Ako ušetriť na energiách nemalú sumu? Stačí urobiť len pár krokov, odborníci priblížili tipy a rady - ŠPECIÁL

Slovenské domácnosti čaká ďalšia zimná vykurovacia sezóna, ak sa na ňu pripravia, vedia na energiách ušetriť nemalé peniaze. Na energiách sa dá šetriť každý deň, v každom ročnom období, zvlášť počas zimnej sezóny.
Spolu s energetikmi zo Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), Západoslovenskou energetikou (ZSE) a Východoslovenskou energetikou (VSE) sme sa pozreli bližšie na čo by nemala pri príprave na novú zimnú sezónu zabudnúť každá domácnosť, tak aby zbytočne nemíňala za energie peniaze navyše.
Jesenný plán
Plynári z SPP pripravili domácnostiam jesenný plán prípravy na zimu. Podľa nich, ak domácnosti urobia jednoduché kroky, znížia riziko nečakaných výdavkov, udržia dom teplejší a znížia spotrebu energie o 5 až 15 % už len na prevádzke.
September – štart sezóny
- zavolať servis na kotol alebo tepelné čerpadlo (kontrola, čistenie, nastavenie)
- skontrolovať a odvzdušniť radiátory
- preveriť funkčnosť termostatu a hlavíc (nastaviť programy na zimu)
Október – tesnenie a ochrana tepla
- prelepiť alebo vymeniť tesnenie okien a dverí
- skontrolovať, či sú rolety, závesy a žalúzie pripravené na zimu
- položiť koberce alebo behúne do miestností s chladnejšou podlahou, samozrejme pokiaľ nie je inštalované podlahové vykurovanie
- zatvoriť alebo obmedziť prístup do nevykurovaných priestorov (garáž, komora)
November – voda, bezpečnosť, detaily
- vypustiť záhradné hadice a vonkajšie kohútiky (predchádzame zamrznutiu)
- skontrolovať a prípadne zaizolovať potrubia v pivnici alebo na pôjde
- vyčistiť komín a krb (ak sú v používaní)
- skontrolovať požiarne hlásiče a batérie – zima znamená viac kúrenia a sviečok
- nastaviť časovače alebo smart zásuvky na kúrenie/osvetlenie
December – dolaďovanie
- skontrolovať, či kúrenie beží podľa nastaveného režimu (denný/nočný útlm)
- urobiť malý audit – pozrieť spotrebu za november a prípadne doladiť nastavenia
Vykurovanie
Vykurovanie tvorí väčšinou najvyššiu položku nákladov za prevádzku domácnosti. Energetická úspora pri správnom manažmente vykurovania sa môže pohybovať až do výšky 30 %. Šetrné vykurovanie je spojené nielen s vhodným telesom, ale aj nastavenou teplotou a vetraním. Aktuálne sú trendom výmeny klasických plynových kotlov za kondenzačné plynové kotle, pri ktorých úspora energie dosahuje 12 a viac percent.
Regulácia teploty
Stále platí, že by sme nemali prekurovať. Správnou reguláciou vnútornej teploty môžeme ušetriť až 20 percent energie na vykurovanie. Napríklad odporúčaná teplota v spálni je 18 až 20 stupňov Celzia. Ak znížime teplotu obytného priestoru napr. o 1°C, dosiahneme tým úsporu nákladov na kúrenie o približne 6 percent.
Poslanci definitívne schválili adresnú energopomoc, stále je však zahalená rúškom tajomstva
Pri komplexnom zateplení a výmene okien je možné ušetriť 50 – 60 % celkového množstva energie na vykurovanie bytu. Každoročne teda môžeme ušetriť polovicu z finančnej čiastky, ktorú dáme za vykurovanie.
Dobre fungujú aj praktické rady týkajúce sa vetrania, t.j. otvárať okná max 3x denne na kratší čas. Rovnako by sme si mali dať pozor na to, aby nám záclony nezakrývali radiátor, pretože tak bránia efektívnemu šíreniu tepla a samozrejme neskrývať radiátor a vykurovacie telesá za rôzne kusy nábytku.
Z komplexnejšieho pohľadu úspory energií prináša zatepľovanie stavieb a znižovanie vlhkosti v obytných priestoroch, ako aj regulačná technika v podobe termostatických ventilov a programovateľných termostatov, ktoré v smart domácnostiach dokážeme ovládať aj z nášho mobilného telefónu.
Ohrev vody
Práve príprava teplej vody predstavuje značnú časť celkových nákladov na energie v domácnosti. V prvom rade je potrebné dbať na to, aby rozvody teplej vody k miestu spotreby boli čo najkratšie a správne izolované, aby sa teplo v rozvodoch nestrácalo.
Spotreba teplej vody bezprostredne súvisí aj s počtom ohrevov vody. Ak znížime spotrebované množstvo ale aj teplotu na ktorú je voda ohrievaná, znížime aj počet samotných ohrevov.
Pozor by sme mali dať aj na zbytočne vysoké nastavovanie teploty vody v bojleri na teplotu 80 či 90 °C. Je to veľmi neefektívne. Ak máme doma zásobník teplej vody, stačí nastaviť teplotu na termostate na ideálnych 55°C a len raz za mesiac ju kvôli dezinfekcii ohriať na viac ako 70°C.
Varenie
Kuchyňa so všetkými pomocníkmi v podobe rôznych spotrebičov, ktoré nám uľahčujú varenie je celkovo významným zdrojom spotreby energie. Starý za nový spotrebič, teda aj napríklad aj rúru, mikrovlnku, či varnú dosku alebo sporák sa oplatí vymeniť za nový vtedy, ak je spotreba energie v prípade nového spotrebiča významne nižšia.
Ušetriť vieme aj vtedy, ak budeme dávať pozor už na to, v akom hrnci varíme. Priemer dna hrncov by totiž mal zodpovedať priemeru platničky elektrického sporáka. Už o 3 cm väčší priemer dna nádoby zvýši spotrebu energie až o 30 %. A opäť ušetríme nielen peniaze, ale aj životné prostredie, keďže správnym varením môžeme zmenšiť svoju osobnú uhlíkovú stopu až o 55 kg emisií oxidu uhličitého za rok.
Rovnako infračervené a indukčné varné dosky dokážu urýchliť prípravu jedla a znížiť spotrebu energie pri príprave jedla o 30 až o 50 %. Ušetriť môžeme rovnako tiež používaním pokrievok, či využitím zvyškového tepla na dovarenie, ak vypneme tepelný zdroj 5 až 10 minút pred koncom prípravy jedla.
Pranie
Nové energeticky úsporné typy práčok majú až o 50 % nižšiu spotrebu vody ako staršie modely. Práčka sa podieľa na spotrebe elektrickej energie v domácnosti približne 11-timi percentami. Ak znížime teplotu pri praní zo 60°C na 30°C dokážeme ušetriť až 25 % energie. Dnešné pracie prostriedky nám už umožňujú kvalitne vyprať bielizeň, aj pri nižších teplotách.
Ak máme sadzby elektriny s vysokou a nízkou tarifou, ušetriť vieme napríklad vďaka funkcii odložený štart, ktorá nám umožní prať v dobe vhodnejšej tarify. Platí tiež, že by sme mali prať vtedy, ak dokážeme zaplniť odporúčaný objem v bubne práčky, to znamená, na jedno pranie nie priveľa, ani primálo bielizne. Zároveň by sme nemali zabudnúť vybrať si správny program prania.
Najviac elektriny totiž práčka spotrebuje práve na ohrev vody. Rovnako môžeme ušetriť vďaka starostlivosti o našu práčku. To znamená pravidelne odstraňovať vodný kameň, ktorý zvyšuje spotrebu.
Sprchovanie
Spotrebu teplej vody vieme ušetriť napríklad sprchovaním namiesto kúpania vo vani a využitím úspornej sprchovacej hlavice s nastaviteľným prietokom vody. Dôležitý je aj režim sprchovania. Ak nebudeme mať vodu pustenú po celý čas sprchovania, dokážeme ušetriť až 60 % spotreby teplej vody.
Odporúčame tiež zvážiť kúpu perlátorov tak na vodovodné batérie ako aj na úspornú sprchovú hlavicu. Perlátory miešajú vodu so vzduchom a zmenšujú prietokový profil. Tým sa zväčšuje objem, znižuje prietokové množstvo vody a zvyšuje rýchlosť prúdenia. Výsledkom je úspora spotreby vody. A samozrejme, pozor na kvapkajúce kohútiky.
Osvetlenie
Ušetriť na energiách môžeme výmenou žiaroviek za hospodárnejšie, či reguláciou osvetlenia pomocou senzorov pohybu alebo ich utlmovania. Vývoj ide v tejto oblasti rýchlo dopredu a na trhu sú dostupné žiarovky nového typu, ktoré majú niekoľkonásobne vyššiu životnosť a spotrebujú podstatne menej energie, ako staré typy. Len nahradenie klasických volfrámových žiaroviek za úsporné LED žiarovky v našich domácnostiach môže priniesť úspory za osvetlenie až do výšky 90 % z nákladov na spotrebovanú energiu.
Stand-by režim
Na jednej strane si vieme do našich domácností zaobstarať nové, energeticky mimoriadne šetrné spotrebiče, na druhej strane nám však ich počet rastie, čím môže rásť aj spotreba energií. Je preto dôležité, aby sme si uvedomili, že aj malými krokmi, ktoré si nevyžadujú náročnejšie investície, vieme dosiahnuť zaujímavé úspory energií.
V tomto smere sú zaujímavé napríklad výsledky francúzskeho prieskumu, ktorý ukázal, že aj taká zdanlivo zanedbateľná vec, ako je ponechanie spotrebičov v tzv. stand by režime, zvyšuje celkovú spotrebu domácnosti až o 7 %. Tzv. spiace spotrebiče je preto lepšie vypínať. Rovnako tak vypínať prívod plynu, či elektriny v prípade, ak odchádzame mimo domov na dlhší čas, napríklad na dovolenku.
Domácnostiam môžu pomôcť aj tieto rady odborníkov od ZSE a VSE:
- nová služba Správa zdieľania elektriny – pre domácnosti, ktoré majú inštalovaný fotovoltický zdroj a počas zimy nevyužijú všetky prebytky v reálnom čase odporúčame tieto prebytky zdieľať na iné odberné miesto a získať tak ďalšiu finančnú úsporu
- v čase vykurovacej sezóny vždy odporúčame venovať pozornosť vykurovaniu a hlavne kotlom. Výmenou starého nekondenzačného kotla za nový kondenzačný môžu zákazníci ušetriť a dosiahnuť minimálne 10% úsporu zemného plynu
- kotol – nezabudnite na preventívnu kontrolu. Usadeniny môžu zvýšiť spotrebu až o 25 %
- kotol – Zateplite prvé dva metre potrubia na teplú a studenú vodu. Znížite tak tepelné straty
- vykurovanie – znížením požadovanej teploty o 1°C môžete ušetriť cca 5 až 6 % nákladov na vykurovanie
- v domoch s krbom – v prechodných obdobiach – začiatok a koniec vykurovacej sezóny, resp. začiatok jesene a koniec jari – nezapínať hlavné vykurovanie, ale dokúriť objekt krbom
- v domácnostiach s klimatizáciou – v prechodných obdobiach môžete na vykurovanie využívať aj klimatizáciu. Výhodné hlavne pre ľudí žijúcich v bytoch s centrálnym vykurovaním, dáva im možnosť si dokurovať priestor v období, keď ešte nie je spustené centrálne vykurovanie. Podobne to v čase mimo vykurovacieho obdobia platí aj pre rodinné domy s centrálne riadeným systémom (jeden termostat pre nehnuteľnosť). Takéto využitie klimatizácie je vhodné hlavne na lokálne a okamžité/krátkodobé zvýšenie teploty v miestnosti
- používajte smart riešenia. Cez mobilné aplikácie môžete na diaľku regulovať vykurovanie, zhasnúť svetlá v dome či vypnúť televíziu
- podlahy – používajte koberce. Zvýšite tak svoj tepelný komfort s nižšími nákladmi na vykurovanie (neplatí pre podlahové vykurovanie)
- okná – ak staré okná netesnia, vymeňte ich. Šetriť pomáhajú aj rolety a fólie
- záclony – ak sú príliš dlhé a siahajú cez radiátory, obmedzujú plynulý tok tepla do miestnosti