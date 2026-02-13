Hokej na olympiáde: Fínsko - Švédsko / ONLINE zo zápasu B-skupiny na ZOH 2026 Miláno/Cortina - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
V piatok sa na olympijskom hokejovom turnaji od 12.10 hrá severské derby medzi Fínskom a Švédskom. Mužstvá sú po prvom zápase v inej situácii, kým reprezentácia „troch koruniek“ začala triumfom nad domácim Talianskom (5:2), výber Suomi prekvapujúco podľahol Slovensku (1:4).
Výsledok – Hokej na ZOH 2026 Miláno/Cortina
- Skupina B
Nominácia Fínska
Brankári: Joonas Korpisalo (Boston Bruins – NHL), Kevin Lankinen (Vancouver Canucks – NHL), Juuse Saros (Nashville Predators – NHL)
Obrancovia: Miro Heiskanen (Dallas Stars – NHL), Henri Jokiharju (Boston Bruins – NHL), Mikko Lehtonen, Esa Lindell (Dallas Stars – NHL), Olli Määttä (Utah Mammoth – NHL), Nikolas Matinpalo (Ottawa Senators – NHL), Niko Mikkola (Florida Panthers – NHL) Rasmus Ristolainen (Philadelphia Flyers – NHL)
Útočníci: Joel Armia (Los Angeles Kings – NHL), Sebastian Aho (Carolina Hurricanes – NHL), Mikael Granlund (Anaheim Ducks – NHL), Erik Haula (Nashville Predators – NHL), Roope Hintz (Dallas Stars – NHL), Kaapo Kakko (Seattle Kraken – NHL), Oliver Kapanen (Montreal Canadiens – NHL), Joel Kiviranta (Colorado Avalanche – NHL), Artturi Lehkonen (Colorado Avalanche – NHL), Anton Lundell (Florida Panthers – NHL), Eetu Luostarinen (Florida Panthers – NHL), Mikko Rantanen (Dallas Stars – NHL), Teuvo Teravainen (Chicago Blackhawks – NHL), Eeli Tolvanen (Seattle Kraken – NHL)
Nominácia Švédska:
Brankári: Filip Gustavsson (Minnesota Wild – NHL), Jacob Markström (New Jersey Devils – NHL), Jesper Wallstedt (Minnesota Wild – NHL)
Obrancovia: Rasmus Andersson (Vegas Golden Knights – NHL), Philip Broberg (St. Louis Blues – NHL), Rasmus Dahlin (Buffalo Sabres – NHL), Oliver Ekman-Larsson (Toronto Maple Leafs – NHL), Gustav Forsling (Florida Panthers – NHL), Victor Hedman (Tampa Bay Lightning – NHL), Erik Karlsson (Pittsburgh Penguins – NHL), Hampus Lindholm (Boston Bruins – NHL)
Útočníci: Jesper Bratt (New Jersey Devils – NHL), Joel Eriksson Ek (Minnesota Wild – NHL), Filip Forsberg (Nashville Predators – NHL), Pontus Holmberg (Tampa Bay Lightning – NHL), Marcus Johansson (Minnesota Wild – NHL), Adrian Kempe (Los Angeles Kings – NHL), Gabriel Landeskog (Colorado Avalanche – NHL), Elias Lindholm (Boston Bruins – NHL), William Nylander (Toronto Maple Leafs – NHL), Elias Pettersson (Vancouver Canucks – NHL), Rickard Rakell (Pittsburgh Penguins – NHL), Lucas Raymond (Detroit Red Wings – NHL), Alexander Wennberg (San Jose Sharks – NHL), Mika Zibanejad (New York Rangers – NHL)