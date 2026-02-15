Hokej na olympiáde: Švajčiarsko - Česko / ONLINE zo zápasu A-skupiny na ZOH 2026 Miláno/Cortina 2026 - FOTO

Výsledok zápasu základnej A-skupiny medzi Švajčiarskom a Českom na zimnej olympiáde v Taliansku.
Hokej na olympiáde: Švajčiarsko - Česko
Foto: SITA.
V nedeľu 15. februára na zimnej olympiáde vrcholia súboje v základných skupinách hokejového turnaja. V prvom zápase od 12:10 hrá Švajčiarsko proti Česku o druhé miesto v „áčku“. Helvéti na úvod vynulovali Francúzov (5:0), ale v piatok nestačili na favorizovaných Kanaďanov (1:5) a prišli aj útočníka Kevina Fialu, ktorý sa nešťastne zranil. Česi vo svojom úvodnom zápase nestrelili Kanaďanov ani gól (0:5) a potom si poradili s hráčmi „galského kohúta“ výsledkom 6:3.

Výsledok – Hokej na ZOH 2026 Miláno/Cortina

  • Skupina A

Švajčiarsko – Česko

  • hrá sa od 12.10 (Miláno – Santagiulia Hockey Arena)

Góly:

Vylúčenia:

strely na bránu: 0:0, vylúčenia: 0:0 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, rozhodcovia:

Zostavy:
Švajčiarsko:
Česko:

Nominácia Švajčiarska:

Brankári: Reto Berra, Leonardo Genoni, Akira Schmid (Vegas Golden Knights – NHL)
Obrancovia: Tim Berni, Michael Fora, Andrea Glauser, Roman Josi (Nashville Predators – NHL), Dean Kukan, Christian Marti, J.J. Moser (Tampa Bay Lightning – NHL), Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils – NHL)
Útočníci: Sven Andrighetto, Christoph Bertschy, Kevin Fiala (Los Angeles Kings – NHL), Nico Hischier (New Jersey Devils – NHL), Ken Jäger, Simon Knak, Philipp Kurashev (San Jose Sharks – NHL), Denis Malgin, Timo Meier (New Jersey Devils – NHL), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets – NHL), Damien Riat, Sandro Schmid, Pius Suter (St. Louis Blues – NHL), Calvin Thürkauf

Nominácia Česka:

Brankári: Lukáš Dostál (Anaheim Ducks – NHL), Karel Vejmelka (Utah Mammoth – NHL), Daniel Vladař (Philadelphia Flyers – NHL)
Obrancovia: Radko Gudas (Anaheim Ducks – NHL), Filip Hronek (Vancouver Canucks – NHL), Michal Kempný, Tomáš Kundrátek, Jan Rutta, Radim Šimek, David Špaček, Jiří Ticháček
Útočníci: Roman Červenka, Filip Chlapík, Radek Faksa (Dallas Stars – NHL), Jakub Flek, Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights – NHL), David Kämpf (Vancouver Canucks – NHL), Ondřej Kaše, Dominik Kubalík, Martin Nečas (Colorado Avalanche – NHL), Ondřej Palát (New York Islanders – NHL), David Pastrňák (Boston Bruins – NHL), Lukáš Sedlák, Matěj Stránský, David Tomášek

Okruhy tém: Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
