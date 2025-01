Plynu máme stále dostatok, za pomoc z Česka či Bulharska sme sa nateraz poďakovali

Slovensko má aj počas vrcholiacej zimnej vykurovacej sezóny stále dostatok zemného plynu. V tomto roku by sa nemali obmedzenia dodávok plynu obávať ani domácnosti, ani veľkí odberatelia. V rozhovore pre portál SITA Energetika to znova potvrdila ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).

„V prvom rade chcem ubezpečiť všetkých občanov a podnikateľov na Slovensku, že v roku 2025 máme zabezpečený dostatok zemného plynu. Štátom ovládaný Slovenský plynárenský priemysel (SPP) počítal aj so scenárom zastavenia tranzitu ruského plynu SPP a na túto situáciu sa pripravoval dlhodobo. Počas celého roka 2024 deklaroval, že v prípade zastavenia dodávok plynu cez Ukrajinu, všetkým svojim zákazníkom od veľkých priemyselných odberateľov až po domácnosti, aj naďalej garantuje bezpečné dodávky zemného plynu,“ uviedla Saková.

Príjem z našej tranzitnej infraštruktúry

Štátnej plynárenskej spoločnosti sa podľa nej podarilo podpísať zmluvy s viacerými veľkými medzinárodnými energetickými spoločnosťami a tak rozložiť riziko v prípade výpadkov dodavky plynu z východu. „Takúto pripravenosť deklarujú aj ostatné významné dodávateľské spoločnosti plynu na Slovensku, konkrétne spoločnosti ZSE Energia a Východoslovenská energetika, ktorí patria pod skupinu ZSE,“ doplnila Saková.

Po zastavení tranzitu plynu cez Ukrajinu podala pomocnú ruku Slovensku aj Česká republika. Prostredníctvom svojich vládnych predstaviteľov ponúkla Slovensku dodatočné dodávky plynu. Slovensko však nateraz neplánujeme túto pomoc využiť.

„Nejde len o ponuku z Českej republiky, ale podobnú nám dalo napríklad aj Bulharsko. S českým pánom ministrom som hovorila o tejto ponuke. Slušne som poďakovala za jeho starostlivosť. My už ale s českým prepravcom máme podpísanú tranzitnú zmluvu v rámci existujúcich diverzifikačných kontraktov. Ak by bolo treba navýšiť prepravné objemy, radi ponuku v budúcnosti využijeme. Ale v prvom rade sa snažím využiť našu existujúcu tranzitnú infraštruktúru. Máme z nej príjem do štátneho rozpočtu a na strane druhej neplatíme zvýšené tranzitné poplatky iným krajinám,“ podotkla Saková.

Diverzifikačné kontrakty

Ministerka Saková potvrdila, že SPP ma podpísané diverzifikačné kontrakty zo západu od spoločností BP, ExxonMobil, Shell, ENI a RWE na dodávku plynu.

„Tieto kontrakty sú flexibilné a vieme navýšiť nielen požadované množstvo plynu, ale aj dĺžku platnosti týchto zmlúv. Navyše SPP má na túto zimu v zásobníkoch zarezervovanú väčšiu kapacitu, ako v minulom roku,“ uviedla Saková.

Rovnako ostatné významné dodávateľské spoločnosti plynu na Slovensku sú podľa nej pripravené, konkrétne spoločnosti ZSE Energia a Východoslovenská energetika, ktorí patria pod skupinu ZSE, začiatkom júla oznámili dohodu o dodávke skvapalneného zemného plynu (LNG) pochádzajúceho prevažne z USA so spoločnosťou ORLEN Group.

„Slovensko má navyše vybudované plynovodné prepojenie s každou z okolitých krajín a všetky plynovody sú obojsmerné. Čiže zemný plyn je možné prepravovať zo všetkých smerov, či už k nám na Slovensko, alebo naopak,“ doplnila.

Zásobníky boli naplnené na 100 percent

Slovenská politická opozícia sa viackrát nechala počuť, že spomínané diverzifikačné kontrakty sú ešte dielom ich vlád, a že SPP pod súčasným vedením nominantom aktuálnej vlády nevybavilo nič nové. Ministerka Saková s tým však rázne nesúhlasí.

„Súčasná vláda bola vymenovaná 25. októbra 2023 a súčasné vedenie SPP bolo vymenované 23. novembra 2023. Aby som bola presná, tak jednu štvrtinu objemu dodávok plynu uzavrelo bývalé vedenie dňa 19. októbra 2023. Zbytok, tri štvrtiny objemu, podpísalo nové vedenie SPP medzi 18. decembrom 2023 a 16. januárom 2025. Navyše v júli 2024 nové vedenie SPP podpísalo ešte ďalšiu opciu na zásobník. Štátna spoločnosť SPP tak vďaka krokom súčasného vedenia zabezpečila v podzemných zásobníkoch zazmluvnenú kapacitu vyššiu o 20 percent, ako ju zdedila pri svojom vymenovaní zhruba pred rokom. A zásobníky naplnila na 100 percent ich kapacity počas roka 2024, takže k 1. januáru 2025 SPP disponovala o 70 percent vyšším objemom plynu v zásobníkoch, ako tomu bolo rok dozadu,“ konštatovala Saková.