Zastavením tranzitu plynu prídeme o stovky miliónov eur. Nárast cien nebude iba problémom Slovenska, tvrdí Saková

Zastavením tranzitu zemného plynu z Ruska cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ prídeme o stovky miliónov eur. Za týmto tvrdením si stojí aj ministerka hospodárstva Denisa Saková.

Pôjde o stratu pol miliardy

Ako uviedla ministerka v rozhovore pre portál SITA Energetika, strata Slovenska zastavením tranzitu plynu cez Ukrajinu by sa mala pri konzervatívnom odhade pohybovať na úrovni 500 až 600 miliónov eur. Ministerka prezradila, že výnosy spoločnosti Eustream za tranzit sa v roku 2024 pohybujú na úrovni 474 miliónov eur, kedy objem prepravy sa pohyboval v objeme 17,7 miliardy metrov kubických.

„V posledných rokoch sa kvôli vojne prepravoval cez slovenské plynovody objem plynu približne na úrovni 15 miliárd metrov kubických ročne. Len pre informáciu, ročná kapacita plynovodu na Slovenskom území je takmer 100 miliárd metrov kubických za rok. Pred konfliktom na Ukrajine sa reálne prepravovalo cez Slovensko okolo od 50 do 65 miliárd metrov kubických ročne. Výnosy spoločnosti Eustream za tranzit sa v roku 2024 pohybujú na úrovni 474 miliónov eur, kedy objem prepravy sa pohyboval na úrovni 17,7 miliardy metrov kubických. Ak k tomu prirátame zvýšené náklady na úrovni 140 miliónov eur, ktoré slovenské spoločnosti musia zaplatiť za dovoz plynu naviac, a to sme radi, že Nemecko zrušilo zvýšené poplatky na svojom území, čo malo na slovenský trh dopad približne 60 miliónov eur, tak veľmi konzervatívny odhad je, že sa hýbeme minimálne 500 až 600 miliónov eur. Opäť podotknem, že druhým vážnym problémom sú zvyšujúce sa ceny plynu na európskom trhu, ktoré toto jednostranné rozhodnutie Ukrajiny spôsobilo,“ vysvetlila Saková.

Eustream vykázal stratu

Strata finančných zdrojov z tranzitu plynu pre spoločnosť Eustream, v ktorej má štát 51-percentný podiel, je tak podľa nej jasne očakávaná.

„Ak sa využíva trasa cez Ukrajinu a Slovensko, tak ostatné krajiny platia za prepravu plynu nám. Po zastavení tranzitu o tieto poplatky prichádzame. Navyše, keďže teraz musíme nakupovať plyn, ktorý ku nám prepravujeme cez okolité štáty, musíme za jeho tranzit platiť my. A to Čechom, Nemcom, Maďarom alebo Poliakom, podľa toho, odkiaľ plyn budeme odoberať. Teda na jednej strane nič nevyberieme, naša tranzitná infraštruktúra je prázdna a na strane druhej viac zaplatíme iným štátom za tranzit,“ zdôraznila Saková.

Spoločnosť Eustream, ktorá prevádzkuje prepravnú plynovodnú sieť, za rok od leta 2022 do leta 2023 vykázala stratu. Aj napriek tomu však podľa ministerky Sakovej príde Slovensko o stovky miliónov eur.

„Zopakujem, výnosy za tranzit za kalendárny rok 2024 predbežne predstavujú 474 miliónov eur. Tieto čísla ešte neboli zverejnené. Nechcem nikoho poúčať, ale do celkového hospodárskeho výsledku spoločnosti okrem výnosov môžu byť zarátané aj výsledky hospodárenia z iných podnikateľských činností, ktoré nesúvisia s tranzitom a môžu byť stratové,“ uviedla Saková.

Cena plynu bude rásť

Prvým veľkým dopadom zastavenia tranzitu plynu je podľa ministerky nárast ceny plynu. Zastavenie tranzitu plynu sa už začína premietať do jeho cien.

„V decembri 2024, po ohlásení ukončenia tranzitu, sa prevažne obchodovalo v cenovom pásme od 45 do 50 eur za megawatthodinu, čo bolo o desať eur viac ako pred rokom. Je teda naozaj pravda, že samotné zastavenie dodávok nepredstavuje pre EÚ bezprostredné bezpečnostné riziko z hľadiska dodávky a spotreby plynu. Problémom je, že výpadok tohto plynu komplikuje situáciu na trhu, lebo zvyšuje požiadavky EÚ na dovoz skvapalneného zemného plynu z USA a od iných dodávateľov. To sa premietne do zvýšenej ceny plynu v Európe, lebo Európa o zámorské LNG súperí s ázijskými veľmocami, ako napríklad Japonsko, Južná Kórea či Čína,“ podotkla Saková.

Ďalším negatívnym dopadom je podľa nej fakt, že vysoké ceny plynu sa následne premietnu aj do cien elektrickej energie. A to pocíti nielen Slovensko, ale celý európsky priemysel, ktorý už aj tak zápasí s vysokými cenami energií a nie je konkurencieschopný v porovnaní s USA alebo Čínou.

Ide o celoeurópsky problém

„Preto tvrdíme, že nejde len o slovenský, ale skutočne celoeurópsky problém. Európa podľa odhadov na tomto zvýšení zaplatí za energie viac o 60 miliárd eur. Je to fakt, ktorý určite nepomôže EÚ v jej konkurencieschopnosti,“ upozornila Saková.

Podľa ministerky Sakovej, rovnako ako Slovensko príde o poplatky za tranzit aj Ukrajina. Dokonca o väčšie sumy, pretože trasa cez územie Ukrajiny je dlhšia.

„Hovoríme o približne jednej miliarde eur. Na druhej strane sa predpokladá, že Ukrajina v krátkom čase požiada EÚ o ďalší balík pomoci vo forme pôžičky. Navyše, podľa nám dostupných informácií, na Ukrajine po zastavení tranzitu plynu môžu nastáť problémy s distribúciou a zásobovaním plynom počas zimy vo východných regiónoch,“ konštatovala Saková.

