Hokej na olympiáde: Francúzsko - Česko / ONLINE zo zápasu A-skupiny na ZOH 2026 Miláno/Cortina - FOTO

Výsledok zápasu základnej A-skupiny medzi Francúzskom a Českom na ZOH 2026 Miláno/Cortina.
SITA Webnoviny
SITA Webnoviny
2 min. čítania
Hokej na olympiáde: Francúzsko - Česko
Foto: SITA.
Taliansko Hokej Hokej z lokality Taliansko

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

Hokejisti Česka po úvodnom debakli s Kanadou (0:5) hrajú už v piatok od 16:40 proti Francúzom svoj druhý zápas na olympijskom turnaji. Ani Francúzi vo úvodnom dueli neskórovali, keď podľahli Švajčiarom 0:4. Vo výbere „galského kohúta“ je aj Alexandre Texier, spoluhráč Juraja Slafkovského z Montrealu Canadiens, ktorý v tejto sezóne NHL odohral 30 zápasov s bilanciou 7 gólov a 10 asistencií.

Výsledok – Hokej na ZOH 2026 Miláno/Cortina

  • Skupina A

Nominácia Francúzska

Brankári: Julian Junca, Antoine Keller, Martin Neckář
Obrancovia: Yohann Auvitu, Jules Boscq, Enzo Cantagallo, Florian Chakiachvili, Pierre Crinon, Hugo Gallet, Enzo Guebey, Thomas Thiry
Útočníci: Justin Addamo, Pierre-Édouard Bellemare, Charles Bertrand, Louis Boudon, Kévin Bozon, Stéphane Da Costa, Aurélien Dair, Floran Douay, Dylan Fabre, Jordann Perret, Anthony Rech, Nicolas Ritz, Alexandre Texier (Montreal Canadiens – NHL), Sacha Treille

Fotogaléria k článku:

Hokej: Švajčiarsko - Francúzsko (ZOH 2026 Miláno / Cortina)
Hokej: Švajčiarsko - Francúzsko (ZOH 2026 Miláno / Cortina)
Hokej: Švajčiarsko - Francúzsko (ZOH 2026 Miláno / Cortina)
11 fotografií v galérii
Hokej: Švajčiarsko - Francúzsko (ZOH 2026 Miláno / Cortina)

Nominácia Česka:

Brankári: Lukáš Dostál (Anaheim Ducks – NHL), Karel Vejmelka (Utah Mammoth – NHL), Daniel Vladař (Philadelphia Flyers – NHL)
Obrancovia: Radko Gudas (Anaheim Ducks – NHL), Filip Hronek (Vancouver Canucks – NHL), Michal Kempný, Tomáš Kundrátek, Jan Rutta, Radim Šimek, David Špaček, Jiří Ticháček
Útočníci: Roman Červenka, Filip Chlapík, Radek Faksa (Dallas Stars – NHL), Jakub Flek, Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights – NHL), David Kämpf (Vancouver Canucks – NHL), Ondřej Kaše, Dominik Kubalík, Martin Nečas (Colorado Avalanche – NHL), Ondřej Palát (New York Islanders – NHL), David Pastrňák (Boston Bruins – NHL), Lukáš Sedlák, Matěj Stránský, David Tomášek

Fotogaléria k článku:

Hokej: Česko - Kanada (ZOH 2026 Miláno / Cortina)
Hokej: Česko - Kanada (ZOH 2026 Miláno / Cortina)
Hokej: Česko - Kanada (ZOH 2026 Miláno / Cortina)
25 fotografií v galérii
Hokej: Česko - Kanada (ZOH 2026 Miláno / Cortina)
Okruhy tém: Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk