Petícia mala zmysel, mesto Košice chystá kroky na odklad účinnosti spustenia regulovaného parkovania na Sídlisku KVP

Mesto Košice začalo pripravovať legislatívne kroky na pozastavenie či odloženie účinnosti spustenia regulovaného parkovania v mestskej časti (MČ) Sídlisko KVP. Ako samospráva informovala, reaguje tak na žiadosť obyvateľov sídliska. Podľa vyjadrenia mesta plánujú danú iniciatívu uznesením podporiť aj miestni poslanci na KVP.
S iniciatívou spustiť rezidentské parkovanie na danom sídlisku prišlo samotné vedenie mestskej časti, návrh na zmenu príslušného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) schválilo ešte vlani Mestské zastupiteľstvo.
„Mesto Košice vyšlo v ústrety tejto požiadavke a v zmysle VZN poskytlo MČ potrebnú súčinnosť pri realizácii parkovacej zóny, do ktorej investovalo doteraz približne 400-tisíc eur,“ uviedlo mesto s tým, že rezidentské parkovanie v novej zóne by malo byť spustené od 1. marca 2026.
Petícia obyvateľov
Samospráva rovnako poukázala na petíciu obyvateľov proti tomuto zámeru. Túto podpísalo za necelý mesiac takmer 1 600 osôb. Ako ďalej vyplýva z informácií na stránke peticie.com, do začiatku decembra jej elektronickú podobu podpísalo 923 osôb a na podpisových hárkoch sa vyzbieralo 667 podpisov. Petícia bola uzatvorená po dosiahnutí míľnika tisíc podpisov, ktoré sú potrebné na to, aby petíciu prerokovali mestskí poslanci.
Bratislava plánuje znížiť pokuty za parkovanie a cestovanie hromadnou dopravou bez lístka
Petičiari požadovali od mestského zastupiteľstva odklad účinnosti zmeny VZN, argumentovali okrem iného úbytkom parkovacích miest po realizácii vodorovného dopravného značenia v MČ Košice – Sídlisko KVP. Od mesta aj mestskej časti žiadajú, aby pred nadobudnutím účinnosti zmien boli doplnené parkovacie kapacity. Považujú za potrebné aj zrealizovať pred účinnosťou zmeny VZN pripravované projekty a akcie.
Spomenuli napríklad pokračovanie a ukončenie rozpracovaných projektov v lokalitách ako Klimkovičova ulica, či priestor pri Aréne Sršňov s napojením na Triedu KVP. Apelujú aj na zjednosmernenie ulíc všade tam, kde je to technicky možné, a tiež zváženie a prípadné realizovanie výstavby modulových parkovacích domov, alebo nadzemných konštrukcií nad existujúcimi parkoviskami a polyfunkčnými budovami.
Príprava zmeny VZN o parkovaní
„Vedenie mesta Košice si vypočulo argumenty zástupcov petičného výboru a stretlo sa s niektorými miestnymi poslancami MČ KVP. Mesto je povinné túto petíciu prerokovať na mestskom zastupiteľstve. Mesto teraz čaká na iniciatívu poslancov a mestskej časti, ktorí môžu uznesením na mimoriadnom miestnom zastupiteľstve KVP požiadať mesto, aby pripravilo kroky na odklad spustenia novej rezidentskej zóny na neurčito, teda aspoň dovtedy, pokiaľ sa mestská časť dostatočne nepripraví na zavedenie zóny vybudovaním nových parkovacích miest a nezrealizuje ďalšie s tým súvisiace opatrenia,“ uviedlo mesto Košice, zdôrazňujúc, že je v prípade zmeny súčinné a nechce brániť prípadnému odkladu účinnosti.
Banská Bystrica prebrala správu plateného parkovania v centre, zavádza aj tri druhy rezidentských kariet
Preto začalo na základe požiadavky obyvateľov a niektorých miestnych poslancov KVP aktívne pripravovať zmenu VZN o parkovaní, hoci konkrétne časové rozhranie odkladu účinnosti zatiaľ nebolo dohodnuté. Aby sa prípadná zmena VZN stihla aktualizovať včas, a to ešte do začiatku jeho účinnosti 1. marca 2026, spustili sa jednotlivé legislatívno-právne procesy.
Ich cieľom je, aby bolo mesto v prípade uznesenia poslancov MČ KVP a ich oficiálnej žiadosti o odklad účinnosti VZN pripravené zrealizovať rokovanie mestských poslancov už 24. februára. Následne by museli zmenu zákona ratifikovať trojpätinovou väčšinu prítomných mestských poslancov.
Príspevok od autora petície
Samotná mestská časť pred niekoľkými dňami informovala na sociálnej sieti o spustení registrácie a vydávania rezidentských kariet. V daný deň tiež pribudol v skupine na sociálnej sieti Rezidentské parkovanie Košice príspevok od autora spomínanej petície Jozefa Križiana.
Parkovacia politika potrebuje podľa štátneho tajomníka Kaliňáka viacero zmien, koncoročná kontrola odhalila nedostatky
Informoval v ňom o tom, že v ten deň boli pozvaní na košický magistrát, kde sa stretli s vedením mesta, odbornými pracovníkmi magistrátu a štyrmi poslancami MČ Sídlisko KVP. Debatu označil za konštruktívnu, odprezentovali dôvody petície, následne im zo strany predstaviteľov mesta boli prezentované ich stanoviská k tejto veci.
„Výsledkom tohto stretnutia bolo, že predmetná petícia bude prerokovaná v Mestskom zastupiteľstve mesta Košice. V akom dátume to ešte nie je dané,“ uviedol s tým, že boli upozornení, že na zmenu účinnosti VZN je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov. Zároveň im vedenie mesta malo povedať, že ak zmena VZN neprejde a jej účinnosť nebude odložená, sú viazaní právnym predpisom a budú musieť rezidentské parkovanie v MČ spustiť.