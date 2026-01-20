Galek vylučuje tvrdenia o jadrovej dohode s USA, Fica vyzýva na zverejnenie dokumentov - VIDEO

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva premiéra Roberta Fica, aby prestal zavádzať verejnosť o tzv. jadrovej dohode s USA a konečne zverejnil dokumenty, ktoré prezentuje ako historický prelom. Podľa SaS ide o účelovú demagógiu, ktorá má prekryť chaos, neodbornosť a možné miliardové kšefty okolo nového jadrového zdroja.
Poslanec SaS a tímlíder pre hospodárstvo Karol Galek tvrdí, že Robert Fico opäť koná ako klamár a populista. „Robí to aj v prípade memoranda so Spojenými štátmi, keď šíri polopravdy a vedome zavádza. Nezáväzné memorandum o spolupráci v oblasti vzdelávania a výmeny skúseností odprezentoval ako zmluvu na nový jadrový zdroj. To jednoducho nie je pravda,“ zdôrazňuje Galek.
Premiér memorandum prezentuje ako svoj projekt
Podľa neho je absurdné, že premiér memorandum prezentuje ako svoj projekt. „Bol to práve Robert Fico, kto počas svojej tretej vlády v roku 2016 projekt nového jadrového zdroja hodil do koša. Oživiť sa ho podarilo až za nášho pôsobenia na ministerstve hospodárstva. Dnes si Fico privlastňuje niečo, čo sám zrušil,“ upozorňuje Galek.
Zároveň vysvetľuje, že memorandum je nezáväzná dohoda o spolupráci v oblasti vzdelávania a výskumu. Nezaväzuje Slovensko k výstavbe jadrového zdroja, k výberu technológie ani dodávateľa. Navyše ho nemal podpisovať premiér – minister pre energetiku nie je jeho úroveň. Dokument bol hotový už pol roka, no Fico ho úmyselne blokoval, aby ho mohol spojiť s fototermínom v USA a urobiť z komára somára.
Nie je rozhodnuté vôbec nič
SaS poukazuje aj na fakt, že o novom jadrovom zdroji nie je rozhodnuté vôbec nič. „Nie je vybraná technológia ani dodávateľ. Podľa harmonogramu sa má výber uskutočniť najskôr v roku 2027 a musia byť oslovení všetci potenciálni dodávatelia – vrátane Francúzska či Kórey. Inak hrozí scenár ako v Maďarsku,“ pripomína Galek.
Za obzvlášť nebezpečné považuje Ficove reči o cene. „Suma 15 miliárd eur je vycucaná z prsta. Je dvojnásobne vyššia ako v Česku, kde pri porovnateľnej technológii postavia dva reaktory za 16 miliárd. To chce Robert Fico tvrdiť, že v Česku mali akciu – kúpiš jeden, druhý dostaneš za euro?“ pýta sa.
Možné zákulisné hry
Poslanec tiež upozorňuje na možné zákulisné hry. „Investorom v Dukovanoch je český ČEZ – rovnaká firma, ktorá má od roku 2009 49-percentný podiel v projekte prípravy slovenského jadrového zdroja. Namiesto využitia ich know-how si ministerka Saková najala poradenskú firmu, aby ČEZ z projektu vytlačila. Hovorí sa o odstupnom takmer 200 miliónov eur. Nemáme dodávateľa, nemáme technológiu, ale už vyhadzujeme stovky miliónov, lebo sa ČEZ pozerá Ficovi veľmi na prsty?“ dodáva Galek.
SaS preto vyzýva premiéra Roberta Fica, aby prestal manipulovať verejnosť a konečne zverejnil dokumenty z Washingtonu. „Jadrový projekt je príliš vážna vec na PR, klamstvá a demagógiu,“ uzatvára Karol Galek.