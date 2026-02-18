Hokej na olympiáde: Kanada - Česko / ONLINE výsledok štvrťfinále na ZOH 2026 Miláno/Cortina) - FOTO

Výsledok štvrťfinále medzi Kanadou a Českom na olympijskom hokejovom turnaji.
SITA Webnoviny
SITA Webnoviny
2 min. čítania
Hokej na olympiáde: štvrťfinále Kanada - Česko
Foto: SITA.
Taliansko Hokej Hokej z lokality Taliansko

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

Českí hokejisti si utorňajším triumfom nad Dánskom (3:2) zaistili účasť vo štvrťfinále olympijského turnaja, v ktorom hrajú v stredu od 16:40 proti favorizovaným Kanaďanom. Oba tímy sa už stretli v základnej A-skupine a zámorský tím bez problémov zvíťazil 5:0.

Fotogaléria k článku:

Hokej: Česko - Kanada (ZOH 2026 Miláno / Cortina)
Hokej: Česko - Kanada (ZOH 2026 Miláno / Cortina)
Hokej: Česko - Kanada (ZOH 2026 Miláno / Cortina)
25 fotografií v galérii
Hokej: Česko - Kanada (ZOH 2026 Miláno / Cortina)

Výsledok štvrťfinále – Hokej na ZOH 2026 Miláno/Cortina

  • hrá sa od 16.40

Kanada – Česko

  •  Miláno (Santagiulia Hockey Arena)

Góly:

Vylúčenia:

strely na bránu: 0:0 (0:0), vylúčenia: 0:0 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodcovia:

Zostavy:
Kanada:
Česko:

I. tretina

  • priebeh zápasu vám priblížime v stredu od 16:40

Fotogaléria k článku:

Slovenskí hokejisti mali pred štvrťfinále tímové fotenie. Dobrá nálada, grimasy aj účesy (fotografie)
Slovenskí hokejisti mali pred štvrťfinále tímové fotenie. Dobrá nálada, grimasy aj účesy (fotografie)
Slovenskí hokejisti mali pred štvrťfinále tímové fotenie. Dobrá nálada, grimasy aj účesy (fotografie)
15 fotografií v galérii
Slovenskí hokejisti mali pred štvrťfinále tímové fotenie. Dobrá nálada, grimasy aj účesy (fotografie)

Nominácia Kanady:

Brankári: Jordan Binnington (St. Louis Blues – NHL), Darcy Kuemper (Los Angeles Kings – NHL), Logan Thompson (Washington Capitals – NHL)
Obrancovia: Drew Doughty (Los Angeles Kings – NHL), Thomas Harley (Dallas Stars – NHL), Cale Makar (Colorado Avalanche – NHL), Josh Morrissey (Winnipeg Jets – NHL), Colton Parayko (St. Louis Blues – NHL), Travis Sanheim (Philadelphia Flyers – NHL), Shea Theodore (Vegas Golden Knights – NHL), Devon Toews (Colorado Avalanche – NHL)
Útočníci: Sam Bennett (Florida Panthers – NHL), Macklin Celebrini (San Jose Sharks – NHL), Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins – NHL), Brandon Hagel (Tampa Bay Lightning – NHL), Bo Horvat (New York Islanders – NHL), Seth Jarvis (Carolina Hurricanes – NHL), Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche – NHL), Brad Marchand (Florida Panthers – NHL), Mitch Marner (Vegas Golden Knights – NHL), Connor McDavid (Edmonton Oilers – NHL), Sam Reinhart (Florida Panthers – NHL), Mark Stone (Vegas Golden Knights – NHL), Nick Suzuki (Montreal Canadiens – NHL), Tom Wilson (Washington Capitals – NHL)

Nominácia Česka:

Brankári: Lukáš Dostál (Anaheim Ducks – NHL), Karel Vejmelka (Utah Mammoth – NHL), Daniel Vladař (Philadelphia Flyers – NHL)
Obrancovia: Radko Gudas (Anaheim Ducks – NHL), Filip Hronek (Vancouver Canucks – NHL), Michal Kempný, Tomáš Kundrátek, Jan Rutta, Radim Šimek, David Špaček, Jiří Ticháček
Útočníci: Roman Červenka, Filip Chlapík, Radek Faksa (Dallas Stars – NHL), Jakub Flek, Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights – NHL), David Kämpf (Vancouver Canucks – NHL), Ondřej Kaše, Dominik Kubalík, Martin Nečas (Colorado Avalanche – NHL), Ondřej Palát (New York Islanders – NHL), David Pastrňák (Boston Bruins – NHL), Lukáš Sedlák, Matěj Stránský, David Tomášek

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk