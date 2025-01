Saková: Ruský plyn sa po zastavení tranzitu cez Ukrajinu dováža do Európy inými trasami a my platíme viac - ROZHOVOR

Zemného plynu bude mať v tomto roku dostatok. Ako uviedla v rozhovore pre portál SITA Energetika podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková, nedostatok plynu nepocítia ani domácnosti ani veľké firmy.

Ministerka v rozhovore taktiež prezradila, o čom bola koncom vlaňajška rokovať v ruskom Petrohrade a aké boli pripravené riešenia, ktoré by zabránili zastavenie tranzitu plynu cez Ukrajinu.

My nehovoríme, že zastavenie tranzitu plynu je problém z hľadiska dostupnosti suroviny, teda samotného plynu. My upozorňujeme na dôsledky, ktoré zastavenie tranzitu plynu cez Ukrajinu vzniknú.

Vyjadrila sa aj k ponuke Českej republiky dodávať viac plynu na Slovensko, a či už zasadala expertná komisia zriadená na pôde Európskej komisie, ktorá by mala vyriešiť otázku zastavenia tranzitu plynu z Ruska cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ.

Od nového roka je hlavnou témou zastavenie dodávok plynu na Slovensko. Ako je Slovensko na tento krok pripravené?

V prvom rade chcem ubezpečiť všetkých občanov a podnikateľov na Slovensku, že v roku 2025 máme zabezpečený dostatok zemného plynu.

Štátom ovládaný Slovenský plynárenský priemysel (SPP) počítal aj so scenárom zastavenia tranzitu ruského plynu SPP a na túto situáciu sa pripravoval dlhodobo. Počas celého roka 2024 deklaroval, že v prípade zastavenia dodávok plynu cez Ukrajinu, všetkým svojim zákazníkom od veľkých priemyselných odberateľov až po domácnosti, aj naďalej garantuje bezpečné dodávky zemného plynu.

Štátnej plynárenskej spoločnosti sa rovnako podarilo podpísať zmluvy s viacerými veľkými medzinárodnými energetickými spoločnosťami a tak rozložiť riziko v prípade výpadkov dodavky plynu z východu. Takúto pripravenosť deklarujú aj ostatné významné dodávateľské spoločnosti plynu na Slovensku, konkrétne spoločnosti ZSE Energia a Východoslovenská energetika, ktorí patria pod skupinu ZSE.

Môžete nám povedať niečo konkrétnejšie?

SPP ma podpísané diverzifikačné kontrakty zo západu od spoločností BP, ExxonMobil, Shell, ENI a RWE na dodávku plynu. Tieto kontrakty sú flexibilné a vieme navýšiť nielen požadované množstvo plynu, ale aj dĺžku platnosti týchto zmlúv. Navyše SPP má na túto zimu v zásobníkoch zarezervovanú väčšiu kapacitu, ako v minulom roku.

Rovnako ostatné významné dodávateľské spoločnosti plynu na Slovensku sú pripravené, konkrétne spoločnosti ZSE Energia a Východoslovenská energetika, ktorí patria pod skupinu ZSE, začiatkom júla oznámili dohodu o dodávke skvapalneného zemného plynu (LNG) pochádzajúceho prevažne z USA so spoločnosťou ORLEN Group.

Slovensko má navyše vybudované plynovodné prepojenie s každou z okolitých krajín a všetky plynovody sú obojsmerné. Čiže zemný plyn je možné prepravovať zo všetkých smerov, či už k nám na Slovensko, alebo naopak.

Jednu štvrtinu objemu dodávok plynu uzavrelo bývalé vedenie dňa 19. októbra 2023. Zbytok, tri štvrtiny objemu, podpísalo nové vedenie SPP medzi 18. decembrom 2023 a 16. januárom 2025. Navyše v júli 2024 nové vedenie SPP podpísalo ešte ďalšiu opciu na zásobník.

Počuli sme aj vyjadrenia, že k podpisom týchto kontraktov prispelo najmä bývalé vedenie spoločnosti a kroky bývalej vlády.

Súčasná vláda bola vymenovaná 25. októbra 2023 a súčasné vedenie SPP bolo vymenované 23. novembra 2023.

Štátna spoločnosť SPP tak vďaka krokom súčasného vedenia zabezpečila v podzemných zásobníkoch zazmluvnenú kapacitu vyššiu o 20 percent, ako ju zdedila pri svojom vymenovaní cca pred rokom. A zásobníky naplnila na 100 percent ich kapacity počas roka 2024, takže k 1. januáru 2025 SPP disponovala o 70 percent vyšším objemom plynu v zásobníkoch, ako tomu bolo rok dozadu.

Správne tomu rozumiem, že sme na rok 2025 zabezpečení. Tak prečo sa o zastavení plynu hovorí ako o probléme, prečo ten rozruch, že je zastavený tranzit plynu cez Ukrajinu?

Môžete nám tie dôsledky presne pomenovať?

Prvým veľkým dopadom, na ktorý dlhodobo upozorňujeme, je nárast ceny plynu. Zastavenie tranzitu plynu sa už začína premietať do jeho cien.

V decembri 2024, po ohlásení ukončenia tranzitu, sa prevažne obchodovalo v cenovom pásme od 45 do 50 eur za MWh, čo bolo o desať eur viac ako pred rokom. Je teda naozaj pravda, že samotné zastavenie dodávok nepredstavuje pre EÚ bezprostredné bezpečnostné riziko z hľadiska dodávky a spotreby plynu.

Problémom je, že výpadok tohto plynu komplikuje situáciu na trhu, lebo zvyšuje požiadavky EÚ na dovoz skvapalneného zemného plynu (t. j LNG) z USA a od iných dodávateľov. To sa premietne do zvýšenej ceny plynu v Európe, lebo Európa o zámorské LNG súperí s ázijskými veľmocami, ako napríklad Japonsko, Južná Kórea či Čína.

Ďalším negatívnym dopadom je, že vysoké ceny plynu sa následne premietnu aj do cien elektrickej energie. A to pocíti nielen Slovensko, ale celý európsky priemysel, ktorý už aj tak zápasí s vysokými cenami energií a nie je konkurencieschopný v porovnaní s USA alebo Čínou. Preto tvrdíme, že nejde len o slovenský, ale skutočne celoeurópsky problém. Európa podľa odhadov na tomto zvýšení zaplatí za energie viac o 60 miliárd eur. Je to fakt, ktorý určite nepomôže EÚ v jej konkurencieschopnosti.

Tým druhým a veľmi konkrétnym dôsledkom je strata finančných zdrojov z tranzitu plynu pre spoločnosť Eustream, ktorá vlastní infraštruktúru na tranzit plynu. Ak sa využíva trasa cez Ukrajinu a Slovensko, tak ostatné krajiny platia za prepravu plynu nám. Po zastavení tranzitu o tieto poplatky prichádzame. Navyše, keďže teraz musíme nakupovať plyn, ktorý ku nám prepravujeme cez okolité štáty, musíme za jeho tranzit platiť my.

A to Čechom, Nemcom, Maďarom alebo Poliakom, podľa toho, odkiaľ plyn budeme odoberať. Teda na jednej strane nič nevyberieme, naša tranzitná infraštruktúra je prázdna a na strane druhej viac zaplatíme iným štátom za tranzit.

Výnosy spoločnosti Eustream za tranzit sa v roku 2024 pohybujú na úrovni 474 miliónov eur, kedy objem prepravy sa pohyboval na úrovni 17,7 miliardy metrov kubických.

Rozumiem tomu správne, že finančné dopady pre Slovensko sa budú ročne počítať v stovkách miliónoch eur?

Áno. V posledných rokoch sa kvôli vojne prepravoval cez slovenské plynovody objem plynu približne na úrovni 15 miliárd metrov kubických ročne. Len pre informáciu, ročná kapacita plynovodu na Slovenskom území je takmer 100 miliárd metrov kubických za rok.

Pred konfliktom na Ukrajine sa reálne prepravovalo cez Slovensko okolo od 50 do 65 miliárd metrov kubických ročne. Výnosy spoločnosti Eustream za tranzit sa v roku 2024 pohybujú na úrovni 474 miliónov eur, kedy objem prepravy sa pohyboval na úrovni 17,7 miliardy metrov kubických.

Ak k tomu prirátame zvýšené náklady na úrovni 140 miliónov eur, ktoré slovenské spoločnosti musia zaplatiť za dovoz plynu naviac , a to sme radi, že Nemecko zrušilo zvýšené poplatky na svojom území, čo malo na slovenský trh dopad cca 60 miliónov eur, tak veľmi konzervatívny odhad je, že sa hýbeme minimálne 500 až 600 miliónov eur.

Opäť podotknem, že druhým vážnym problémom sú zvyšujúce sa ceny plynu na európskom trhu, ktoré toto jednostranné rozhodnutie Ukrajiny spôsobilo.

Ak si ale pozriete posledný zverejnený hospodársky výsledok Eustreamu za rok od leta 2022 do leta 2023, tak tam je strata. Nezavádzate trošku s premiérom pri týchto číslach?

Zopakujem, výnosy za tranzit za kalendárny rok 2024 predbežne predstavujú 474 miliónov eur. Tieto čísla ešte neboli zverejnené. Nechcem nikoho poúčať, ale do celkového hospodárskeho výsledku spoločnosti okrem výnosov môžu byť zarátané aj výsledky hospodárenia z iných podnikateľských činností, ktoré nesúvisia s tranzitom a môžu byť stratové.

Dovoz ruského plynu cez LNG do EÚ v minulom roku medziročne vzrástol o 16 percent a dosiahol takmer 15 miliónov ton, čo je rekord.

Nie je ale v záujme Slovenska odstrihnúť sa od ruského plynu, keďže podľa ukrajinského prezidenta slúži Rusku na financovanie vojny?

Naša vláda ešte v opozičných laviciach ostro odsúdila útok Ruska na Ukrajinu. Dlhodobo tvrdíme, že túto vojnu treba ukončiť čo najskôr. No nemôžem súhlasiť s argumentáciou ukrajinského prezidenta. Ruský plyn sa aj po rozhodnutí Ukrajiny zastaviť tranzit cez ich krajinu dováža naďalej do Európy iným trasami, napríklad plynovodom TurkStream.

Ruský plyn sa tiež do Európy dováža ďalej aj cez LNG terminály, kde plyn pôvodom z Ruska predstavuje druhý najväčší dovoz LNG po plyne z USA. Fakty hovoria jasne.

Agentúra Bloomberg nedávno zverejnila dáta, podľa ktorých dovoz ruského plynu cez LNG do EÚ v minulom roku medziročne vzrástol o 16 percent a dosiahol takmer 15 miliónov ton, čo je rekord. Navyše, nárast cien zemného plynu, z dôvodu zastavenia jeho tokov cez Ukrajinu, spôsobujú, že ruská spoločnosť Gazprom inkasuje za dodané objemy viac peňazí ako predtým.

Fakty teda jasne dokazujú, že argumenty prezidenta Ukrajiny, že zastavenie prepravy plynu cez Ukrajinu ochromí príjmy Ruska a zníži sa potenciál Ruska financovať vojnu na Ukrajine, nie sú na mieste a nedávajú zmysel.

Nebudú aj Ukrajine chýbať príjmy z tranzitu?

