NHL), Vincent Trocheck (New York Rangers – NHL)
Nominácia Nemecka:
Brankári: Maximilian Franzreb, Philipp Grubauer (Seattle Kraken – NHL), Mathias Niederberger
Obrancovia: Leon Gawanke, Korbinian Geibel, Lukas Kälble, Jonas Müller, Moritz Müller, Moritz Seider (Detroit Red Wings – NHL), Fabio Wagner, Kai Wissman
Útočníci: Leon Draisaitl (Edmonton Oilers – NHL), Alexander Ehl, Dominik Kahun, Marc Michaelis, John-Jason Peterka (Utah Mammoth – NHL), Lukas Reichel, Tobias Rieder, Josh Samanski (Edmonton Oilers – NHL), Justin Schütz, Wojciech Stachowiak, Tim Stützle (Ottawa Senators – NHL), Nico Sturm (Minnesota Wild – NHL), Frederik Tiffels, Parker Tuomie