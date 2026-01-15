Koniec skládkovania lopatiek z veterných elektrární, od 1. januára platí v EÚ dobrovoľný zákaz

Od 1. januára 2026 platí v Európskej únii zákaz skládkovania lopatiek z vyslúžilých veterných elektrární. Tento dobrovoľný záväzok prijala európska asociácia WindEurope, ktorá združuje prevádzkovateľov veterných parkov, dodávateľov technológií a investorov z členských krajín vrátane Slovenska prostredníctvom Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky (SAPI).
Zákaz skladovania
Veterný priemysel v Európe už od roku 2021 cieli na dosiahnutie 100-percentnej recyklovateľnosti alebo opätovného využitia materiálov veterných turbín. Ján Lacko zo SAPI vysvetľuje, že už v posledných rokoch bolo možné recyklovať viac ako 90 % komponentov veterných elektrární, ako sú oceľ, meď, hliník a betón. Zavedenie zákazu skládkovania lopatiek tak robí veternú energiu prvým veľkým zdrojom elektriny s takmer úplnou materiálovou cirkularitou.
Na Slovensku je zatiaľ v prevádzke iba päť veterných turbín, no pre investičné projekty združené v SAPI, ktoré sú členmi WindEurope, bude riešenie likvidácie lopatiek aktuálne o 25-30 rokov. Každá turbína bude počas prevádzky odkladať finančné prostriedky na likvidáciu vo forme recyklácie alebo využitia na iné účely – tzv. druhý život technológie.
Demontáž lopatiek
Technologický pokrok prináša nové spôsoby využitia lopatiek okrem recyklácie, napríklad pri stavbe mostov, hlukových bariér pozdĺž diaľnic alebo ako lezecké prvky v detských ihriskách. Tieto riešenia zároveň pomáhajú vyvrátiť nepravdivé informácie šírené o náročnosti likvidácie a opustení vyslúžilých turbín v lokalitách.
Vyspelý priemysel veterných elektrární vytvára v EÚ takmer pol milióna pracovných miest a očakáva sa, že do roku 2030 pribudne až 160 tisíc nových pracovných pozícií v oblastiach výroby, recyklácie a inovácie. Európska únia predpokladá demontáž približne 14-tisíc lopatiekdo roku 2030, čo podporí rozvoj recyklácie aj aplikáciu konceptu obehovej ekonomiky v energetike.
Zákaz skládkovania lopatiek z veterných turbín posúva veternú energiu medzi najudržateľnejšie technológie výroby elektriny bez odpadu, čím sa výrazne zvyšuje environmentálna zodpovednosť sektora.