EÚ opäť znížila cenový strop pre ruskú ropu na 44,1 dolára za barel

Európska únia znížila maximálnu povolenú cenu ruskej ropy na 44,1 dolára za barel, uvádza sa v dokumente schválenom Európskou komisiou.
Nový „cenový strop“ nadobúda účinnosť 1. februára. Prechodné obdobie pre zmluvy uzavreté pred týmto dátumom potrvá do 16. apríla.
Európska únia 3. septembra minulého roka znížila cenový strop pre ruskú ropu zo 60 dolárov na 47,6 dolára za barel, čo bude platiť do 31. januára. K obmedzeniam sa pridali Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo, Kanada, Japonsko, Nový Zéland a Austrália.
V rámci 18. balíka sankcií Európska únia rozhodla, že „strop“ ceny ruskej ropy bude „pohyblivý“ – stanovený o 15 % nižšie ako trhová cena za ostatných 10 týždňov.
Rusko už cenový strop pociťuje. Koncom decembra Moskva oznámila stratu „biliónov dolárov“ v dôsledku nízkych cien ropy.