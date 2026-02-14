Hokej na olympiáde: Nemecko - Lotyšsko / ONLINE zo zápasu C-skupiny na ZOH 2026 Miláno/Cortina - FOTO

Výsledok zápasu základnej C-skupiny medzi Nemeckom a Dánskom na ZOH 2026 Miláno/Cortina.
Hokej na olympiáde: Nemecko - Lotyšsko
Foto: SITA/AP.
Výsledok – Hokej na ZOH 2026 Miláno/Cortina

  • Skupina C

Nominácia Nemecko:

Brankári: Maximilian Franzreb, Philipp Grubauer (Seattle Kraken – NHL), Mathias Niederberger
Obrancovia: Leon Gawanke, Korbinian Geibel, Lukas Kälble, Jonas Müller, Moritz Müller, Moritz Seider (Detroit Red Wings – NHL), Fabio Wagner, Kai Wissman
Útočníci: Leon Draisaitl (Edmonton Oilers – NHL), Alexander Ehl, Dominik Kahun, Marc Michaelis, John-Jason Peterka (Utah Mammoth – NHL), Lukas Reichel, Tobias Rieder, Josh Samanski (Edmonton Oilers – NHL), Justin Schütz, Wojciech Stachowiak, Tim Stützle (Ottawa Senators – NHL), Nico Sturm (Minnesota Wild – NHL), Frederik Tiffels, Parker Tuomie

Nominácia Lotyšska

Brankári: Kristers Gudlevskis, Elvis Merzlikins (Columbus Blue Jackets – NHL), Arturs Silovs (Pittsburgh Penguins – NHL)
Obrancovia: Uvis Balinskis (Florida Panthers – NHL), Oskars Cibulskis, Ralfs Freibergs, Janis Jaks, Roberts Mamcics, Kristaps Rubins, Alberts Smits, Kristaps Zīle
Útočníci: Oskars Batna, Rudolfs Balcers, Teodors Bļugers (Vancouver Canucks – NHL), Rihards Bukarts, Roberts Bukarts, Kaspars Daugavinš, Martins Dzierkals, Haralds Egle, Zemgus Girgensons (Tampa Bay Lightning – NHL), Renars Krastenbergs, Dans Locmelis, Anri Ravinskis, Eduards Tralmaks, Sandis Vilmanis (Florida Panthers – NHL)

Okruhy tém: Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