Rovnako ako Slovensko príde o poplatky za tranzit, príde o finančné prostriedky aj Ukrajina. Dokonca o väčšie sumy, pretože trasa cez územie Ukrajiny je dlhšia. Hovoríme o približne jednej miliarde eur. Na druhej strane sa predpokladá, že Ukrajina v krátkom čase požiada EÚ o ďalší balík pomoci vo forme pôžičky. Navyše, podľa nám dostupných informácií, na Ukrajine po zastavení tranzitu plynu môžu nastáť problémy s distribúciou a zásobovaním plynom počas zimy vo východných regiónoch.

Hľadali sme riešenia, ktoré by vyhovovalo nielen nám, ale aj Ukrajine.

Prečo sa to rieši až dnes, keď sa už plyn zastavil a nie počas minulého roku?

Téma tranzitu plynu cez Ukrajinu sa rieši od začiatku roka 2024 na úrovni vládnej, ako aj na úrovni obchodnej samotnou spoločnosťou SPP.

Téma tranzitu plynu bola opakovane predmetom rokovaní na oboch spoločných výjazdových vládach v apríli aj októbri minulého roku. Osobne sa tejto téme venoval aj premiér, ktorý túto problematiku riešil niekoľkokrát s ukrajinským premiérom.

Ukrajinský premiér Denys Šmyhal ešte 17. decembra minulého roku potvrdil, že nevylučuje tranzit plynu cez UA, pokiaľ pôjde o tranzit plynu vo vlastníctve iného štátu, ako Ruska. Následne, ešte v ten istý týždeň, prišlo politické rozhodnutie prezidenta Zelenského, na ktoré dopláca okrem Slovenska aj celá EÚ.

Aké boli teda riešenia na stole?

Scenárov bolo niekoľko. Hľadali sme riešenia, ktoré by vyhovovalo nielen nám, ale aj Ukrajine. Napríklad sme veľmi intenzívne rokovali s Azerbajdžanom, aby cez Ukrajinu prúdil plyn z tejto krajiny. Ja osobne som tam bola dvakrát. Rovnako sme na Slovensku prijali ich delegáciu. A s prezidentom Azerbajdžanu osobne rokoval aj premiér.

Druhým ponúknutým riešením bolo, že SPP bola pripravená kupovať plyn už na rusko-ukrajinských hraniciach. Osobne som bola dvakrát na rokovaniach v Petrohrade, ktorý je sídlom spoločnosti Gazprom.

Dolaďovala som podmienky tohto riešenia, ako napríklad poistenie tranzitu plynu cez Ukrajinu, finančné zabezpečenie platieb a ostatné technické a obchodné detaily. Ako vidíte, snažili sme sa do poslednej chvíle nájsť kompromisné riešenie prijateľné pre všetky zúčastnené strany.

Možnosť začatia arbitráže v prípade porušenia zmluvných podmienok je stále ukotvená v existujúcom kontrakte s Gazpromom.

Je plyn na sankčných zoznamoch EÚ?

Na plyn z Ruska neuvalila Európska únia žiadne sankcie, nie je na sankčnom zozname. Závislosti na ruskom plyne sa máme zbavovať postupne. Je to stratégia, ktorú Európska komisia prijala po začiatku vojny na Ukrajine a následnej energetickej kríze. Navyše, ani tento cieľ nie je záväzný.

Ako bude Slovensko reagovať na českú ponuku na dodatočné kapacity v ich plynovodoch?

Nejde len o ponuku z Českej republiky, ale podobnú nám dalo napríklad aj Bulharsko. S českým pánom ministrom som hovorila o tejto ponuke. Slušne som poďakovala za jeho starostlivosť. My už ale s českým prepravcom máme podpísanú tranzitnú zmluvu v rámci existujúcich diverzifikačných kontraktov.

Ak by bolo treba navýšiť prepravné objemy, radi ponuku v budúcnosti využijeme. Ale v prvom rade sa snažím využiť našu existujúcu tranzitnú infraštruktúru. Máme z nej príjem do štátneho rozpočtu a na strane druhej neplatíme zvýšené tranzitné poplatky iným krajinám.

Opozícia vás vyzvala, aby ste zverejnili prípadne rovno zrušili zmluvu s Gazpromom a začali arbitráž za nedodanie plynu. Urobíte to?

