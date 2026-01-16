ÚRSO priblížil ceny plynu na rok 2026, pre zraniteľných odberateľov vydal 25 cenových rozhodnutí

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pripravil pre verejnosť porovnávací prehľad vývoja priemerných nákladov domácností za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov za roky 2023 až 2026.
Tento prehľad je založený výlučne na rozhodnutiach regulátora a neobsahuje vládne dotácie. Informoval o tom hovorca úradu Radoslav Igaz. ÚRSO vydal pre rok 2026 celkovo 25 cenových rozhodnutí, ktorými stanovuje maximálne ceny za dodávku plynu pre zraniteľných odberateľov.
Fixné sadzby zostávajú, regulované sú vyššie
Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík zdôraznil, že prioritou úradu bolo zabezpečiť stabilitu a predvídateľnosť cenového prostredia, ktoré chráni túto skupinu odberateľov a zároveň garantuje spravodlivé podmienky pre regulované subjekty.
Holjenčík zároveň poznamenal, že ÚRSO pre rok 2026 nezmenil maximálne sadzby za odberné miesto a mesiac, čo znamená zachovanie fixných nákladov na úrovni z roku 2025. Zároveň však upozornil, že ceny určené regulátorom sú v porovnaní s vládou dotovanými cenami vyššie ako dôsledok negatívneho vplyvu geopolitiky a nepriaznivého vývoja svetových trhov s plynom.
Náklady klesli pri všetkých tarifách
Porovnávací prehľad poskytuje prehľad vývoja ročných nákladov odberateľov pri priemernej ročnej spotrebe plynu od roku 2023 až do roku 2026 bez zahrnutia vládnych dotácií. Tento dokument slúži ako dôležitý podklad pre analýzu trendov v aktuálnom regulačnom období.
Z prehľadu vyplýva, že ročný náklad pre tarifu D1 s priemernou ročnou spotrebou 560 KWh sa v roku pohyboval na úrovni 121,91 euro bez DPH a pre rok 2026 je na úrovni 88,49 euro bez DPH. Výraznejší rozdiel bol pre tarifu D2 s priemernou spotrebou 10 tis. kWh.
V roku 2023 bol ročný náklad 1 295,24 euro a pre rok 2026 je na úrovni 680,81 euro bez DPH. Táto tarifa je určená na varenie a ohrev vody. Pre tarifu D3, ktorá je určená pre varenie, ohrev vody a kúrenie klesol ročný náklad z 2 640,54 euro bez DPH v roku 2023 na 1 359,87 euro bez DPH v roku 2026. Priemerná spotreba v tejto tarife je na úrovni 21 tis. kWh.
ÚRSO deklaruje, že bude naďalej dôsledne monitorovať situáciu na trhu s cieľom pokračovať v ochrane spotrebiteľov a zachovaní stability plynárenského sektora.