Hokej na olympiáde: Kanada - Česko / ONLINE výsledok štvrťfinále na ZOH 2026 Miláno/Cortina) - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Hokej na ZOH 2026: Kompletný program, výsledky a tabuľky skupiny (olympijský hokejový turnaj) - VIDEO, FOTO
Českí hokejisti si utorňajším triumfom nad Dánskom (3:2) zaistili účasť vo štvrťfinále olympijského turnaja, v ktorom hrajú v stredu od 16:40 proti favorizovaným Kanaďanom. Oba tímy sa už stretli v základnej A-skupine a zámorský tím bez problémov zvíťazil 5:0.
Výsledok štvrťfinále – Hokej na ZOH 2026 Miláno/Cortina
- hrá sa od 16.40
Kanada – Česko
- Miláno (Santagiulia Hockey Arena)
Góly:
Vylúčenia:
strely na bránu: 0:0 (0:0), vylúčenia: 0:0 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodcovia:
Zostavy:
Kanada:
Česko:
I. tretina
- priebeh zápasu vám priblížime v stredu od 16:40
Hokej na olympiáde: Slovensko - Nemecko / ONLINE výsledok štvrťfinále na ZOH 2026 Miláno/Cortina) - FOTO
Hokej na olympiáde: Fínsko - Švajčiarsko / ONLINE výsledok štvrťfinále na ZOH 2026 Miláno/Cortina) - FOTO
Hokej na olympiáde: USA - Švédsko / ONLINE výsledok štvrťfinále na ZOH 2026 Miláno/Cortina) - FOTO
Nominácia Kanady:
Brankári: Jordan Binnington (St. Louis Blues – NHL), Darcy Kuemper (Los Angeles Kings – NHL), Logan Thompson (Washington Capitals – NHL)
Obrancovia: Drew Doughty (Los Angeles Kings – NHL), Thomas Harley (Dallas Stars – NHL), Cale Makar (Colorado Avalanche – NHL), Josh Morrissey (Winnipeg Jets – NHL), Colton Parayko (St. Louis Blues – NHL), Travis Sanheim (Philadelphia Flyers – NHL), Shea Theodore (Vegas Golden Knights – NHL), Devon Toews (Colorado Avalanche – NHL)
Útočníci: Sam Bennett (Florida Panthers – NHL), Macklin Celebrini (San Jose Sharks – NHL), Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins – NHL), Brandon Hagel (Tampa Bay Lightning – NHL), Bo Horvat (New York Islanders – NHL), Seth Jarvis (Carolina Hurricanes – NHL), Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche – NHL), Brad Marchand (Florida Panthers – NHL), Mitch Marner (Vegas Golden Knights – NHL), Connor McDavid (Edmonton Oilers – NHL), Sam Reinhart (Florida Panthers – NHL), Mark Stone (Vegas Golden Knights – NHL), Nick Suzuki (Montreal Canadiens – NHL), Tom Wilson (Washington Capitals – NHL)
Nominácia Česka:
Brankári: Lukáš Dostál (Anaheim Ducks – NHL), Karel Vejmelka (Utah Mammoth – NHL), Daniel Vladař (Philadelphia Flyers – NHL)
Obrancovia: Radko Gudas (Anaheim Ducks – NHL), Filip Hronek (Vancouver Canucks – NHL), Michal Kempný, Tomáš Kundrátek, Jan Rutta, Radim Šimek, David Špaček, Jiří Ticháček
Útočníci: Roman Červenka, Filip Chlapík, Radek Faksa (Dallas Stars – NHL), Jakub Flek, Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights – NHL), David Kämpf (Vancouver Canucks – NHL), Ondřej Kaše, Dominik Kubalík, Martin Nečas (Colorado Avalanche – NHL), Ondřej Palát (New York Islanders – NHL), David Pastrňák (Boston Bruins – NHL), Lukáš Sedlák, Matěj Stránský, David Tomášek