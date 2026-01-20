Reforma verejnej správy je nevyhnutná, SK8 schválila spoločný dokument na mimoriadnom zasadnutí

Združenie SK8 zasadalo na mimoriadnom zhromaždení v Žiline, jediným bodom rokovania bolo schválenie spoločného pozičného dokumentu k reforme verejnej správy. Dokument vznikol v úzkej spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). Župani ho jednohlasne schválili ako výsledok práce odborného tímu v reakcii na rastúci dopyt krajov, miest a obcí po systémovej zmene fungovania verejnej správy. Na dokumente pracovali takmer dva roky a opierali sa o skúsenosti každodennej praxe v miestnej aj regionálnej samospráve.
Župani tak spoločne formulovali základné princípy budúceho nastavenia verejnej správy. Dôraz pritom kladú na pokračovanie decentralizácie, jasné a zrozumiteľné rozdelenie kompetencií medzi jednotlivé úrovne riadenia a tiež na vytvorenie stabilného a predvídateľného systému financovania samospráv. Predseda SK8 a trnavský župan Jozef Viskupič považuje reformu verejnej správy z pohľadu ďalšieho rozvoja Slovenska a zlepšovania kvality služieb za nevyhnutnú.
Slovensko v roku 2026 čakajú komunálne voľby, podľa samospráv by nemali byť nástrojom politických prestreliek
„Súčasné nastavenie systému dlhodobo naráža na svoje limity a bez systémových zmien nebude možné zabezpečiť jeho udržateľnosť,” upozornil Viskupič. Zástupcovia krajov sa zhodli, že dokument je východiskom pre odbornú a vecnú diskusiu s vládou. Združenia SK8 a ZMOS ubezpečili, že sú pripravené podať vláde pomocnú ruku a aktívne sa podieľať na príprave riešení, ktoré budú vychádzať z potrieb územia a občanov. Spoločný dokument oficiálne predstavia na odbornej konferencii 13. marca.