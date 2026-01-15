Slovensko dostalo zelenú pre malé modulárne reaktory, projekt podporil aj americký program FIRST

Slovenské elektrárne predstavili prvú komplexnú štúdiu uskutočniteľnosti malých modulárnych reaktorov (SMR) na Slovensku, nazvanú Projekt Phoenix. Dokument vznikol v spolupráci medzinárodnej inžinierskej spoločnosti Sargent & Lundy, Ministerstva hospodárstva SR a Slovenských elektrární ako odborného partnera.
Projekt podporil americký program FIRST, ktorý sa zameriava na bezpečné a zodpovedné využívanie jadrovej energie. Cieľom štúdie bolo nezávisle vyhodnotiť technické, ekonomické, environmentálne a regulačné predpoklady Slovenska pre nasadenie SMR, ktoré sú novou generáciou jadrových reaktorov s výkonom do 300 MWe.
Jadrová energetika na Slovensku
Výsledky potvrdzujú, že Slovensko má vhodné lokality, odborný potenciál a infraštruktúru na úspešné zavedenie tejto technológie. Podľa Branislava Strýčka, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Slovenských elektrární, môžu malé modulárne reaktory posilniť energetickú bezpečnosť, pomôcť s dekarbonizáciou a priniesť investície do regiónov.
Strýček poukázal, že dopyt po elektrine bude rásť a SMR predstavujú reálnu alternatívu ako na to reagovať. Heather Rogers, zástupkyňa veľvyslanca USA na Slovensku, doplnila, že rozsiahle skúsenosti Slovenska v oblasti jadrovej energetiky, regulačný rámec a priemyselná základňa poskytujú silnú platformu na nasadenie SMR v súlade s medzinárodnými bezpečnostnými štandardmi.
Nová jadrová elektráreň má byť čisto štátna. Fico priznal, že bez sankcií by uprednostnil Rusko
Štátny tajomník Ministerstva hospodárstvaSzabolcs Hodosy zdôraznil, že jadrová energetika prežíva renesanciu a Slovensko má potenciál využiť svoje dlhoročné skúsenosti a poskytnúť jasné smerovanie budúcim generáciám odborníkov v tejto oblasti.
Štúdia skúmala štyri konkrétne lokality: Bohunice, Mochovce, Vojany a U. S. Steel Košice, pričom všetky spĺňajú kritériá pre výstavbu SMR z hľadiska seizmickej stability, dostupnosti vody, pripojenia do siete a environmentálnych vplyvov.
Príprava regulačného rámca
Posudzovali sa rôzne návrhy reaktorov od popredných svetových výrobcov, ktoré sú technicky vhodné pre slovenské podmienky a spĺňajú medzinárodné bezpečnostné normy. Senior manažér spoločnosti Sargent & Lundy Joshua Best potvrdil, že Slovensko má strategické predpoklady a k dispozícii je viacero bezpečných a spoľahlivých riešení pre SMR.
Zavedenie SMR by mohlo priniesť Slovensku stabilnú a flexibilnú výrobu elektriny bez emisií CO₂, podporu klimatických cieľov, nové pracovné miesta, posilnenie energetickej nezávislosti a rozvoj kompetencií slovenského jadrového priemyslu.
Postupná výstavba nových zdrojov by zároveň reagovala na reálny dopyt po energii. Ďalšie kroky podľa štúdie zahŕňajú prípravu regulačného rámca, podrobné prieskumy preferovaných lokalít, rokovania s technologickými partnermi a otvorený dialóg s verejnosťou.
Najväčší výrobca elektriny
Branislav Strýček zdôraznil potrebu rozhodnutí založených na faktoch a spoločenskom konsenze. Malé modulárne reaktory predstavujú novú generáciu jadrových elektrární s výkonom do 300 MWe, ktoré sa vyznačujú kompaktnosťou, prefabrikovanými dielmi a pokročilými bezpečnostnými prvkami vrátane pasívnych systémov chladenia.
Projekt nového jadrového zdroja vstupuje do rozhodujúcej fázy, víťaz súťaže na finančné poradenstvo je známy
SMR umožňujú rýchlu výstavbu, flexibilné nasadenie a ľahkú integráciu do energetických sietí, pričom pomáhajú znižovať emisie a posilňovať energetickú bezpečnosť. Slovenské elektrárne sú najväčším výrobcom elektriny na Slovensku s podielom viac ako 60 % a po odstavení poslednej uhoľnej elektrárne v roku 2024 vyrábajú všetku elektrinu bez priamej emisie CO2.
Prevádzkujú päť jadrových blokov, 31 vodných a dve fotovoltické elektrárne. Väčšinovým akcionárom je Slovak Power Holding B.V. (66 %), vlastnený českou skupinou Energetický a průmyslový holding, a Slovenská republika s 34 % podielom.