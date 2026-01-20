MH Invest vybral koncesionárov na výstavbu ultrarýchlonabíjacích parkov pri diaľniciach. Čo bude ich úlohou?

Štátna spoločnosť MH Invest, s.r.o. ukončila verejné obstarávanie na financovanie, výstavbu, prevádzkovanie a údržbu nabíjacích parkov s ultrarýchlonabíjacími stanicami pozdĺž diaľnic a rýchlostných ciest v rámci siete TEN-T. Zákazka bola rozdelená na tri časti, pričom v každej z nich bol vybraný úspešný uchádzač.
Víťazom prvej časti koncesie sa stala spoločnosť Západoslovenská energetika a.s., Bratislava, ktorá uspela s ponukou fixného koncesného poplatku vo výške 519-tisíc eur ročne. Druhú časť zákazky získala spoločnosť OMV Slovensko, s.r.o. Bratislava s ponukou cez 672-tisíc eur za rok a tretiu časť koncesie vyhrala spoločnosť ejoin operator, s. r. o., Dubnica n/Váhom, ktorá ponúkla 333-tisíc eur ročne.
Hodnota koncesného projektu
Koncesný poplatok okrem fixnej zložky tvorí aj variabilná časť odvíjajúca sa od objemu predanej komodity pri prevádzke nabíjacích parkov. Určená je vo výške dva eurocenty bez DPH za každú kilowatthodinu (kWh) elektrickej energie dodanej prostredníctvom nabíjacích staníc prevádzkovaných koncesionárom.
Možnosti nabíjania elektromobilov v Pezinku sa rozšíria, mesto vybuduje sieť staníc za viac než dvestotisíc eur
Predpokladaná hodnota celého koncesného projektu dosahuje viac ako 177 miliónov eur. Jednotlivé časti zákazky mali predpokladanú hodnotu približne 61 miliónov, 59 miliónov a takmer 57 miliónov eur. Koncesné zmluvy boli uzatvorené na obdobie 16 rokov a podpísané 23. decembra 2025.
35 lokalít
Predmetom koncesie je zabezpečenie financovania, výstavby, dlhodobej prevádzky a údržby nabíjacích parkov s ultrarýchlonabíjacími stanicami na vybraných diaľničných odpočívadlách a rozostavaných odpočívadlách. Celkovo ide o 35 lokalít súčasných a budúcich odpočívadiel na trasách D1, R1, R2 a R4.
Počet verejných nabíjačiek pre elektromobily prekročil hranicu 2 900 bodov, rástol aj výkon celej siete
Úlohou koncesionárov bude aj získanie potrebných povolení a poskytovanie nabíjacích služieb počas celej doby trvania koncesie. MH Invest zabezpečí projektovú dokumentáciu, rozhodnutia o stavebnom zámere a vybudovanie trafostaníc.
Cieľom projektu je vybudovanie národnej siete ultrarýchlonabíjacích staníc pre elektrické vozidlá a zlepšenie dostupnosti nabíjacej infraštruktúry na Slovensku v súlade s politikou udržateľnej dopravy SR a Európskej únie. Spoločnosť MH Invest bola na tento účel určená vládou SR ako priamy prijímateľ prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti.