Hokej na olympiáde: Kanada - Francúzsko / ONLINE zo zápasu A-skupiny na ZOH 2026 Miláno/Cortina 2026 - FOTO

Hokejisti Kanada zatiaľ na zimnej olympiáde potvrdzujú úlohu najväčšieho ašpiranta na zlato, keď zatiaľ na turnaji vynulovali Česko (5:0) a päťku nadelili aj Švajčiarom (5:1). Zámorské hviezdy NHL, ktoré už majú istý priamy postup do štvrťfinále, v nedeľu vo svojom poslednom zápase v základnej A-skupine hrajú proti Francúzom, tí ešte v Miláne nebodovali – nestrelili gól Švajčiarom (0:4) a nestačili ani na Čechov (3:6).
Výsledok – Hokej na ZOH 2026 Miláno/Cortina
- Skupina A
Kanada – Francúzsko
- hrá sa od 16.40 (Miláno – Santagiulia Hockey Arena)
Góly:
Vylúčenia:
strely na bránu: 0:0, vylúčenia: 0:0 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, rozhodcovia:
Zostavy:
Kanada:
Francúzsko:
Nominácia Kanady:
Brankári: Jordan Binnington (St. Louis Blues – NHL), Darcy Kuemper (Los Angeles Kings – NHL), Logan Thompson (Washington Capitals – NHL)
Obrancovia: Drew Doughty (Los Angeles Kings – NHL), Thomas Harley (Dallas Stars – NHL), Cale Makar (Colorado Avalanche – NHL), Josh Morrissey (Winnipeg Jets – NHL), Colton Parayko (St. Louis Blues – NHL), Travis Sanheim (Philadelphia Flyers – NHL), Shea Theodore (Vegas Golden Knights – NHL), Devon Toews (Colorado Avalanche – NHL)
Útočníci: Sam Bennett (Florida Panthers – NHL), Macklin Celebrini (San Jose Sharks – NHL), Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins – NHL), Brandon Hagel (Tampa Bay Lightning – NHL), Bo Horvat (New York Islanders – NHL), Seth Jarvis (Carolina Hurricanes – NHL), Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche – NHL), Brad Marchand (Florida Panthers – NHL), Mitch Marner (Vegas Golden Knights – NHL), Connor McDavid (Edmonton Oilers – NHL), Sam Reinhart (Florida Panthers – NHL), Mark Stone (Vegas Golden Knights – NHL), Nick Suzuki (Montreal Canadiens – NHL), Tom Wilson (Washington Capitals – NHL)
Nominácia Francúzska:
Brankári: Julian Junca, Antoine Keller, Martin Neckář
Obrancovia: Yohann Auvitu, Jules Boscq, Enzo Cantagallo, Florian Chakiachvili, Pierre Crinon, Hugo Gallet, Enzo Guebey, Thomas Thiry
Útočníci: Justin Addamo, Pierre-Édouard Bellemare, Charles Bertrand, Louis Boudon, Kévin Bozon, Stéphane Da Costa, Aurélien Dair, Floran Douay, Dylan Fabre, Jordann Perret, Anthony Rech, Nicolas Ritz, Alexandre Texier (Montreal Canadiens – NHL), Sacha Treille