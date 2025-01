Ceny plynu sú v EÚ päťkrát vyššie ako v USA, za odpojenie sa od toho ruského už platíme a aj zaplatíme obrovskú daň

Námorná preprava plynu je drahšia

Dôvody, prečo platíme za plyn viac, na sieti X priblížil hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda.

„Námorná preprava plynu je drahšia ako preprava potrubí, kde len stačí otočiť kohútikom a nechať plyn prúdiť potrubím z miesta ťažby do miesta určenia,“ napísal.

Námorná preprava si podľa Kovandu vyžaduje, aby sa plyn prepravil z miesta ťažby do prístavu, skvapalnil, prepravil po mori, vrátil do plynného stavu a prepravil potrubím do miesta určenia.

Porovnanie cien plynu v EÚ a USA. Foto: x.com

Sovietsky plyn prekonával železnú oponu

Kovanda upozornil, že najmä európsky priemysel platí a bude platiť obrovskú daň za odpojenie od ruského plynovodu v podobe veľkej straty konkurencieschopnosti, ktorá bude pre mnohé spoločnosti a podniky pravdepodobne neprekonateľná.

„Západné Nemecko alebo Rakúsko odoberali ruský – vlastne sovietsky – zemný plyn plynovodmi už od konca 60. rokov, počas hlbokej studenej vojny a Západní Nemci či Rakúšania vlastne prispievali Brežnevovi a ďalším súdruhom na vtedy prebiehajúcu okupáciu Československa, cez ktorého územie k nim zhodou okolností prúdil sovietsky plyn,“ uviedol hlavný ekonóm Trinity Bank.

Sovietsky plyn podľa Kovandu dokonca prekonával železnú oponu, ale nakoniec pomohol Západu vyzbrojiť aj zničiť Sovietsky zväz a hoci ho doviedol k úspechu, Západ dnes už zväčša opustil pragmatizmus Studenej vojny. „Európsky priemysel by bez sovietskeho a neskôr ruského plynu jednoducho nebol európskym priemyslom, aký poznáme. To, že je tento záver nepríjemný, neznamená, že nie je pravdivý,“ hovorí Kovanda.

Roztvorené nožnice aj pri elektrickej energii

Hlavný ekonóm Trinity Bank upozornil aj na to, že napriek tomu, že plyn v EÚ je päťkrát drahší ako v USA, je navyše aj zaťažený vyššími daňami ako v USA.

„Európska únia sa ruského plynu vzdala, USA naďalej konajú pragmaticky a s Donaldom Trumpom v Bielom dome sa nožnice medzi cenami v EÚ a USA ešte viac roztvoria, keďže prioritou je pre neho zvýšenie ťažby, práve plynu, a uvoľnenie súvisiacich obmedzení,“ načrtol Kovanda vývoj do budúcnosti.

V dôsledku ruskej invázie sa okrem plynu nožnice medzi USA a EÚ roztvorili aj pri elektrine. „Veľkoobchodná cena elektrickej energie sa odvíja od ceny plynu, keďže sa používa na výrobu značného množstva elektrickej energie,“ vysvetlil Kovanda.

EÚ podľa neho okrem toho ukladá na elektrinu aj vyššie dane ako USA a má relatívne vyššie náklady na prenos a distribúciu. „Očakávame ďalší a zvýšený únik európskych spoločností do USA a pokračujúcu, dokonca zrýchľujúcu sa deindustrializáciu EÚ,“ obáva sa Kovanda.