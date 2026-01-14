Energopomoc po novom dostanú aj doteraz vylúčené domácnosti, mení sa pre ne aj doručovanie energopoukážok

Vláda schválila novelu nariadenia, ktorá má spresniť a rozšíriť fungovanie adresnej energopomoci pri dodávkach tepla. Zmena reaguje na praktické problémy, ktoré sa objavili pri jej uplatňovaní, a zároveň upravuje okruh domácností, ktoré môžu na podporu dosiahnuť.
Cieľom je obmedziť výpadky pomoci a zabezpečiť, aby sa štátna podpora dostala aj k domácnostiam, ktoré síce nie sú priamo napojené na vykurovaciu sústavu, no reálne znášajú časť nákladov na teplo.
Rozšírenie definície odberného miesta
Kľúčovou novinkou je rozšírenie definície odberného miesta na účely energopomoci. Po novom sa zaň nepovažuje len byt alebo budova, kde sa teplo reálne odoberá zo systému centralizovaného zásobovania, ale aj byt, ktorý je síce od vykurovacej sústavy odpojený, no má nepriamy prospech z rozvádzaného tepla v bytovom dome.
Ide o situácie, keď sa na takýto byt naďalej rozpočítava základná zložka nákladov na vykurovanie, napríklad cez prestupy tepla zo spoločných priestorov či susedných bytov. Práve tieto domácnosti boli doteraz zo systému adresnej energopomoci prakticky vylúčené, hoci časť nákladov na teplo znášali.
Nárok na energopomoc
Pre domácnosti, ktoré majú trvalý pobyt v takýchto bytoch, sa po novom zavádza nárok na energopomoc vo výške 25 percent hodnoty energopoukážky. Štát tým priznáva, že aj nepriamy odber tepla predstavuje reálnu finančnú záťaž, ktorú je potrebné aspoň čiastočne kompenzovať.
Úprava sa týka najmä bytových domov napojených na centrálne zásobovanie teplom, kde cena nie je určená krízovou reguláciou, ale vyplýva zo štandardných cenových mechanizmov.
Doručovanie energopoukážok
Zmena sa dotýka aj doručovania energopoukážok. Ak štát nedokáže poukážku doručiť priamo členovi energetickej domácnosti, napríklad pre neúplné alebo chýbajúce údaje v registroch, pomoc sa po novom poskytne prostredníctvom vlastníka nehnuteľnosti.
Energopoukážka sa v takom prípade doručí vlastníkovi bytu alebo domu na adresu jeho trvalého pobytu. Podľa vládneho materiálu ide o riešenie, ktoré má zabrániť situáciám, keď by domácnosť o pomoc prišla len pre administratívne prekážky.
Úprava zároveň zavádza jasnejšie pravidlá pre jednorazové poskytovanie adresnej pomoci a stanovuje minimálnu hodnotu energopoukážky. Ak by ročná hodnota poukážky bola nižšia ako päť eur, energopoukážka sa vôbec nevyhotoví a nedoručí, keďže by jej administrácia bola neefektívna a nákladnejšia než samotná pomoc.