Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko / ONLINE zo zápasu B-skupiny na ZOH 2026 Miláno/Cortina - FOTO

Výsledok zápasu slovenských hokejistov proti Švédom v základnej B-skupine na ZOH 2026 Miláno/Cortina.
SITA Webnoviny
SITA Webnoviny
3 min. čítania
Hokej na olympiáde: Slovensko - Švédsko
Foto: SITA.
Taliansko Hokej Hokej z lokality Taliansko

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

Slovenskí hokejisti hrajú v sobotu od 12.10 proti Švédom svoj posledný zápas v základnej B-skupina na olympijskom hokejovom turnaji a môžu spečatiť svoj priamy postup do štvrťfinále.

Zverenci trénera Vladimíra Orzságha začali turnaji prekvapujúcim triumfom nad Fínmi (4:1) a v piatok tesne zdolali aj Talianov (3:2). Švédi boli po dvoch zápasoch na troch bodoch – na úvod porazili domácu reprezentáciu (5:2) a včera nestačili v severskom derby na výber Suomi (1:4).

Na priamy postup medzi elitnú osmičku stačí Slovákom v sobotu získať čo i len bod, ale ak podľa predpokladov Fíni vo svojom poslednom zápase porazia domáce Taliansko, hráči spod Tatier môžu „trom korunkám“ podľahnúť aj o dva góly a zaistia si účasť vo štvrťfinále. Ak by sme aj skupinu nevyhrali, stále môžeme postúpiť priamo do štvrťfinále z druhého miesta, ale tam už do hry vstupujú výsledky zápasov z iných skupín.

Výsledok – Hokej na ZOH 2026 Miláno/Cortina

  • Skupina B

Švédsko – Slovensko

  • hrá sa od 12.10 (Miláno – Santa Giulia Ice Hockey Arena)

Góly:

Vylúčenia:

strely na bránu: 0:0, vylúčenia: 0:0 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodcovia:

Zostavy:
Švédsko:
Slovensko:

Fotogaléria k článku:

Hokej na olympiáde: Slovensko - Fínsko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Fínsko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Fínsko
41 fotografií v galérii
Hokej na olympiáde: Slovensko - Fínsko

Fotogaléria k článku:

Hokej na olympiáde: Slovensko - Taliansko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Taliansko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Taliansko
31 fotografií v galérii
Hokej na olympiáde: Slovensko - Taliansko

I. tretina

  • priebeh zápasu vám prinesieme online (minúta po minúte) od 12.10

Nominácia Slovenska:

Brankári: Samuel Hlavaj, Adam Gajan, Stanislav Škorvánek
Obrancovia: Peter Čerešňák, Erik Černák (Tampa Bay Lightning – NHL), Martin Fehérváry (Washington Capitals – NHL), Šimon Nemec (New Jersey Devils – NHL), Martin Gernát, Michal Ivan, Patrik Koch, Martin Marinčin
Útočníci: Martin Pospíšil (Calgary Flames – NHL), Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens – NHL), Tomáš Tatar, Peter Cehlárik, Dalibor Dvorský (St. Louis Blues – NHL), Lukáš Cingel, Libor Hudáček, Miloš Kelemen, Adam Liška, Oliver Okuliar, Pavol Regenda (San Jose Sharks – NHL), Adam Ružička, Matúš Sukeľ, Samuel Takáč

Kapitánom Slovenska na turnaji je Tomáš Tatar, jeho asistentmi sú Erik Černák a Martin Fehérváry.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Nominácia Švédska:

Brankári: Filip Gustavsson (Minnesota Wild – NHL), Jacob Markström (New Jersey Devils – NHL), Jesper Wallstedt (Minnesota Wild – NHL)
Obrancovia: Rasmus Andersson (Vegas Golden Knights – NHL), Philip Broberg (St. Louis Blues – NHL), Rasmus Dahlin (Buffalo Sabres – NHL), Oliver Ekman-Larsson (Toronto Maple Leafs – NHL), Gustav Forsling (Florida Panthers – NHL), Victor Hedman (Tampa Bay Lightning – NHL), Erik Karlsson (Pittsburgh Penguins – NHL), Hampus Lindholm (Boston Bruins – NHL)
Útočníci: Jesper Bratt (New Jersey Devils – NHL), Joel Eriksson Ek (Minnesota Wild – NHL), Filip Forsberg (Nashville Predators – NHL), Pontus Holmberg (Tampa Bay Lightning – NHL), Marcus Johansson (Minnesota Wild – NHL), Adrian Kempe (Los Angeles Kings – NHL), Gabriel Landeskog (Colorado Avalanche – NHL), Elias Lindholm (Boston Bruins – NHL), William Nylander (Toronto Maple Leafs – NHL), Elias Pettersson (Vancouver Canucks – NHL), Rickard Rakell (Pittsburgh Penguins – NHL), Lucas Raymond (Detroit Red Wings – NHL), Alexander Wennberg (San Jose Sharks – NHL), Mika Zibanejad (New York Rangers – NHL)

Viac k osobe: Juraj Slafkovský
Firmy a inštitúcie: Slovenská hokejová reprezentácia
Okruhy tém: Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk