Hokej na olympiáde: Francúzsko - Česko / ONLINE zo zápasu A-skupiny na ZOH 2026 Miláno/Cortina - FOTO

Hokejisti Česka po úvodnom debakli s Kanadou (0:5) hrajú už v piatok od 16:40 proti Francúzom svoj druhý zápas na olympijskom turnaji. Ani Francúzi vo úvodnom dueli neskórovali, keď podľahli Švajčiarom 0:4. Vo výbere „galského kohúta“ je aj Alexandre Texier, spoluhráč Juraja Slafkovského z Montrealu Canadiens, ktorý v tejto sezóne NHL odohral 30 zápasov s bilanciou 7 gólov a 10 asistencií.
Výsledok – Hokej na ZOH 2026 Miláno/Cortina
- Skupina A
Nominácia Francúzska
Brankári: Julian Junca, Antoine Keller, Martin Neckář
Obrancovia: Yohann Auvitu, Jules Boscq, Enzo Cantagallo, Florian Chakiachvili, Pierre Crinon, Hugo Gallet, Enzo Guebey, Thomas Thiry
Útočníci: Justin Addamo, Pierre-Édouard Bellemare, Charles Bertrand, Louis Boudon, Kévin Bozon, Stéphane Da Costa, Aurélien Dair, Floran Douay, Dylan Fabre, Jordann Perret, Anthony Rech, Nicolas Ritz, Alexandre Texier (Montreal Canadiens – NHL), Sacha Treille
Nominácia Česka:
Brankári: Lukáš Dostál (Anaheim Ducks – NHL), Karel Vejmelka (Utah Mammoth – NHL), Daniel Vladař (Philadelphia Flyers – NHL)
Obrancovia: Radko Gudas (Anaheim Ducks – NHL), Filip Hronek (Vancouver Canucks – NHL), Michal Kempný, Tomáš Kundrátek, Jan Rutta, Radim Šimek, David Špaček, Jiří Ticháček
Útočníci: Roman Červenka, Filip Chlapík, Radek Faksa (Dallas Stars – NHL), Jakub Flek, Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights – NHL), David Kämpf (Vancouver Canucks – NHL), Ondřej Kaše, Dominik Kubalík, Martin Nečas (Colorado Avalanche – NHL), Ondřej Palát (New York Islanders – NHL), David Pastrňák (Boston Bruins – NHL), Lukáš Sedlák, Matěj Stránský, David Tomášek