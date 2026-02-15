Hokej na olympiáde: Kedy hrá Slovensko štvrťfinále a kto bude náš súper? - FOTO

Program olympijského hokejového turnaja po odohratých zápasoch v základných skupinách.
Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko
Slovenský útočník Juraj Slafkovský sa teší zo svojho gólu na 1:1 v zápase proti Švédsku v základnej B-skupine na zimnej olympiáde. Miláno (Santa Giulia Ice Hockey Arena), 14. február 2026. Foto: SITA/AP.
Taliansko Hokej Hokej z lokality Taliansko

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

Slovenskí hokejisti si v sobotu výsledkom 3:5 v zápase proti Švédom zaistili priamy postup do štvrťfinále olympijského turnaja. V základnej B-skupine nazbierali šesť bodov za víťazstvá nad Fínskom (4:1) a Talianskom (3:2).

Prečo Slovensko postúpilo priamo do štvrťfinále?

Keďže rovnaký počet bodov v tabuľke mali aj oba severské tímy vznikla minitabuľka zo vzájomných zápasov, v ktorej mali Slováci najlepšie skóre (7:6) keďže Fínov zdolali 4:1 a Švédom podľahli 3:5. Reprezentácia Suomi skončila druhá so skóre 5:5 (prehra so Slovenskom 1:4 a triumf v severskom derby nad „tromi korunkami“ 4:1). „Čierny Peter“ ostal v rukách Švédov, ktorých na tretie miesto dostal gól Dalibora Dvorský 39 sekúnd pred koncom súboja so Slovenskom, keby nepadol, v tabuľke by skončili prví a Slováci druhí.

Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko
Dôležitý gól slovenského útočníka Dalibora Dvorského na 3:5 v zápase proti Švédsku v základnej B-skupine na zimnej olympiáde. Miláno (Santa Giulia Ice Hockey Arena), 14. február 2026. Foto: SITA/AP.

Kto okrem Slovenska ešte postúpil priamo do štvrťfinále?

Priamo do štvrťfinále postupujú víťazi skupín a najlepší tím z druhého miesta, ktorým bude Fínsko, keďže je málo pravdepodobné, že by mal niekto na druhom mieste lepšie skóre pri počte šiestich bodov, keďže Severania deklasovali Talianov 11:0.

Hokej na olympiáde: Fínsko - Taliansko
Hokej na olympiáde: Fínsko - Taliansko
Hokej na olympiáde: Fínsko - Taliansko
Hokej na olympiáde: Fínsko - Taliansko

Pred poslednými zápasmi v skupinách A a C, ktoré sú na programe v nedeľu, už bolo jasné, že istý postup medzi najlepšiu osmičku vlastní aj Kanada, ako víťaz základnej A-skupiny. Aj keď v C-skupine môže ešte nastať rovnaká situácia ako v prípade „béčka“, že tri tímy budú mať po šesť bodov, zdá sa, že prvé miesto obsadia Američania.

Ako sa vytvoria dvojice pre osemfinále?

Ďalšie tímy sa zoradia v celkovej tabuľke od 5. do 12. miesta. Čo rozhoduje? Najprv umiestnenie v skupine, potom nasledujú – počet bodov v skupine, skóre v skupine, počet strelených gólov v skupine, svetový rebríček.

Dvojice a program osemfinále

5. – 12.
6. – 11.
7. – 10.
8. – 9.

* zápasy sa hrajú v utorok 17. februára

1. osemfinále: ??? – ??? / 12:10 Santagiulia Hockey Arena
2. osemfinále: ??? – ??? / 12:10 Rho Ice Hockey Arena
3. osemfinále: ??? – ??? / 16:40 Santagiulia Hockey Arena
4. osemfinále: ??? – ??? / 21:10 Santagiulia Hockey Arena

Na 12. mieste s najväčšou pravdepodobnosťou skončia Taliani, keďže majú negatívne skóre 4:19. Pred nedeľňajším zápasom proti Kanade malo Francúzsko pri nule na konte skóre 3:10. Po dvoch dueloch mali 0 v kolónke bodov aj Dáni so skóre 4:9, v nedeľu ich čaká súboji s trojbodovými Lotyšmi.

Ako už bolo spomenuté situáciu v „céčku“ je zamotanejšie a ak by Nemci vyhrali nad USA a Lotyši nad Dánmi, tieto tri tímy by mali zhodne po šesť bodov a vznikla by minitabuľka, podobne ako tomu bolo v slovenskej B-skupine. Druhé miesto v základnej A-skupine za Kanadou obsadí jeden z dvojice Švajčiarsko – Česko.

Ako vyzerala tabuľka od 5. do 12. miesta pred nedeľňajšími zápasmi?

* tabuľku budeme aktualizovať v priebehu nedele po odohraných zápasoch

Kto bude súper Slovenska vo štvrťfinále?

Tímy nasadené priamo do štvrťfinále teda na súperov musia čakať a je to zatiaľ poriadne zamotané. Ako už však bolo spomenuté, tak Fíni budú štvorka a ak sa nič výnimočné nestane, tak Kanada jednotka, Američania dvojka a slovenským hokejistom sa ujde číslo tri a teda vyzve víťaza súboja medzi 6. a 11. tímom z tabuľky od 5. do 12. miesta.

Dvojice a program štvrťfinále

1. – víťaz 8./9.
2. – víťaz 7./10.
3. – víťaz 6./11.
4. – víťaz 5./12.

* zápasy sa hrajú v stredu 18. februára

1. štvrťfinále: ??? – ??? / 12:10 Santagiulia Hockey Arena
2. štvrťfinále: ??? – ??? / 16:40 Santagiulia Hockey Arena
3. štvrťfinále: ??? – ??? / 18:10 Rho Ice Hockey Arena
4. štvrťfinále: ??? – ??? / 21:10 Santagiulia Hockey Arena

Semifinále a zápasy o medaily

Semifinálové dvojice sa následne určia opäť podľa pôvodnej tabuľky dvanástich tímov po základnej časti, kedy najlepšie nasadený celok narazí na ten najhorší v zostávajúcej štvorici.

Program semifinále, zápas o bronz  a finále

* semifinále sa hrá v piatok 20. februára

1. zápas: ??? – ??? / 16:40 Santagiulia Hockey Arena
2. zápas: ??? – ??? / 21:10 Santagiulia Hockey Arena

* zápas o 3. miesto sa hrá v sobotu 21. februára

??? – ??? / 20:40 Santagiulia Hockey Arena

* finále sa hrá v nedeľu 22. februára

??? – ??? / 14:40 Santagiulia Hockey Arena

Okruhy tém: Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
