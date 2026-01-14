Energopoukážky už putujú do poštových schránok, dostane ich takmer 700-tisíc domácností

Slovenská pošta v týchto dňoch tlačí, posiela a postupne doručuje takmer 700-tisíc energopoukážok pre domácnosti na celom Slovensku. Tieto poukážky sú súčasťou sprievodného listu pre poberateľov štátnej adresnej pomoci s nákladmi na energie a budú vyplatené na ktorejkoľvek pošte na Slovensku. Informoval o tom špecialista pre styk s verejnosťou Slovenskej pošty Michal Petro.
Adresná energopomoc je už na ceste, energopoukážku dostanete len ak hodnota pomoci za tri mesiace presiahne päť eur
Na tlač takmer 700-tisíc poukážok Slovenská pošta spotrebovala približne 208 kilometrov papiera. Každú minútu sa vyrobí 696 listov na tlačiarenskom zariadení. Energopoukážky sa doručujú do poštových schránok ako obyčajný list, čo znamená, že nie je potrebné osobne čakať na doručovateľa alebo obmedzovať sa na svoju spádovú poštu.
Kedy a ako bude vyplatená energopomoc a kto dostane energopoukážku? Pri výpočte bonity do hry vstupuje aj koeficient
Poštový poukaz bude vyplatený na ktorejkoľvek pošte na Slovensku. V prípade, že adresát nemôže z dôvodu zdravotných alebo iných preukázateľných dôvodov prísť na poštu a žije sám, je možné vybaviť vyplatenie poukazu aj prostredníctvom doručovateľa. Stačí sa s ním telefonicky dohodnúť na termíne vyzdvihnutia poukazu priamo u zákazníka doma, pričom nasledujúci deň mu doručovateľ prinesie jeho výplatu.
Lehota platnosti energopoukazu je 45 dní, pričom presný dátum vyplatenia je uvedený priamo na poukaze.