Slovensko by mohlo dostávať ruský plyn cez TurkStream, Fico a Erdogan podpísali strategické partnerstvo - VIDEO, FOTO

Počas pondelňajšej zahraničnej pracovnej cesty v Ankare sa slovenská delegácia pod vedením Roberta Fica snažila utužiť vzťahy s Tureckom. Slovenský premiér a prezident „krajiny polmesiaca“ Recep Tayyip Erdogan spoločne podpísali deklaráciu o nadviazaní strategického partnerstva medzi Slovenskom a Tureckom.

„Chcem, aby sa nášmu strategickému partnerstvu darilo. Budeme spolupracovať v rôznych oblastiach ako armáda, kultúra a hospodárstvo… Počas ostatných štyroch rokov bol náš vzájomný obchod v objeme tri miliardy eur. Blížime sa k dosiahnutiu cieľa v podobe piatich miliárd eur,“ povedal na úvod turecký prezident.

„Nemám žiadnu pochybnosť, že to môžeme dosiahnuť,“ nadviazal Fico, ktorý vidí priestor na spoluprácu v oblasti jadrovej energie, vodného manažmentu, automobilového priemyslu a energetickej bezpečnosti.

Turecko pomôže Slovensku s ruským plynom

Fico v súvislosti so zastavením dodávok plynu cez Ukrajinu na Slovensko povedal, že Kyjev „poškodzuje slovenskú aj európsku ekonomiku“ a tvrdil, že Erdogan navrhol možnosť odoberať ruský plyn prostredníctvom plynovodu TurkStream.

„Alternatíva TurkStream je dobrá alternatíva. Budeme hovoriť s ruskou stranou, či táto alternatíva prichádza do úvahy. Pre nás je to téma, ktorá má životnú dôležitosť. Ministerka hospodárstva Denisa Saková bude na budúci týždeň v Istanbule rokovať o tejto téme,“ poznamenal Fico, ktorý sa predtým počas dňa spoločne so sprievodom zúčastnil na pietnom akte položenia venca v Mauzóleu Mustafu Kemal Atatürka – otca všetkých Turkov.

„Keď Ukrajina prestala dodávať plyn na územie Slovenska, povedal som: ‚Zvážme túto potrebu Slovenska pre zemný plyn. Skúsme to vyriešiť.‘ Dúfame, že sa nám podarí učiniť krok vpred. Veríme, že sa to podarí,“ podotkol Erdogan.

Apel na tzv. veľkých hráčov

Obaja lídri venovali značnú pozornosť aj situácii na Ukrajine, pričom vyzdvihli čerstvé prímerie medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas. „Pre mňa je pokračovanie vojny na Ukrajine neakceptovateľné. Slovensko je malý hráč,“ povedal Fico.

Slovenský premiér apeloval na veľkých svetových hráčov, medzi ktorých radí aj Turecko, aby pomohli ukončiť vojnu na Ukrajine. „Privítal by som, keby nový americký prezident dal čo najrýchlejšie zadosť svojmu prísľubu, aby v krátkom čase došlo k zastaveniu krviprelievania na Ukrajine.“

Poznámky na Zelenského i EÚ

Neodpustil si však poznámku na adresu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý podľa neho na Európskej rade v Bruseli „odmietol“ okamžité prímerie.

Na margo Európskej únie povedal, že z jej slovníka „vypadlo slovo mier“ a generálnemu tajomníkovi NATO Markovi Ruttemu poslal verejne otázku, „koľko Rusov, Ukrajincov a civilistov ešte musí zomrieť“, kým bude Ukrajina v silnejšej pozícii pre mierové rokovania.

„Spravodlivý mier bude taký, ktorý bude vyhovovať jednej aj druhej strane, a rešpektovať príčiny tejto vojny,“ dodal Fico, ktorý naznačil, že USA že vyprovokovali Rusko k rozpútaniu vojny.

Ukotvenie v EÚ a NATO

Fico však zároveň zdôraznil, že Slovensko „nikdy nezíde zo svojej cesty v EÚ a NATO“, pričom Turecku pri jeho ambíciách stať sa členom Únie ponúkol slovenské skúsenosti z predvstupových rokovaní pred rokom 2004. „Želám Turecku, aby jeho ambícia stať sa členom EÚ bola naplnená čo najskôr. V tomto smere má Turecko našu plnú podporu.“

Spomenutá deklarácia o strategickom partnerstve nebola jediný dokument, ktorý v pondelok slovenskí predstavitelia podpísali v Ankare. Podpísané bolo memorandum o porozumení medzi kanceláriou tureckého prezidenta a slovenským úradom vlády v oblasti komunikácie a médií.

Ministri obrany podpisom spečatili rámcovú vojenskú dohodu medzi vládami oboch krajín. V sektore kultúry bolo zase podpísané memorandum o porozumení medzi slovenským ministerstvom kultúry a tureckým ministerstvom kultúry a cestovného ruchu na roky 2025 až 2029.