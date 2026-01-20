SAPI navrhuje zastaviť projekt PVE Málinec. Batériové úložiská sú rýchlejšou a lacnejšou alternatívou, tvrdí aliancia

Projekt prečerpávacej vodnej elektrárne (PVE) Málinec podľa Slovenskej aliancie pre inovatívnu energetiku (SAPI) nepredstavuje najlepšie riešenie pre slovenskú energetiku. Alternatívou sú priemyselné batériové úložiská (BESS), ktoré sú rýchlejšie, ekologickejšie a lacnejšie, pričom výstavba 600 megawattov BESS by stála až o 1,2 miliardy eur menej ako PVE Málinec.
Výstavba batériových úložísk
SAPI upozorňuje, že slovenská energetika bude v budúcnosti potrebovať kapacity na uskladnenie elektriny a podporné služby na zabezpečenie stability a bezpečnosti dodávky, najmä s prihliadnutím na rast lacných obnoviteľných zdrojov, ako sú fotovoltické a veterné elektrárne. Poukazujú tiež na paradox, že minister životného prostredia Taraba zároveň deklaroval, že nepovolí výstavbu veterných parkov.
Projekt elektrárne Málinec čelí kritike, SAPI upozorňuje na právne a environmentálne nedostatky
Výstavba batériových úložísk umožňuje optimalizovať využitie obnoviteľnej energie, keďže ukladá elektrinu v časoch prebytku, keď je často predávaná aj za záporné ceny, a dodáva ju späť v čase deficitu, čo znižuje trhovú cenu elektriny a obmedzuje nutnosť nasadenia drahých plynových elektrární.
Batériové úložiská podľa SAPI poskytujú rýchlejšie a efektívnejšie podporné služby pre stabilitu siete než prečerpávacie elektrárne a aj z hľadiska súčasných trendov a potrieb slovenskej elektrizačnej sústavy sa PVE Málinec nezdá byť adekvátnym riešením. Projekt sa ani neobjavuje v Desaťročnom pláne rozvoja prenosovej sústavy Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS).
KDH kritizuje projekt elektrárne Málinec–Látky, dôvodom je ohrozenie dodávok pitnej vody a prírody
SAPI navrhuje zastaviť projekt PVE Málinec a vypracovať analýzu variantných riešení vrátane cenového porovnania. Realizácia PVE s výkonom 600 MW by mala stáť približne 1,8 miliardy eur, kým rovnaký výkon batériových úložísk by bol možné zrealizovať za približne 600 miliónov eur, čím by sa ušetrilo až 1,2 miliardy eur.
Ekologický rozmer
Ekologický rozmer je tiež významný. Výstavba PVE si vyžaduje vyrúbanie desiatok hektárov lesa, odvoz miliónov kubických metrov zeminy a narušenie biotopov, pričom môže ohroziť zdroj pitnej vody pre množstvo obyvateľov. Batériové úložiská využívajú spevnené plochy, ktoré sú výrazne menej náročné na pôdu.
Taraba skúša obísť odpor verejnosti, projekt Málinec má podľa Stohlovej získať výhody významnej investície
Umiesťovanie akumulačných kapacít je kľúčové – malo by sa budovať tam, kde je koncentrovaná výroba alebo spotreba elektriny. Lokalita pri Lučenci, kde sa Málinec nachádza, nie je významným bodom výroby ani spotreby, čo znižuje efektivitu projektu. Elektrina by bola zbytočne prenášaná cez polovicu Slovenska.
SAPI kritizuje prípravu projektu ako neštandardnú a upozorňuje, že do 2035 sa dá skôr stihnúť výstavba batériových úložísk, ktoré môžu fungovať od roku 2029.
Medzi realizované a pripravované projekty BESS v Európe patria napríklad ENGIE – Vilvoorde Battery Park (Belgicko) – 200 MW za 230–290 miliónov eur, GIGA Leopard (Holandsko) – 300 MW za 300 miliónov eur, RWE Battery Storage Neurath & Hamm (Nemecko) – 220 MW za 140 miliónov eur, TagEnergy Cernay-lès-Reims BESS (Francúzsko) – 240 MW, Northland Power Mieczysławów BESS (Poľsko) – 200 MW za 200 miliónov eur a Thorpe Marsh Green Energy Hub (Škótsko, Veľká Británia) – 1 400 MW za 1,2 miliardy eur.
Slovenská asociácia udržateľnej energetiky je profesionálne záujmové združenie, ktorého hlavným poslaním je podpora rozvoja udržateľnej obnoviteľnej energetiky na Slovensku. V roku 2023 sa SAPI stala členom európskych asociácií SolarPower Europe a WindEurope, čo jej umožňuje presadzovať slovenské záujmy na európskej úrovni a zároveň prinášať medzinárodné know-how do domáceho prostredia.