Hokej na olympiáde: Švédsko - Lotyšsko / ONLINE výsledok osemfinále na ZOH 2026 Miláno/Cortina - FOTO

Gól Dalibora Dvorského v závere tretej tretiny a výsledok 3:5 pripravil Švédsko o priamy postup do štvrťfinále. „Tri korunky“ tak musia hrať už osemfinále proti Lotyšsku a ak postúpia, tak v ďalšom zápase ich čaká šláger proti USA. Aj Lotyši si po triumfe nad Nemeckom pokazili výbornú pozíciu a šancu na druhé miesto v C-skupine, pretože v nedeľu podľahli Dánom 2:4 a táto prehra ich v minitabuľke troch trojbodových odsunula na štvrté miesto v tabuľke.
Výsledok osemfinále – Hokej na ZOH 2026 Miláno/Cortina
- hrá sa od 21.10
Švédsko – Lotyšsko
- Miláno (Santagiulia Hockey Arena)
Nominácia Švédska:
Brankári: Filip Gustavsson (Minnesota Wild – NHL), Jacob Markström (New Jersey Devils – NHL), Jesper Wallstedt (Minnesota Wild – NHL)
Obrancovia: Rasmus Andersson (Vegas Golden Knights – NHL), Philip Broberg (St. Louis Blues – NHL), Rasmus Dahlin (Buffalo Sabres – NHL), Oliver Ekman-Larsson (Toronto Maple Leafs – NHL), Gustav Forsling (Florida Panthers – NHL), Victor Hedman (Tampa Bay Lightning – NHL), Erik Karlsson (Pittsburgh Penguins – NHL), Hampus Lindholm (Boston Bruins – NHL)
Útočníci: Jesper Bratt (New Jersey Devils – NHL), Joel Eriksson Ek (Minnesota Wild – NHL), Filip Forsberg (Nashville Predators – NHL), Pontus Holmberg (Tampa Bay Lightning – NHL), Marcus Johansson (Minnesota Wild – NHL), Adrian Kempe (Los Angeles Kings – NHL), Gabriel Landeskog (Colorado Avalanche – NHL), Elias Lindholm (Boston Bruins – NHL), William Nylander (Toronto Maple Leafs – NHL), Elias Pettersson (Vancouver Canucks – NHL), Rickard Rakell (Pittsburgh Penguins – NHL), Lucas Raymond (Detroit Red Wings – NHL), Alexander Wennberg (San Jose Sharks – NHL), Mika Zibanejad (New York Rangers – NHL)
Nominácia Lotyšska:
Brankári: Kristers Gudlevskis, Elvis Merzlikins (Columbus Blue Jackets – NHL), Arturs Silovs (Pittsburgh Penguins – NHL)
Obrancovia: Uvis Balinskis (Florida Panthers – NHL), Oskars Cibulskis, Ralfs Freibergs, Janis Jaks, Roberts Mamcics, Kristaps Rubins, Alberts Smits, Kristaps Zīle
Útočníci: Oskars Batna, Rudolfs Balcers, Teodors Bļugers (Vancouver Canucks – NHL), Rihards Bukarts, Roberts Bukarts, Kaspars Daugavinš, Martins Dzierkals, Haralds Egle, Zemgus Girgensons (Tampa Bay Lightning – NHL), Renars Krastenbergs, Dans Locmelis, Anri Ravinskis, Eduards Tralmaks, Sandis Vilmanis (Florida Panthers – NHL)