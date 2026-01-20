Ministerstvo predstavilo elektronickú prihlášku na školy, podľa Druckera pomôže vyriešiť viacero problémov - VIDEO

Rezort školstva predstavuje elektronickú prihlášku na školy. Mala by fungovať pre všetky typy škôl, od materských cez základné až po stredné školy. Na tlačovej besede o tom informoval minister školstvaTomáš Drucker (Hlas-SD).
Pôjde o jednotný integrovaný systém, podľa ministra pomôže vyriešiť viacero problémov, vrátane byrokracie. Zdôraznil, že nejde o vyslovene technologický projekt, ale o riešenie pre školy i rodičov.
Rozsiahle školenia
„Chceme zefektívniť, debyrokratizovať a vytvoriť pravidlá, ktoré nebude niekto obchádzať pokútnym spôsobom. Aby to bolo čo najjednoduchšie, najrýchlejšie a najspravodlivejšie,“ uviedol. Drucker doplnil, že v súčasnosti prebiehajú rozsiahle školenia pre riaditeľov škôl, no pripravené sú aj návody pre rodičov.
Minister objasnil, že rodičia sa najprv zaregistrujú v systéme, výhodou je, že sa usilujú odbúrať rôzne dáta, ktoré už štát má. Rodičia sa môžu sa registrovať cez občiansky preukaz na slovensko.sk, alebo cez rodné číslo a číslo OP. „Prebehne automatické overenie údajov o rodičovi dieťaťa,“ vysvetlil. Rodičia stále majú možnosť podávať aj papierové prihlášky a školy ich musia zaregistrovať do elektronického systému.
Minister ale očakáva, že rodičia budú skôr využívať elektronické prihlášky. Drucker priblížil, že pre zavádzanie elektronickej prihlášky pripravili aj nonstop technickú podporu, vrátane online školení pre školy, metodických príručiek, ale aj call centra a e-mailu. Celkové náklady na systém boli podľa ministrových slov približne osem miliónov bez DPH.
Talentové skúšky
Suma zahŕňa aj softvér, aj hardvér a potrebné služby. Systém sa ale bude čoskoro rozširovať za približne 2,5 milióna eur. Rozširovanie súvisí s implementáciou nových školských obvodov. Registrovať sa budú všetci, aj rodičia detí v domácom vzdelávaní.
Najbližšie sa budú podávať prihlášky na stredné školy. Nasledovať budú prihlášky na základné školy a napokon v máji do materských škôl. Systém spúšťajú od 8. februára, rodičia už teraz môžu vytvárať registrácie a potom si vyberú prihlášku. Zmena podľa Druckera spočíva v prípade stredných škôl v tom, že si budú rodičia určovať poradie škôl podľa preferencií. Vyberú si teda prioritnú školu. Ide aj o reakciu na minuloročnú kritiku situácie s prihláškami na školy, kde sú talentové skúšky.
Prijímačky na tieto školy totiž bývajú skôr, no ak rodič označí ako prioritnú školu, kde talentové skúšky nie sú, systém počká na výsledok preferovanej strednej školy. Na stredné školy je možné podať maximálne štyri prihlášky, dve na odbory s talentovými skúškami a dve bez. „Celý proces bude ukončený po posledných prijímacích skúškach,“ dodal Drucker.
Systém pomôže vyriešiť aj to, že niektorí rodičia napríklad zabudli potvrdiť prijatie na školu. Na stredné školy bude možné podávať prihlášku do 20. februára. Dovtedy môže rodič zmeniť preferenciu. Ostáva aj možnosť odvolania sa voči výsledku prijímacieho konania, jeho úspešnosť ale bude závisieť od toho, či bude mať škola ešte voľné miesta.