Možnosť začatia arbitráže v prípade porušenia zmluvných podmienok je stále ukotvená v existujúcom kontrakte s Gazpromom. Môžeme to urobiť ešte štyri roky po zrušení zmluvy. No našim prvoradým cieľom je zabezpečiť dodávky plynu, ktoré sú pre Slovensko, cenovo výhodné. A táto zmluva je pre Slovensko výhodná.

Ja rozumiem, že opozícia sa snaží zneužívať túto situáciu, ale fakty nepustia. Prvé zastavenie dodávok plynu cez Ukrajinu bolo v roku 2022. Teda aj nominanti ministrov bývalej vlády mali možnosť zmluvu s Gazpromom vypovedať, nespravili to. Rovnako mohli už v tom čase začať arbitráž, kľudne mohli zverejniť zmluvu. Neurobil to nikto z nich. My zmluvu zverejňovať nebudeme. Je to súčasť bilaterálnych obchodných vzťahov a podlieha obchodnému tajomstvu.

Členovia hospodárskeho výboru môžu zvolať mimoriadne zasadnutie hospodárskeho výboru NR SR. Ja osobne, generálni riaditelia SPP aj eustreamu sa na ňom zúčastníme a odpovieme na všetky otázky ohľadom kontraktu so spoločnosťou Gazprom. Deklarujem, že možnosť arbitráže zostala v zmluve zachovaná.

Existuje ešte šanca, že Gazprom bude schopný splniť podmienky zmluvy a dodať plyn na Slovensko?

Áno, Gazprom má povinnosť dodať plyn spoločnosti SPP v zmysle uzatvorenej zmluvy. Aktuálne prebiehajú technické rokovania, ako tento tok zabezpečia v prípade, ak sa neobnoví transport cez Ukrajinu. Gazprom už mal v minulom roku napríklad rokovania s Maďarskom o využití ich prepravnej kapacity. Tých možností je viacero. Aktuálne o nich prebiehajú rokovania.

V Bruseli ste sa s eurokomisárom dohodli na zriadení expertnej skupiny, ktoré bude tento problém riešiť. Už ste zasadali?

Ako som už hovorila, plyn a zákaz dovozu cez Ukrajinu, toto nie je iba slovenským, ale celoeurópskym problémom. Preto si myslíme, že Ukrajina, ktorej Slovensko aj celá Európska únia zásadným spôsobom pomáha, by nemala robiť kroky, ktoré nás všetkých poškodzujú.

Veď aj samotná Ukrajina mala príjmy z transportu plynu, ktoré jej teraz budú chýbať. Aj preto sme spolu s premiérom naštartovali rokovania na úrovni eurokomisára pre energetiku a dohodli sme sa, že spoločne budeme tento problém v krátkom čase riešiť.

Už sme mali prvé rokovania, ale išlo o pracovnú úroveň, preto aktuálne nebudem hovoriť o ich výsledku. Čakáme teraz na potvrdenie Ukrajiny uskutočniť trilaterálne rokovania. My sme aj s komisiou pripravení.

Teraz ste sa vrátili z Talianska, kde ste rokovali aj o podpore pri rokovaniach s EU.

Áno, úprimne vítam, že Taliansko tiež presadzuje rozumné riešenia a na rokovaniach, ktoré inicioval slovenský prezident Peter Pellegrini sme získali podporu talianskej premiérky Giorgiou Meloni v rokovaniach s Úniou o zabezpečení tranzitu plynu z východu. Sama sa ponúkla, že v rámci jej dobrých osobných vzťahov s Ukrajinou nám pomôže.

Talianska vláda si uvedomuje, rovnako ako rakúske, talianske, maďarské a slovenské asociácie zamestnávateľov, ktoré už túto iniciatívu podporili, že musíme k problému pristupovať pragmaticky na základe faktov, ak chceme zachrániť európsky priemysel.