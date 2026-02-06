Hokej na olympiáde 2026: Kedy hrá Slovensko v Miláne na ZOH? - program, výsledky, tabuľka skupiny - VIDEO, FOTO

Kompletný program, výsledky a góly slovenských hokejistov na olympijskom turnaji v Miláne 2026.
Tréning slovenských hokejistov v Miláne
Tréning slovenských hokejistov v Miláne. Foto: www.facebook.com.
Hokejový turnaj mužov aj s hráčmi NHL na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026 sa hrá od stredy 11. februára a vyvrcholí v nedeľu 22. februára zápasom o zlato. Zápasy sa hrajú v dvoch halách – Santagiulia Hockey Arena, Rho Ice Hockey Arena.

Hokej na ZOH 2026 – kompletný program a výsledky

Slovenskí hokejisti hrajú v základnej skupine B spolu s Fínmi, domácimi Talianmi a Švédmi. Priamo do štvrťfinále postúpi prvý tím z každej skupiny a najlepší z 2. miesta. Ostatné sa zoradia podľa počtu získaných bodov od 5. do 12. miesta a stretnú sa v play-off o postup medzi osmičku najlepších tímov podľa kľúča 5-12, 6-11, 7-10 a 8-9. Následne sa už hrá klasicky štvrťfinále, semifinále a potom zápas 3. miesto a súboj o zlato. Obhajcom titulu z Pekingu spred štyroch rokov je Fínsko, ktoré vo finále zdolalo Rusko, ktoré štartovalo pod názvom olympijský výbor. Bronz si v roku 2022 odniesli slovenskí hokejisti, keď v dueli o 3. miesto porazili Švédsko.

Hokej – Slovensko na ZOH 2026 (program, výsledky, góly)

Skupina B

  • Miláno

Streda 11. februára 2026: SLOVENSKO – Fínsko / 16:40 Santagiulia Hockey Arena

Piatok 13. februára 2026: Taliansko – SLOVENSKO / 12:10 Rho Ice Hockey Arena

Sobota 14. februára 2026: Švédsko – SLOVENSKO / 12:10 Santagiulia Hockey Arena

* všetky zápasy vám prinesieme online (minúta po minúte) na webe sita.sk

Hokej – nominácia Slovenska na olympiádu 2026

Brankári: Adam Gajan, Samuel Hlavaj, Stanislav Škorvánek

Obrancovia: Peter Čerešňák, Erik Černák, Martin Fehérváry, Martin Gernát, Michal Ivan, Patrik Koch, Martin Marinčin, Šimon Nemec

Útočníci: Peter Cehlárik, Dalibor Dvorský, Lukáš Cingel, Miloš Kelemen, Adam Liška, Oliver Okuliar, Martin Pospíšil, Pavol Regenda, Adam Ružička, Juraj Slafkovský, Samuel Takáč, Tomáš Tatar

Tréningoví hráči: Marek Ďaloga, Kristián Pospíšil, Dávid Mudrák, Samuel Kňažko, Marko Daňo, Miloš Roman

Slovenskí hokejisti sa do Miláno na olympiádu museli kvalifikovať – kvalifikačný turnaj sa v Bratislave hral od 29. augusta do 1. septembra 2024 a postupne porazili Rakúsko (2:1), Maďarsko (7:3) a Kazachstan (3:1).

Ako už bolo spomenuté pred štyrmi rokmi na olympiáde v Pekingu 2022 získali bronzové medaily, čo je zatiaľ najväčší úspech slovenského výberu pod piatimi kruhmi, dovtedy bolo maximom 4. miesto z roku 2010 vo Vancouveri, kde hviezdny výber siahal takisto na bronz, ale v poslednej tretine v súboji s Fínmi stratil vedenie 3:1 a prehral 3:5. Slovenské góly v druhej tretine strelili Marián Gáborík, Marián Hossa a Pavol Demitra.

Hokej – umiestnenia Slovenska na zimnej olympiáde v ére samostatnosti od roku 1994

1994 Lillehammer – 6. miesto
1998 Nagano – 10. miesto
2002 Salt Lake City – 13. miesto
2006 Turín – 5. miesto
2010 Vancouver – 4. miesto
2014 Soči – 11. miesto
2018 Pjongčang – 11. miesto
2022 Peking – 3. miesto (zisk bronzovej medaily)

* V rokoch 1998 a 2002 nepostúpilo Slovensko do hlavnej časti turnaja.

