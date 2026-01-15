Slovensko dostalo zelenú pre malé modulárne reaktory, projekt podporil aj americký program FIRST

Dokument vznikol v spolupráci medzinárodnej inžinierskej spoločnosti Sargent & Lundy, Ministerstva hospodárstva SR a Slovenských elektrární ako odborného partnera.
Slovenské elektrárne, Mochovce
Foto: ilustračné, SITA/Martin Havran
Slovenské elektrárne predstavili prvú komplexnú štúdiu uskutočniteľnosti malých modulárnych reaktorov (SMR) na Slovensku, nazvanú Projekt Phoenix. Dokument vznikol v spolupráci medzinárodnej inžinierskej spoločnosti Sargent & Lundy, Ministerstva hospodárstva SR a Slovenských elektrární ako odborného partnera.

Projekt podporil americký program FIRST, ktorý sa zameriava na bezpečné a zodpovedné využívanie jadrovej energie. Cieľom štúdie bolo nezávisle vyhodnotiť technické, ekonomické, environmentálne a regulačné predpoklady Slovenska pre nasadenie SMR, ktoré sú novou generáciou jadrových reaktorov s výkonom do 300 MWe.

Jadrová energetika na Slovensku

Výsledky potvrdzujú, že Slovensko má vhodné lokality, odborný potenciál a infraštruktúru na úspešné zavedenie tejto technológie. Podľa Branislava Strýčka, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Slovenských elektrární, môžu malé modulárne reaktory posilniť energetickú bezpečnosť, pomôcť s dekarbonizáciou a priniesť investície do regiónov.

Strýček poukázal, že dopyt po elektrine bude rásť a SMR predstavujú reálnu alternatívu ako na to reagovať. Heather Rogers, zástupkyňa veľvyslanca USA na Slovensku, doplnila, že rozsiahle skúsenosti Slovenska v oblasti jadrovej energetiky, regulačný rámec a priemyselná základňa poskytujú silnú platformu na nasadenie SMR v súlade s medzinárodnými bezpečnostnými štandardmi.

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstvaSzabolcs Hodosy zdôraznil, že jadrová energetika prežíva renesanciu a Slovensko má potenciál využiť svoje dlhoročné skúsenosti a poskytnúť jasné smerovanie budúcim generáciám odborníkov v tejto oblasti.

Štúdia skúmala štyri konkrétne lokality: Bohunice, Mochovce, Vojany a U. S. Steel Košice, pričom všetky spĺňajú kritériá pre výstavbu SMR z hľadiska seizmickej stability, dostupnosti vody, pripojenia do siete a environmentálnych vplyvov.

Príprava regulačného rámca

Posudzovali sa rôzne návrhy reaktorov od popredných svetových výrobcov, ktoré sú technicky vhodné pre slovenské podmienky a spĺňajú medzinárodné bezpečnostné normy. Senior manažér spoločnosti Sargent & Lundy Joshua Best potvrdil, že Slovensko má strategické predpoklady a k dispozícii je viacero bezpečných a spoľahlivých riešení pre SMR.

Zavedenie SMR by mohlo priniesť Slovensku stabilnú a flexibilnú výrobu elektriny bez emisií CO₂, podporu klimatických cieľov, nové pracovné miesta, posilnenie energetickej nezávislosti a rozvoj kompetencií slovenského jadrového priemyslu.

Postupná výstavba nových zdrojov by zároveň reagovala na reálny dopyt po energii. Ďalšie kroky podľa štúdie zahŕňajú prípravu regulačného rámca, podrobné prieskumy preferovaných lokalít, rokovania s technologickými partnermi a otvorený dialóg s verejnosťou.

Najväčší výrobca elektriny

Branislav Strýček zdôraznil potrebu rozhodnutí založených na faktoch a spoločenskom konsenze. Malé modulárne reaktory predstavujú novú generáciu jadrových elektrární s výkonom do 300 MWe, ktoré sa vyznačujú kompaktnosťou, prefabrikovanými dielmi a pokročilými bezpečnostnými prvkami vrátane pasívnych systémov chladenia.

SMR umožňujú rýchlu výstavbu, flexibilné nasadenie a ľahkú integráciu do energetických sietí, pričom pomáhajú znižovať emisie a posilňovať energetickú bezpečnosť. Slovenské elektrárne sú najväčším výrobcom elektriny na Slovensku s podielom viac ako 60 % a po odstavení poslednej uhoľnej elektrárne v roku 2024 vyrábajú všetku elektrinu bez priamej emisie CO2.

Prevádzkujú päť jadrových blokov, 31 vodných a dve fotovoltické elektrárne. Väčšinovým akcionárom je Slovak Power Holding B.V. (66 %), vlastnený českou skupinou Energetický a průmyslový holding, a Slovenská republika s 34 % podielom.

