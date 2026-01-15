Magáth: SEPS v roku 2026 čakajú veľké výzvy, priniesol ich aj nový európsky „grid package“ - ROZHOVOR

Prenosová sústava je energetická chrbtica štátu, zabezpečuje stabilitu siete a musí platiť jednoduché pravidlo – v každom okamihu sa množstvo vyrobenej elektriny, musí rovnať množstvu spotrebovanej elektriny, inak sa elektrická sieť rozpadne.
Aký bol rok 2025 z pohľadu Slovenskej elektronizačnej a prenosovej sústavy (SEPS) prišiel do Štúdia SITA zhodnotiť generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Martin Magáth a rok 2026 má byť podľa jeho slov ešte náročnejší.
Rok 2025 bol pomerne náročný, aj pre veľkú smršť legislatívnych požiadaviek, ktoré prišli a bolo ich treba implementovať.
Splnené ciele
Rok 2025 označil Magáth ako intenzívny a legislatívne náročný, zároveň investične silný a úspešný. „Napriek tomu, že ten rok bol náročný a ťažký, tak tie ciele, ktoré sme si stanovili, a ktoré nám vyplývali z rôznych povinností, sme splnili, „ povedal
Podarilo sa implementovať aj veľa dobrých projektov, ktoré prispejú k tomu, že naša elektrická sieť bude zvládať výzvy. „Hovoríme napríklad o zvýšenej spotrebe elektriny z dôvodu napríklad elektromobility či dekarbonizácie,“ priblížil v podcaste Má to Filipa.
Podarilo sa tiež podľa jeho slov rozbehnúť, alebo postupne realizovať projekty, ktoré súvisia s výstavbou alebo rekonštrukciou elektrických sietí.
„Z takých dôležitých je to prepojenie naše medzištátne smerom na Ukrajinu, kde sa navyšuje cezhraničný profil a budeme vedieť ponúknuť väčšiu kapacitu smerom z našej strany na ukrajinskú stranu, takisto potom samozrejme aj naopak,“ priblížil s tým, že v dobrej fáze je rozpracovaný aj projekt rekonštrukcie linky z Varína smerom do Čiech. „Pracujeme ešte na rekonštrukcii linky smerom do Maďarska, kde dnes cítime, že je úzke miesto v sústave, a ktorá spôsobuje nejakú nerovnováhu cien,“ doplnil.
Spomenul aj projekty na výstavbu elektrických staníc, ktoré umožnia priniesť kapacitu do rôznych oblastí, takisto pripájanie obnoviteľných zdrojov, keď bude záujem. „Vo Vajnoroch sa začala budovať nová elektrická stanica, ktorá zvýši spoľahlivosť zásobovania Bratislavy,“ uviedol.
SEPS je schopná sa postaviť aj výzvam z pohľadu trhov, Magáth v rozhovore spomenul obchodovanie v 15-minútových intervaloch. „V zásade to umožní lepšie využiť existujúcu kapacitu, namiesto toho, aby sa museli stavať nové vedenia, vieme lepšie využiť existujúce, čo je veľmi dobre riešenie,“ vysvetlil.
Investície 110 miliónov eur: Silný rok, no „investičný dlh“ cítiť
Najvýraznejšie číslo rozhovoru, ktorý bol venovaný roku 2025, je investičný objem približne 110 miliónov eur. Magáth to označil za historicky silný rok.
Zároveň však otvorene priznal, že prenosová sústava má investičný dlh – niektoré zariadenia boli vybudované v 70. rokoch a dnes sa približujú k hranici životnosti. Obnova preto nie je otázka „komfortu“, ale bezpečnosti prevádzky a pripravenosti na budúce zmeny v energetike.
Modernizácia je pritom drahšia než v minulosti. Magáth priblížil, že pri niektorých komponentoch videli nárast nákladov o približne 70 percent oproti obdobiu spred troch či štyroch rokov a zo znamená prísnejší výber projektov a tlak na plánovanie.
35 až 40 miliónov eur do infraštruktúry a ochrany
Druhou veľkou kapitolou investícií je digitalizácia a ako v rozhovore uviedol šéf SEPS-u, do IT projektov išlo 35 až 40 miliónov eur. Nejde pritom len o softvér, ale aj o serverové riešenia, sieťovú infraštruktúru, zálohovanie a bezpečnostné nástroje.
Dôvod je praktický: Nové trhové pravidlá a riadenie kapacít vyžadujú rýchle dáta, spoľahlivé systémy a odolnosť voči výpadkom.
Kyberbezpečnosť označil za „nekonečný súboj“. SEPS ako kritická infraštruktúra musí podľa neho držať, vysoký štandard a reagovať na incidenty priebežne; v rozhovore spomínal skôr pravidelné „menšie“ incidenty než jeden zásadný útok.
Čas a povoľovanie ako brzda
Kým technicky sa dá podľa Magátha mnohé postaviť relatívne rýchlo, najväčší problém je príprava a povoľovanie.
Pri nových vedeniach hovoril o typickom trvaní 7 až 12 rokov, pričom veľkú časť zoberú procesy EIA, územné a stavebné konania, námietky či dopĺňanie podkladov.
Ako spôsob zrýchlenia spomenul aj režim strategických investícií – ak projekt splní podmienky a dostane osvedčenie, procesy vedia byť svižnejšie a niektoré kroky sa dajú robiť efektívnejšie.
Obnoviteľné zdroje energií
Magáth v súvislosti s obnoviteľnými zdrojmi energií (OZE) vysvetľoval, že veľa zdrojov sa pripája skôr do distribučnej sústavy, pretože pripojenie do prenosu je pri menších výkonoch náročnejšie.
Ako pozitívum vníma trend lokálnych zdrojov pre vlastnú spotrebu (strechy, fasády): keď sa elektrina spotrebuje „na mieste“, znižuje sa tlak na budovanie masívnych prenosových kapacít cez krajinu – a tým aj na náklady, ktoré by sa premietli do cien.
Výhľad na 2026
Magáth očakáva, že rok 2026 môže byť ešte náročnejší ako uplynulý. Vplyv bude mať nový európsky „grid package“ a zmeny na trhu. Časť návrhov vníma pozitívne, no upozornil aj na riziko presunu kompetencií z národnej úrovne viac na európske inštitúcie.
Čo sa dozviete ak si pozriete celý videorozhovor:
- čo znamená výkonová rovnováha
- kde išlo 110 miliónov eur investícií, a prečo SEPS hovorí o investičnom dlhu
- prečo IT a kyberbezpečnosť zobrali 35 až 40 miliónov eur
- čo má urýchliť režim strategických investícií, a prečo nové vedenia trvajú 7 až 12 rokov
- čo prinesie rok 2026: európske pravidlá, Ukrajina, nové uzly a podporné služby