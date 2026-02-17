Hokej na olympiáde: Nemecko - Francúzsko / ONLINE výsledok osemfinále na ZOH 2026 Miláno/Cortina - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Hokej na olympiáde: Nemecko alebo Francúzsko. Kto bude súper Slovenska a kedy sa hrá štvrťfinále? - FOTO
Prvý osemfinálový zápas Nemecko – Francúzsko rozhodne o súperovi Slovenska vo štvrťfinále. Reprezentácia „galského kohúta“ v základnej A-skupine nezískala ani bod, keď postupne podľahla Švajčiarsku (0:4), Česku (3:6) a Kanade (2:10). Nemci začali turnaj triumfom nad Dánmi (3:1), ale potom prekvapujúco nestačili na Lotyšov (3:4) a podľahli aj favorizovaným Američanom (1:5), ale v minitabuľke trojbodových mali najlepšie skóre a tak v základnej C-skupine obsadili druhé miesto.
Výsledok osemfinále – Hokej na ZOH 2026 Miláno/Cortina
- hrá sa od 12.10
Nemecko – Francúzsko
- Miláno (Santagiulia Hockey Arena)
Góly:
Vylúčenia:
rozhodcovia:
Zostavy:
Nemecko:
Francúzsko:
I. tretina
- priebeh zápasu vám prinesieme online od 12.10
Nominácia Nemecka:
Brankári: Maximilian Franzreb, Philipp Grubauer (Seattle Kraken – NHL), Mathias Niederberger
Obrancovia: Leon Gawanke, Korbinian Geibel, Lukas Kälble, Jonas Müller, Moritz Müller, Moritz Seider (Detroit Red Wings – NHL), Fabio Wagner, Kai Wissman
Útočníci: Leon Draisaitl (Edmonton Oilers – NHL), Alexander Ehl, Dominik Kahun, Marc Michaelis, John-Jason Peterka (Utah Mammoth – NHL), Lukas Reichel, Tobias Rieder, Josh Samanski (Edmonton Oilers – NHL), Justin Schütz, Wojciech Stachowiak, Tim Stützle (Ottawa Senators – NHL), Nico Sturm (Minnesota Wild – NHL), Frederik Tiffels, Parker Tuomie
Nominácia Francúzska:
Brankári: Julian Junca, Antoine Keller, Martin Neckář
Obrancovia: Yohann Auvitu, Jules Boscq, Enzo Cantagallo, Florian Chakiachvili, Pierre Crinon, Hugo Gallet, Enzo Guebey, Thomas Thiry
Útočníci: Justin Addamo, Pierre-Édouard Bellemare, Charles Bertrand, Louis Boudon, Kévin Bozon, Stéphane Da Costa, Aurélien Dair, Floran Douay, Dylan Fabre, Jordann Perret, Anthony Rech, Nicolas Ritz, Alexandre Texier (Montreal Canadiens – NHL), Sacha Treille