Osaková viac ako hrou zaujala štýlovým outfitom, v ktorom prišla na kurt. Mala biely klobúk a dlhý závoj - VIDEO

Japonská tenistka Naomi Osaková po tuhom boji postúpila do 2. kola dvojhry žien, v utorok na Australian Open ako nasadená šestnástka zdolala Chorvátku Antoniu Ružičovú 6:3, 3:6, 6:4. Viac ako športový výkon však pútal jej grandiózny príchod na kurt Areny Roda Lavera.
Niekdajšia svetová jednotka, ktorá sa v minulosti v Melbourne stala šampiónkou hneď dvakrát a aktuálne jej patrí 17. pozícia v rebríčku WTA, prišla z útrob s bielym dáždnikom, širokým klobúkom a dlhým závojom, pričom mala na sebe tyrkysové šaty bez rukávov a plisované biele nohavice.
V štýlovom outfite absolvovala predzápasové formality, potom však viac ako dvojhodinový duel odohrala v športovom odeve.
„Spoločnosť Nike mi umožnila navrhnúť tento outfit, ktorý je inšpirovaný medúzou. Som veľmi vďačná, že môžem robiť to, čo mám rada. Je to naozaj krásne,“ povedala Osaková o svojom oblečení.
Dvadsaťosemročná rodáčka z Osaky je známa prezentáciou módy na kurte. Postup ďalej si v utorok poriadne vydrela, pomohli jej k tomu najmä väčšie skúsenosti v porovnaní s 23-ročnou súperkou.
„Úprimne, toto je jeden z mojich obľúbených turnajov a začať rok tu ma veľmi teší. Myslím si, že som dobre podávala, no stála proti mne úžasná hráčka, ešte som s ňou nikdy nehrala. Dúfam, že ju už na druhej strane siete neuvidím,“ poznamenala Osaková s úsmevom po okrúhlom 70. singlovom triumfe na grandslamových turnajoch. V minulosti sa to z Japoniek podarilo len Ai Sugijamovej.