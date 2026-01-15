EÚ opäť znížila cenový strop pre ruskú ropu na 44,1 dolára za barel

Nový cenový strop pre ruskú ropu v EÚ nadobudne účinnosť 1. februára.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Russian urals crude oil. Sanctions and embargo for Russia
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Európa Aktuality

Európska únia znížila maximálnu povolenú cenu ruskej ropy na 44,1 dolára za barel, uvádza sa v dokumente schválenom Európskou komisiou.

Nový „cenový strop“ nadobúda účinnosť 1. februára. Prechodné obdobie pre zmluvy uzavreté pred týmto dátumom potrvá do 16. apríla.

Európska únia 3. septembra minulého roka znížila cenový strop pre ruskú ropu zo 60 dolárov na 47,6 dolára za barel, čo bude platiť do 31. januára. K obmedzeniam sa pridali Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo, Kanada, Japonsko, Nový Zéland a Austrália.

V rámci 18. balíka sankcií Európska únia rozhodla, že „strop“ ceny ruskej ropy bude „pohyblivý“ – stanovený o 15 % nižšie ako trhová cena za ostatných 10 týždňov.

Rusko už cenový strop pociťuje. Koncom decembra Moskva oznámila stratu „biliónov dolárov“ v dôsledku nízkych cien ropy.

Firmy a inštitúcie: EU Európska únia
Okruhy tém: cenový strop ruská ropa Rusko-ukrajinský konflikt sankcie voči Rusku Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk